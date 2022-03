YOTEL ANUNCIA A ABERTURA DE UMA NOVA PROPRIEDADE NA SUÍÇA

O inovador grupo hoteleiro YOTEL faz sua entrada na Suíça com um design futurista, em um hotel cheio de inspirações tecnológicas, que chega para definir sua característica de um destino de muito entretenimento e hospitalidade com inspiração nórdica de última geração – em parceria com o estimado Caviar House Airport Premium - Switzerland.

A YOTEL, uma marca global de hospitalidade, atraente para quem procura uma experiência única que conta com pessoas incríveis, design inteligente e uso criativo da tecnologia, anunciou hoje a inauguração do YOTEL Geneva Lake no quarto trimestre de 2022.

Estrategicamente localizado na área do Lago Genebra, o hotel futurista será uma porta de entrada para os viajantes que visitam a região e proporcionará fácil acesso aos principais destinos de negócios e lazer, como Genebra, Nyon e Lausanne, bem como o popular cantão montanhoso de Vaud.

O YOTEL Geneva Lake, que possui 237 quartos, oferecerá a tecnologia e os recursos de design exclusivos do grupo. Todos os quartos terão a SmartBed™ ajustável da YOTEL, iluminação ambiente sensorial e recursos para conectar dispositivos móveis às SMART TVs. Os hóspedes também poderão desfrutar de uma academia de ginástica de última geração de 1.000 m² (10.700 sqft), onde as inscrições também estarão disponíveis para residentes e trabalhadores da área. Na chegada, o check-in estará disponível através de estações de autoatendimento ou do aplicativo YOTEL. Dispositivos móveis também poderão ser utilizados como SmartKeys, para uma viagem livre de preocupações.

“Estamos muito felizes em trazer uma nova adição à nossa estratégia geral de crescimento, ao abrir o YOTEL Geneva Lake, na região metropolitana do Lago Genebra. O hotel oferecerá fácil acesso de todas as partes de Romandie, e contará com um design divertido e futurista – juntamente com F&B de última geração e amplos espaços de coworking e de reuniões. Estamos igualmente entusiasmados com nossa parceria com a Caviar House Airport Premium - Switzerland. Ao desafiar o status quo da hospitalidade tradicional, o YOTEL Geneva Lake não apenas revolucionará as viagens na região, mas, seguindo nosso espírito inovador, oferecerá o melhor centro de hospitalidade para viajantes a negócios e a lazer”, disse Hubert Viriot, CEO da YOTEL.

No coração do YOTEL Geneva Lake estará o HYGGE, um destino único de entretenimento, reunião e co-working, desenvolvido pelos principais operadores de alimentos e bebidas na região do Lago Genebra, Caviar House Airport Premium - Switzerland. A cobrir mais de 2.000 m² (21.500 pés quadrados), o HYGGE contará com um restaurante, bar e cafeteria – de inspiração dinamarquesa, que funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de instalações de última geração para reuniões e um amplo espaço de coworking. O HYGGE será um destino dentro de um destino. Com arquitetura nórdica contemporânea, o espaço foi projetado para evoluir constantemente e para acomodar desde jantares íntimos até grandes eventos de entretenimento, incluindo vitrines esportivas, casamentos e lançamentos de produtos. Ideal para hóspedes a negócios e lazer, viajantes regionais e moradores do bairro, ele se tornará o local ideal para comer, conhecer, trabalhar e se divertir.

“O HYGGE será o primeiro destino gastronômico da Suíça inspirado no conceito dinamarquês de “hygge”, que proporciona experiências gastronômicas de dar água na boca, em um ambiente aconchegante e a um preço acessível – ideal para hóspedes do hotel e moradores locais. O HYGGE também oferecerá amplos espaços de reunião e de coworking, com o que há de mais moderno em tecnologia de informática e telecomunicações – perfeito para reuniões de negócios a nível global, para organizar eventos sofisticados e um ambiente ideal para freelancers, empreendedores e pequenas empresas trabalharem e socializarem,” disse Peter G. Rebeiz, Presidente e CEO do Caviar House Airport Premium – Switzerland.

O YOTEL Geneva Lake está convenientemente localizado para acesso ao aeroporto de Genebra, que funciona como uma porta de entrada para toda a Suíça e para a Europa ao redor, a apenas 30 minutos de Lausanne. A área abriga algumas das principais ONGs do mundo, empresas multinacionais e universidades de primeira linha, incluindo a Escola Internacional de Genebra, a Escola de Hotelaria de Genebra, a nova sede da Lombard Odier, a Organização Mundial do Comércio, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e multinacionais como UEFA, FIBA, GSK e Hublot. Além disso, os hóspedes estarão a poucos minutos da fronteira francesa e do popular Casino Divonne. A região tem mais de 1,2 milhão de pessoas e oferece atraentes opções de esqui e compras.

O hotel é propriedade da Conamo SA e administrado pela Stoneweg SA. Os arquitetos dos projetos são ris + partenaires, e a Creneau International foi nomeada como designer de interiores para os espaços públicos do hotel.

