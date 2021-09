L'application mobile de stratégie populaire The Battle Cats fête son 7e anniversaire depuis sa sortie !

L'application emblématique de tower defense de PONOS Corporation, The Battle Cats, célèbre sept ans de service continu en organisant des événements spéciaux à partir du 17 septembre (à 11h00) et jusqu'au 15 octobre 2021 (à 10h59), avec des niveaux limités, des héros en exclusivité et de généreuses récompenses en prime pour remercier les joueurs fidèles du monde entier.

Entre le 17 (11h00) et le 30 (23h59) septembre, les joueurs de Battle Cats peuvent être chanceux à la machine à sous porte-bonheur une fonction spéciale figurant uniquement pour cet anniversaire ! Pendant cette première moitié de la campagne, tous les utilisateurs ont une chance de tourner gratuitement et de gagner des récompenses de 777 Miam ou plus !

D'autres super-héros peuvent être collectés en accomplissant une mission exclusive de la campagne « Défis félin » ! En terminant le premier chapitre du Story Mode « L’empire des Chats : Place aux Battle Cats ! » avant la fin de la campagne anniversaire permettra aux joueurs de gagner un Ticket platine gratuit, donnant accès à un héros Ultra Rare garanti. Même les joueurs vétérans qui ont déjà battu l'Empire des Chats peuvent obtenir cette récompense !

Ensuite, il est temps de mettre ces nouveaux Cats au travail en affrontant d'autres cartes spéciales dans les étapes de légende, et de gagner des Miam et des tickets Chapsules supplémentaires afin de donner du pouvoir à votre armée de Cats étrangement mignons ! À partir du 17 septembre (11h00), les joueurs pourront comparer leurs meilleurs scores obtenus lors d'une étape anniversaire du Dojo Griffélin avec ceux d'autres Cat Battlers du monde entier pour avoir une chance de gagner des récompenses supplémentaires.

Les participants qui cherchent à compléter leur collection de Cats peuvent profiter des ventes à moitié prix pour les spéciaux, disponibles chacun des quatre week-ends de la campagne. Débloquez des Cats pour 50 % du prix des Miams et complétez votre armée pour les batailles à venir !

Ne ratez pas l'occasion d'acheter le pack super limité Chachapsule, contenant le héros défensif "Chachapsule" ainsi que des Miams et de l'XP ! Cette promotion ne pourra être achetée qu'une seule fois par chaque joueur pendant la campagne anniversaire !

La campagne anniversaire de 7 ans de Battle Cats démarre le 10 septembre à 11h00, avec des récompenses quotidiennes sous forme de tampons connexions offrant des Miam, de tickets rare et bien plus encore, y compris le personnage limité de Chagriculteur avec le tampon n°3, et Chat pièce avec le n°6 ! Veillez à visiter le menu de la Base féline chaque jour avant le 15 octobre pour collecter toutes les récompenses gratuites !

Ne ratez pas ces événements lors de la plus grande campagne de Battle Cats de l'année, ainsi que de nombreuses autres étapes spéciales et fonctionnalités amusantes !

À PROPOS DE THE BATTLE CATS

Type: Stratégie/ Tower Defense

Système d'exploitation requis :: iOS 10.0, Android OS 5.0

Page d'accueil: https://battlecats.club/en/series/battlecats/

Téléchargement pour iOS et Android :: https://app.adjust.com/8o08kyk