YOTEL ANNONCE L’OUVERTURE D’UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT EN SUISSE

YOTEL, une référence hôtelière mondiale attrayante pour ceux qui souhaitent une expérience unique grâce à des personnes formidables, un design intelligent et une utilisation créative de la technologie, a annoncé aujourd’hui l’ouverture prochaine du YOTEL Lac de Genève au quatrième trimestre 2022.

Idéalement situé dans la région du lac Léman, l’hôtel futuriste sera une porte d’entrée pour les voyageurs visitant la région, offrant un accès facile aux principales destinations d’affaires et de loisirs comme Genève, Nyon et Lausanne, ainsi que le bien connu canton montagneux de Vaud.

Le YOTEL Lac de Genève aux 237 chambres offre aussi bien la technologie et le design que représentent le groupe. Chaque chambre sera équipée d’un lit SmartBed™ réglable de YOTEL, d’un éclairage d’ambiance sensoriel et des fonctionnalités nécessaires pour connecter ses appareils mobiles aux SMART TVs. Les clients pourront également profiter d’un centre de remise en forme ultramoderne de 1000m² pour lequel des adhésions seront disponibles pour les résidents et travailleurs de la région. À l’arrivée, le check-in pourra être effectué en utilisant des stations en libre-service ou via l’application YOTEL, les appareils mobiles pourront alors être utilisés comme SmartKeys de façon à offrir une expérience encore plus facile.

“Nous sommes ravis de contribuer à notre stratégie de croissance globale en ouvrant YOTEL Geneva Lake dans la région métropolitaine du lac Léman. L'hôtel permettra d’accéder facilement à toutes les parties de la Romandie et offrira un design amusant et futuriste combiné à une restauration ultramoderne et à de grands espaces de co-working et de réunion. Nous sommes également ravis de nous associer avec Caviar House Airport Premium - Suisse. Remettant en question le statu quo de l'hospitalité traditionnelle, YOTEL Lac de Genève ne révolutionnera pas seulement les voyages dans la région, mais tout notre esprit d'innovation, le centre offrira une nouvelle expérience ultime pour les voyageurs aussi bien d'affaires que de loisirs“, a déclaré Hubert Viriot, CEO, YOTEL.

Au cœur du YOTEL Lac de Genève se trouvera HYGGE, une destination où l’on retrouvera aussi bien un espace de divertissement, de réunions et de co-working unique en son genre développée par les principaux acteurs de restauration et de boissons de la région lémanique, Caviar House Airport Premium - Suisse. Avec plus de 2 000 m², HYGGE comprendra un restaurant, un bar et un café intérieurs et extérieurs d'inspiration danoise ouverts 24h/24 et 7j/7, avec des salles de réunion modernes et un vaste espace de co-working. HYGGE sera une destination dans le cœur de la destination. Grâce à son architecture nordique contemporaine, l'espace est conçu pour évoluer constamment pour accueillir tout type de célébrations comme des dîners intimes aux grands événements de divertissement, y compris des évènements sportifs, des mariages ou encore des lancements de produits. Idéalement pensé pour les voyageurs d'affaires et de loisirs, pour les travailleurs régionaux comme pour les résidents du quartier, ce sera l'endroit idéal pour manger, se rencontrer, travailler et s’amuser.

“HYGGE sera la première destination gastronomique de Suisse inspirée du concept hygge danois, offrant de délicieuses expériences culinaires dans une atmosphère chaleureuse et à un prix abordable - pensées pour les clients de l'hôtel et les locaux. HYGGE offrira également de grands espaces de réunion et de co-working, équipés des dernières technologies informatiques et de télécommunication - parfait pour les réunions d'affaires mondiales, l’organisation d’événements sophistiqués et proposant un environnement idéal pour les freelances, les entrepreneurs et les petites entreprises cherchant un espace pour travailler et socialiser,” a déclaré Peter G. Rebeiz, Président & CEO, Caviar House Airport Premium – Suisse.

YOTEL Lac de Genève est idéalement situé pour accéder à l'aéroport de Genève, une porte d'entrée vers toute la Suisse et l'Europe environnante, et à seulement 30 minutes de Lausanne. La région où se trouvent de nombreuses organisations à but non-lucratif, des multinationales et des universités réputées mondialement, comme par exemple l'École internationale de Genève, l'École hôtelière de Genève, le nouveau siège de Lombard Odier, l'Organisation mondiale du commerce, le Comité international de la Croix-Rouge et des multinationales comme l'UEFA, la FIBA, GSK et Hublot. De plus, les clients ne seront qu'à quelques minutes de la frontière française et du populaire Casino Divonne. La région compte plus de 1,2 million d'habitants et offre la possibilité de rejoindre facilement les pistes de ski ou bien de nombreux espaces à proximité pour faire du shopping.

