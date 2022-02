YOTEL POURSUIT SA CROISSANCE AVEC L'AJOUT DU NOUVEL HÔTEL YOTEL LONDON SHOREDITCH

YOTEL, une marque d'hospitalité mondiale qui s'adresse à ceux qui recherchent une expérience unique grâce à des gens géniaux, un design intelligent et une utilisation créative de la technologie, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de l'hôtel YOTEL London Shoreditch. L'ancien hôtel de l'est de Londres sera renommé YOTEL et ouvrira ses portes en avril 2022. Cette propriété marque le cinquième hôtel en centre-ville au Royaume-Uni, la quatrième propriété franchisée, la deuxième conversion d'hôtel au Royaume-Uni et le dix-neuvième hôtel en exploitation dans le monde.

C'est la deuxième fois que le groupe signe un contrat de franchise et de conversion au Royaume-Uni en moins de trois mois…

L'hôtel composé de 161 chambres, idéalement situé au cœur du quartier animé de l'Est de Londres, sur Cambridge Heath Road, intègre déjà certaines des caractéristiques du design minimaliste et des commodités de YOTEL. Dans le cadre de la conversion, l'établissement sera légèrement rénové pour intégrer le design et la technologie propres à YOTEL. Les clients pourront effectuer leur enregistrement en moins d'une minute sur les stations en libre-service de Mission Control et pourront utiliser leurs téléphones portables en tant que SmartKeys.

L'hôtel est idéal pour les personnes voyageant pour des raisons professionnelles ou pour des vacances. Il propose plusieurs types de chambres, allant des chambres doubles et jumelles aux chambres familiales et communicantes. Accessible par la rue principale et le hall de l'hôtel, l'hôtel dispose également de son propre bar, restaurant et espace de travail, magnifiquement conçu. Le YOTEL London Shoreditch appartient à Crestline Investors Inc. (« Crestline ») et Avelios Investors (« Avelios ») et sera géré par Michels & Taylor.

« Le fait d'avoir pu conclure deux accords de franchise en moins de trois mois témoigne du succès de la marque YOTEL et de sa pertinence accrue pour offrir des expériences d'hospitalité high-tech sans contact », a déclaré Hubert Viriot, PDG de YOTEL. « Nous sommes ravis de travailler avec les partenaires institutionnels Crestline et Avelios, ce qui démontre une fois de plus la sophistication continue de YOTEL dans sa collaboration avec des propriétaires et des investisseurs hôteliers établis ».

« Nous sommes ravis de travailler avec YOTEL en tant que franchiseur de notre hôtel et nous nous réjouissons d'un partenariat fructueux et à long terme », a déclaré Andrey Panna, partenaire de Crestline Europe LLP. « YOTEL apporte à l'hôtel le bon mélange de design original et innovant associé à une expérience unique pour les clients », a déclaré Guido Lang, CIO Avelios.

L'hôtel sera géré sous franchise par Michels & Taylor, l'une des principales entreprises européennes de gestion et de conseil hôtelier. Peter Hales, directeur général de Michels & Taylor Hotel Management, commente : « Nous sommes ravis de gérer notre premier hôtel sous la marque YOTEL. L'innovation et la qualité de la marque ajouteront une valeur significative à l'exploitation de l'hôtel, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec toute l'équipe de YOTEL dans les années à venir ».

Situé à moins de trois minutes de marche de la station de métro Bethnal Green, l'hôtel se trouve dans un quartier dynamique de l'est de Londres, où se trouvent de nombreuses start-ups créatives, des agences de médias et des entrepreneurs. Le quartier est idéalement relié au centre-ville, aux célèbres sites londoniens et aux attractions de loisirs par divers moyens de transport. Le quartier regorge de bars à cocktails, d'établissements vinicoles urbains et de restaurants de classe internationale. Les clients séjournant à l'hôtel seront à quelques pas de London Fields, Broadway Market et Columbia Road.

« Comme pour le YOTEL Manchester, le YOTEL London Shoreditch contribue aux plus de 1 200 clés de notre portfolio britannique et témoigne de la poursuite de notre stratégie de conversion d'hôtels ainsi que de nos plans d'expansion au Royaume-Uni et en Europe, que ce soit par le biais de contrats de franchise ou de gestion hôtelière. Nous avons hâte d’imiter cette stratégie dans d'autres villes du monde », a poursuivi M. Viriot.

A ce jour, le groupe compte 19 hôtels en activité dans le monde, de San Francisco à New York, d'Amsterdam à Istanbul, et jusqu'à Singapour. Les prochains YOTEL à ouvrir seront YOTEL et YOTELPAD Miami au printemps 2022, suivis par YOTEL Genève plus tard dans l'année.

Inspiré par le luxe des voyages de première classe et conçu sans compromis autour des clients, YOTEL reprend les éléments essentiels des hôtels de luxe dans des espaces plus petits et intelligents et offre une valeur extraordinaire et un sens de la communauté avec des espaces pour le co-working, les rencontres sociales et l'exercice dans des endroits recherchés. Les cabines Premium comprennent le SmartBed™ réglable, signature de YOTEL, avec des douches de type pluie rajeunissante et des télévisions SMART, des points d'alimentation et USB multiples et une connectivité facile.

YOTEL exploite actuellement six hôtels d'aéroport à Londres Gatwick, Amsterdam Schiphol, Paris, Charles de Gaulle, Istanbul (2), Singapour Changi et treize hôtels de centre-ville à New York, Boston, San Francisco, Washington D.C., Singapour, Edimbourg, Londres (2), Amsterdam, Porto, Glasgow, Manchester et le tout premier YOTELPAD à Park City. YOTEL est en pleine expansion avec de nouveaux projets en cours de développement dans le monde entier, notamment à Dubaï, Genève, Long Island City, Miami, Mammoth, Atlanta et Melbourne.

Les principaux actionnaires de YOTEL comprennent une filiale contrôlée de Starwood Capital Group, le groupe Talal Jassim Al-Bahar, United Investment Portugal et Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.yotel.com.

Crestline Investors, Inc. fondée en 1997 et basée à Fort Worth, Texas, est une société institutionnelle de gestion d'investissements alternatifs avec environ 13,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le siège social est situé à Fort Worth, au Texas, et la société possède des bureaux affiliés à New York, Londres, Toronto et Tokyo. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.crestlineinvestors.com

Michels & Taylor est l'une des principales entreprises européennes de gestion hôtelière, de conseil et de gestion d'actifs. Dirigée par Sir David Michels et Hugh Taylor OBE, la société aide les propriétaires d'hôtels, les investisseurs et les bailleurs de fonds à accroître la valeur de leurs actifs. Elle est actuellement impliquée dans une centaine d'hôtels à travers l'Europe, dont plus de 20 qu'elle exploite pour ses clients dans le cadre de contrats de gestion complète.