Corona Radar : Une société privée lance une nouvelle application d’avertissement anonyme

Corona Radar, réalisée par l’entrepreneur germano-suisse Bert Neckermann, est une nouvelle application faite pour aider les gens à se protéger d’une contamination au Covid-19. L’application montre en temps réel les personnes aux alentours ainsi que leur degré de risque sur une sorte d’écran radar. Elle fait appel au GPS et couvre un rayon allant de 3 à 200 mètres. L’application fonctionne de manière 100 % anonyme, elle est disponible dans le monde entier et gratuitement – un paiement pour soutenir l’application est disponible, uniquement sur une base volontaire.

Conçue en avril 2020 par Bert Neckermann, un citoyen allemand résidant en Suisse, Corona Radar est éditée par Necdigit One GmbH / Switzerland. L’application vise à aider à éviter les contacts à risque et donc à ralentir la propagation du Covid-19.

Les utilisateurs renseignent leur degré de risque de manière subjective, selon leur perception personnelle, à savoir faible, moyen ou élevé. Des points répondant à un code couleur montrent la distance et le mouvement relatifs aux autres utilisateurs de l’application. Les sources de risque peuvent donc être identifiées en amont et évitées.

L’utilisation de l’application se fait de manière totalement anonyme. Il n’y a aucune inscription, aucun renseignement d’adresse e-mail ou de numéro de téléphone. L’application ne collecte aucune donnée d’aucune sorte ; l’appareil de chaque utilisateur ne se connecte au serveur que via un code généré de façon aléatoire, qui ne permet de tirer aucune conclusion concernant l’identité de l’utilisateur. Lorsqu’une personne présentant un degré de risque élevé approche, l’utilisateur reçoit un signal visuel et sonore. Une fonctionnalité optionnelle de « suivi personnel » avec notification push est en cours de développement. Celle-ci sera elle aussi totalement anonyme.

Le lancement était initialement prévu pour début juin 2020. La réticence des plateformes d’application nous a poussés à développer Corona comme une PWA (application web progressive), désormais disponible pour les appareils mobiles sur https://my-corona-radar.app/. La PWA fonctionne sur n’importe quel navigateur mobile. À leur lancement, l’application et le site Internet sont disponibles, en version bêta, en anglais, français, italien, allemand, espagnol, russe et turc. La PWA continuera d’être développée à partir de l’utilisation et des commentaires des utilisateurs.

Bert Neckermann, fondateur de NECDIGIT ONE :

« Le Covid-19 est une problématique qui concerne tout le monde, et nous ne pouvons que le combattre ensemble. Notre application peut aider les personnes à prendre leur liberté en main et à se protéger du virus de manière proactive, individuelle et 100 % anonyme. Si beaucoup de personnes utilisent Corona Radar, l’application peut devenir un moyen très efficace pour améliorer la distanciation sociale et atténuer la peur générée à travers le monde, sans que les utilisateurs n’aient à craindre des obligations onéreuses ou le fait d’être espionnés. »

Site web : https://www.mycoronaradar.app/en/

Lien vers l’application : https://my-corona-radar.app/