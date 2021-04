Un projet cinématographique Suisse bat les records de financement participatif

Une révolution prend forme dans le monde du cinéma et à sa tête, une version vengeresse du personnage de livre pour enfants, Heidi. Le projet cinématographique suisse MAD HEIDI a généré une montant record de plus d’un million de francs suisse via les investissements de ses fans et sera maintenant tourné cet automne.

L’argent qui, pour le moment a été investi, provient de 296 investisseurs de 18 pays différents, du Canada au Japon. A peine une poignée de projets ont atteint ce stade depuis le début du financement participatif.

Le film tourne autour du monde du célèbre personnage pour enfant Heidi, qui se moque de la Suisse. En analogie au genre cinématographique d’exploitation, les réalisateurs du film ont intitulé le genre ‘Swissploitation’. Cela a déjà causé quelques mécontentements dans les Alpes traditionnellement dépourvue d’humour.

Un scénariste amateur a été congédié sans préavis suite à son implication dans le film. Un simple aperçu de la bande d’annonce démontre de la nature infectieuse de ce film

Les fans comme force motrice

Cela n’a toutefois pas eu d’impact sur la popularité du projet. Plus de 40.000 fans dans le monde entier suivent en effet le projet sur différentes chaînes de réseaux sociaux.

Ce succès n’est pas un accident. Un des producteurs est le Finlandais, Tero Kaukomaa, qui est l’un des pionniers du financement participatif avec les films « Iron Sky ».

Un système complètement nouveau a été développé pour Mad Heidi, par lequel les investisseurs participent directement et automatiquement dans les recettes du film via un système blockchain sécurisé. « Pour la première fois, un grand nombre d’investisseurs peuvent participer en toute transparence et efficacité à son succès », explique Kaukomaa.

Un autre élément crucial du projet est l’absence de distributeurs de films dans sa réalisation. Le film sortira directement sur sa propre plateforme, madheidi.com.

Un coup d’œil sur les statistiques des marchandises prouve que la stratégie fonctionne… En plus des investissements, t-shirts et autres articles ont été vendus dans 46 pays pour plus de 150.000 euros. Ceci est à peine surprenant pour un film de Disney, mais pour un film Suisse ?! On n’en croit pas nos oreilles.

« Les fans sont nos atouts les plus importants. Ils multiplient notre marketing et nous procurent une plus-value que l’argent ne peut acheter », explique le producteur Valentin Greutert (Paradise War). Les fans ont aussi de nombreuses opportunités de participer à la production, ils peuvent par exemple visiter le plateau du tournage ou avoir un rôle mineur dans la production.

Le directeur sera le jeune Suisse Johannes Hartmann, qui est celui dont l’idée saugrenue de ce film nous vient.

De quoi ce film s’agit-il ?



MAD HAIDI met en scène l’héroïne culte Heidi dans une Suisse dystopienne qui est tombée sous la gouverne d’un magnat autocrate du fromage. Heidi vit protégée, dans les montagnes idylliques de la Suisse, avec son grand-père Alpöhi qui tente du mieux qu’il peut de la protéger des mauvaises influences venues du monde. Mais Heidi désire plus, elle souhaite vivre sa vie et être libre. Bientôt, son désir de liberté individuelle va être la source d’une révolution. Cette jeune fille innocente deviendra alors une guerrière courageuse, déterminée à mettre un terme aux fascistes du fromage.

