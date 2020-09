Nouveau manuel à destination des ministres des finances : le potentiel économique des politiques en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans le contexte de la COVID-19

Les exemples de réussite présentés dans ce manuel financier soulignent l’efficacité des stratégies de financement pour augmenter le niveau d’accès à l’eau et à l’assainissement des populations, mais aussi pour apporter des avantages non négligeables en matière de santé publique, d’économie et d’environnement.

Les données qu’il contient montrent le rôle central joué par le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène dans le soutien aux ministres responsables des finances ainsi qu’aux gouvernements en général dans leur riposte face aux défis mondiaux que nous devons affronter, comme la COVID-19, les changements climatiques et les inégalités.

Le partenariat mondial Assainissement et eau pour tous (SWA) a publié aujourd’hui Comment faire fonctionner l’investissement public – Manuel à destination des ministres des finances, un manuel innovant qui réunit des bonnes pratiques et des conseils sur l’utilisation des fonds publics et la mobilisation de nouveaux financements pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène.

Des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement adaptés constituent un moteur crucial pour la croissance économique, en particulier pour certains secteurs comme la santé, la pêche, le tourisme et l’immobilier. On estime à 260 milliards de dollars É.-U. par an les pertes économiques totales associées à des services inadéquats, ce qui équivaut à peu près à une perte annuelle de 1,5 % du produit intérieur brut mondial. En outre, des améliorations des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène et une meilleure gestion mondiale des ressources en eau pourraient réduire d’environ 10 % le fléau que représentent les maladies dans le monde.

Le manuel financier s’inscrit dans une initiative du partenariat mondial Assainissement et eau pour tous destinée à fournir aux ministres et aux décideurs de haut niveau des informations concises, des conseils pratiques et des connaissances pertinentes.

M. Kevin Rudd, ancien Premier ministre de l’Australie et Président de haut niveau de SWA, a déclaré : « Malgré ses avantages clairs pour l’économie, la santé et l’environnement, le secteur de l’eau et de l’assainissement continue de peiner à obtenir l’attention politique qu’il mérite et dont il a besoin. Pour exploiter au mieux les ressources existantes et pour générer des niveaux inédits de financements supplémentaires, il nous faut atteindre les objectifs mondiaux que nous nous sommes fixés. Le secteur doit veiller à ce que l’eau et l’assainissement soient perçus comme un domaine d’investissement possible et non pas comme une charge pour les budgets nationaux. Nous devons surtout revoir notre façon de penser et trouver de nouvelles approches, dont beaucoup sont décrites dans ce manuel. »

Catarina de Albuquerque, PDG de SWA, a affirmé : « Alors que des données probantes nous montrent clairement que l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène est indispensable pour préparer l’avenir, reconstruire les économies, retourner à l’école, limiter l’exposition à la COVID-19 et réduire la pression sur des systèmes de santé souvent fragiles et sous-dotés, ce manuel constitue pour les gouvernements et les partenaires internationaux un outil indispensable pour convertir de bonnes intentions en réalité. »

Télécharger le manuel : www.sanitationandwaterforall.org/fr/manuel-pour-les-ministres-des-finances-des-pistes-pour-ameliorer-lefficacite-des-investissements

Assainissement et eau pour tous (SWA) est un partenariat mondial multipartite formé par des gouvernements et leurs partenaires de la société civile, du secteur privé, des organismes de l’ONU, des instituts de recherche et d’enseignement et de la communauté philanthropique. Ensemble, les partenaires de SWA favorisent le dialogue politique de haut niveau (aux niveaux national, régional et mondial) et coordonnent et suivent les progrès vers les cibles liées à l’assainissement, l’eau et l’hygiène des objectifs de développement durable de l’ONU (ODD).