O conceito YOTEL leva os elementos essenciais dos hotéis de luxo para espaços menores e inteligentes, ao mesmo tempo que oferece um valor extraordinário para proprietários e hóspedes em locais procurados em todo o mundo.

Inspirado pelo luxo das viagens de primeira classe e projetado de forma atrativa para os hóspedes, a empresa YOTEL leva os elementos essenciais dos hotéis de luxo para espaços menores e inteligentes e oferece um valor extraordinário, com um senso de comunidade com áreas para co-working, encontros sociais e exercícios em áreas muito procuradas. As cabines Premium incluem a assinatura SmartBed™ ajustável do YOTEL com chuveiros de efeito chuva rejuvenescedores, Smart TVs, múltiplos pontos de carregamento por USB e conectividade fácil.

A YOTEL opera atualmente seis hotéis de aeroporto: Londres Gatwick, Amsterdam Schiphol, Paris, Charles de Gaulle, Aeroporto de Istambul (2), Singapore Changi; além de treze hotéis no centro das cidades de Nova York, Boston, San Francisco, Washington DC, Cingapura, Edimburgo, Londres (2), Amsterdã, Porto, Glasgow, Manchester, e o primeiro YOTELPAD, em Park City. A marca YOTEL está a se expandir rapidamente com novos projetos em desenvolvimento globalmente: em Dubai, Genebra, Long Island City, Miami, Mammoth, Atlanta e Melbourne.

Os principais acionistas da YOTEL incluem: uma afiliada controlada do Starwood Capital Group, o Grupo Talal Jassim Al-Bahar, a United Investment Portugal e a Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

A YOTEL foi criado pelo fundador da YO!, Simon Woodroffe OBE, que se inspirou nas viagens de primeira classe e traduziu essa linguagem de viagens aéreas de luxo em suítes pequenas porém luxuosas (www.yo.co.uk).

www.yotel.com

A equipe fundadora da Caviar House & Prunier, fabricante número um de bens de consumo de alto luxo, como o Prunier Caviar e o Balik Salmon, especialmente projetados para o mercado de viagens de alto padrão, criou em 2015 uma nova empresa, chamada Caviar House Airport Premium (CHAP), que está junta à sua empresa irmã na Suíça, a Caviar House Airport Premium – Switzerland.

O principal objetivo do CHAP é atender à demanda significativamente crescente em locais de varejo de viagem com serviços premium de Food & Beverage e conceitos icônicos, como alternativa aos operadores tradicionais.

Os aeroportos Triple A são mercados dedicados a marcas premium e de luxo. No entanto, muitas vezes ocorre uma oferta de F&B pobre e medíocre, quando a operação é feita por empresas gigantes com pouca ou nenhuma cultura alimentar premium.

O CHAP é a nova alternativa para locais e extensões de varejo de viagem selecionados que desejam oferecer aos viajantes experiências de alimentos e bebidas premium, em parceria com uma equipe que representa mais de 40 anos do melhor fornecimento de alimentos no setor de viagens internacionais.

Em 2017, a Caviar House & Prunier recebeu o Prêmio FAB, por seu trabalho de sustentação de alta qualidade e serviço na indústria de viagens desde sua fundação em aeroportos em 1969.

Além de uma presença internacional em vários aeroportos Triple A e destinos emblemáticos, a CHAP está a operar na Suíça com inúmeros conceitos no Aeroporto de Genebra, Aeroporto de Zurique. Em 2020, a empresa teve o privilégio de se tornar o parceiro gastronômico exclusivo da Compagnie Générale de Navigation no Lago Léman, para toda a frota (19 navios).

A Stoneweg (www.stoneweg.com) é uma consultora de investimentos imobiliários e gestora de ativos criada em 2015 e sediada em Genebra, na Suíça. A empresa utiliza equipes operacionais locais internas para adquirir, desenvolver e gerenciar investimentos imobiliários.

Até o momento, a Stoneweg executou e assessorou mais de €5 bilhões em investimentos imobiliários em diferentes setores, incluindo empreendimentos. A experiência da Stoneweg inclui estratégias de capital e dívida, assessorando sua base de clientes de instituições financeiras e escritórios familiares em uma variedade de estruturas, incluindo negócios de clubes, joint ventures, coinvestimentos e fundos.

A filosofia de investimento da empresa é orientada por uma abordagem “de baixo para cima” para a seleção de projetos, utilizando as próprias equipes da Stoneweg no terreno, e redes profundas (“deep networks”) – para assim aproveitar as melhores oportunidades.

A Stoneweg tem uma presença dedicada na Suíça, Estados Unidos, Espanha, Itália, Andorra e Irlanda, o que permite que muitos dos aspectos operacionais dos investimentos da empresa sejam realizados internamente e localmente.

A Stoneweg concluiu mais de 300 aquisições ao lado dos melhores parceiros, desde 2015.