L'hôtel est la propriété de Conamo SA et les actifs sont gérés par Stoneweg SA. Les architectes des projets sont ris + partenaires, et Creneau International a été désigné comme architecte d'intérieur des espaces publics de l'hôtel.

Le concept YOTEL intègre les éléments essentiels des hôtels de luxe dans des espaces plus petits et intelligents et offre une valeur extraordinaire aux propriétaires et aux clients dans des endroits recherchés à travers le monde.

Inspiré par le luxe des voyages en première classe et conçu pour offrir le meilleur aux clients, YOTEL intègre les éléments caractéristiques essentiels des hôtels de luxe dans des espaces plus petits et intelligents en offrant ainsi une valeur extraordinaire et un sens de communauté au travers des espaces de co-working, de rassemblements sociaux et d'exercice dans ses différents espaces. Les cabines Premium comprennent le lit SmartBed™ réglable signature de YOTEL avec des douches à effet pluie rajeunissante et des SMART TVs, des points d'alimentation et USB multiples et une connectivité facile.

YOTEL est actuellement présent dans six hôtels d'aéroport à Londres Gatwick, Amsterdam Schiphol, Paris, Charles de Gaulle, l'aéroport d'Istanbul (2), Singapour Changi et dans treize hôtels du centre-ville à New York, Boston, San Francisco, Washington DC, Singapour, Édimbourg, Londres (2), Amsterdam, Porto, Glasgow, Manchester et le tout premier YOTELPAD à Park City. YOTEL se développe rapidement avec de nouveaux projets en cours de développement dans le monde entier, notamment à Dubaï, Genève, Long Island City, Miami, Mammoth, Atlanta et Melbourne.

Les principaux actionnaires de YOTEL comprennent une filiale contrôlée de Starwood Capital Group, le groupe Talal Jassim Al-Bahar, United Investment Portugal et Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

YOTEL a été créé par YO! le fondateur Simon Woodroffe OBE, qui s'est inspiré des voyages en première classe, en s’inspirant des détails des voyages en avion de luxe dans une cabine aussi petite que luxueuse (www.yo.co.uk).

Plus d’information sur le site www.yotel.com

L'équipe fondatrice de Caviar House & Prunier, le premier fabricant de produits de grande consommation de luxe tels que Prunier Caviar et Balik Salmon, spécialement conçus pour le marché du voyage haut de gamme, a créé en 2015 une nouvelle entreprise Caviar House Airport Premium (CHAP), suivant les pas de sa société sœur Suisse Caviar House Airport Premium – Suisse.

L'objectif principal de CHAP est de répondre à la demande en forte croissance des points de vente de voyage avec des services de restauration haut de gamme et des concepts emblématiques, comme alternative aux opérateurs traditionnels.

Les aéroports Triple A sont des places de marché dédiées aux marques Premium et de luxe, mais avec trop souvent une offre F&B médiocre et mal exploitée par des entreprises géantes avec peu ou pas de culture alimentaire de qualité.

CHAP est la nouvelle alternative pour les points de vente et leurs extensions qui permettent d’offrir aux voyageurs des expériences de restauration haut de gamme en partenariat avec une équipe représentant plus de 40 ans des meilleurs fournisseurs de produits alimentaires au sein de l'industrie du voyage international.

En 2017, Caviar House & Prunier a reçu le prix FAB pour son engagement et son travail de qualité exceptionnelle et du service dans l'industrie du voyage depuis son implantation dans les aéroports en 1969.

Grâce à sa présence internationale dans de nombreux aéroports triple A et des destinations emblématiques, CHAP opère en Suisse au travers de nombreux concepts à l'aéroport de Genève, à l'aéroport de Zurich, et a été récompensé en 2020 pour devenir le partenaire gastronomique exclusif de la Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman pour l’ensemble la flotte (19 navires).

Stoneweg (www.stoneweg.com) est un conseiller en investissement immobilier et un gestionnaire d’actifs créé en 2015 et basé à Genève, en Suisse. L’entreprise s’appuie sur des équipes opérationnelles locales internes pour rechercher, développer et gérer les investissements immobiliers.

À ce jour, Stoneweg a exécuté et conseillé plus de 5 milliards d'euros d'investissements immobiliers dans différents secteurs, y compris les développements. L'expertise de Stoneweg comprend à la fois des stratégies d'équité et de dette, conseillant sa clientèle d'institutions financières et de family offices à travers une gamme de structures, y compris des club deals, des co-entreprises, des co-investissements et des fonds.

La philosophie d'investissement de l'entreprise est guidée par une approche ascendante de la sélection des projets, utilisant les propres équipes de Stoneweg sur le terrain et leurs réseaux de partenaires pour saisir les meilleures opportunités.

Stoneweg a une présence dédiée en Suisse, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Andorre et en Irlande, permettant à de nombreux aspects opérationnels des investissements de l'entreprise d'être réalisés en interne et de façon locale.

Stoneweg a réalisé plus de 300 acquisitions aux côtés de partenaires de qualité depuis 2015.