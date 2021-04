Un projet cinématographique suisse bat les records de financement et prouve le futur du financement participatif

Quelques 296 personnes de 18 pays différents ont investi plus d’un million de franc suisse ces derniers mois, malgré le fait qu’il n’y ait qu’une seule bande d’annonce du projet, intitulé “Mad Heidi”.

Innovation tout droit de Suisse

Les investisseurs du projet sont appelés “Mad Investors” ou les investisseurs fous et, pour 500 francs, reçoivent non seulement une action dans les ventes mais aussi des avant-goûts inédits sur la réalisation du film et, en fonction du montant investi, d’autres privilèges comme un rôle mineur dans le film.

L’aspect monétaire de l’investissement est lui aussi innovant. Avec l’utilisation des smart contrats et de la technologie blockchain, les investissements sont enregistrés avec sécurité et les paiements effectués en toute transparence et en temps réel, au correct ‘investisseur fou’. Cela supprime le processus administratif fastidieux et les investisseurs sont garantis que leur participation sera correctement facturée.

Ce système a été développé en collaboration avec la compagnie londonienne FilmChain et démontre comment les contenus créatifs peuvent être financés dans le futur.

Une réussite presque comparable à celle de Disney…

Dans le but d’établir la marque “Heidi”, les réalisateurs ont commencé à vendre la marchandise tôt. A ce jour, le montant impressionnant de 150.000 euros a été levé. Bien que cela ne soit pas reversant pour Disney, pour un projet de film Suisse cela fait beaucoup de bruit.

Le financement participatif de Heidi brise tous les records en Suisse et à peine une poignée de projets à l'international ont atteint cela.

Le film va maintenant être tourné cet automne et sortira en 2022.

… et aussi futée que Netflix

MAD HEIDI est publié internationalement sur sa propre plateforme madheidi.com, sans distribution et sans bailleurs de fonds. Ceci lance une mode, au cœur d’une ère où les films sont consommés via Internet. Les réalisateurs sont pratiquement en train de construire leur propre Netflix, tout en multipliant les revenus pour les investisseurs et réduisant les risques de piratages.

Pour que cela puisse réellement fonctionner, une base de fan internationale est construite à travers la totalité de la période de production, agissant comme un bain d'idées et multiplicateur de marketing.

Au total, 40.000 personnes venant de 46 pays différents suivent déjà le projet. Le fait que le film soit filmé en Anglais souligne cette revendication internationale.

Le film est produit par producteur Valentin Greutert (“Paradise War”) et le pionnier du financement participatif Tero Kaukomaa (“Iron Sky”). Johannes Hartmann (“Halbschlaf”) prend le rôle de directeur.

Mais à propos de quoi est ce film?

Dans une Suisse dystopienne qui est tombée sous la gouverne d’un magnat du fromage, Heidi vit telle une jeune femme simple, dans les montagnes. Son grand-père Alpöhi protège du mieux qu’il peut sa petite-fille des mauvaises influences venues du monde, mais son envie de liberté individuelle va être la source d’une révolution.

Cliquez ici pour la bande d’annonce: https://madheidi.com

