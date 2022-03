YOTEL KÜNDIGT NEUESTES HAUS IN DER SCHWEIZ AN

YOTEL , eine globale Hotelmarke, die sich an alle wendet, die auf der Suche nach einem einzigartigen Erlebnis durch großartige Menschen, intelligentes Design und den kreativen Einsatz von Technologie sind, kündigte heute die bevorstehende Eröffnung des YOTEL Geneva Lake im vierten Quartal 2022 an.

Strategisch im Großraum des Genfer Sees gelegen, wird das futuristische Hotel ein Tor für Reisende in der Region sein und einen einfachen Zugang zu wichtigen Geschäfts- und Freizeitzielen wie Genf, Nyon und Lausanne sowie dem beliebten Bergkanton Waadt bieten.

Das YOTEL Geneva Lake mit 237 Zimmern wird die für die Gruppe charakteristischen Technologie- und Designmerkmale bieten. Jedes Zimmer verfügt über das verstellbare SmartBed™ von YOTEL, sensorische Stimmungsbeleuchtung und Funktionen zur Verbindung von mobilen Geräten mit SMART-TVs. Den Gästen steht außerdem ein hochmodernes, 1.000 m² großes Fitnesscenter zur Verfügung, in dem auch Anwohner und Arbeitnehmer aus der Umgebung Mitglied werden können. Bei der Ankunft wird der Check-in über Selbstbedienungsstationen oder die YOTEL-App möglich sein, und mobile Geräte können als SmartKeys für eine nahtlose Reise verwendet werden.

„Wir freuen uns, unsere Wachstumsstrategie mit der Eröffnung des YOTEL Geneva Lake in der Metropolregion Genfersee fortzusetzen. Das Hotel wird von allen Teilen der Romandie aus leicht zu erreichen sein und sich durch ein unterhaltsames und futuristisches Design, gepaart mit einem hochmodernen gastronomischen Angebot und großzügigen Arbeits- und Konferenzräumen, auszeichnen. Wir freuen uns auch über die Partnerschaft mit Caviar House Airport Premium - Schweiz. Das YOTEL Geneva Lake stellt den Status quo der traditionellen Gastfreundschaft in Frage und wird nicht nur das Reisen in der Region revolutionieren, sondern in unserem innovativen Geist die ultimative Gastfreundschaft für Geschäfts- und Freizeitreisende gleichermaßen bieten", sagte Hubert Viriot, CEO von YOTEL.

Das Herzstück des YOTEL Geneva Lake wird HYGGE sein, ein einzigartiges Unterhaltungs-, Meeting- und Co-Working-Ziel, das von Caviar House Airport Premium - Switzerland, dem führenden Anbieter von Speisen und Getränken in der Region um den Genfer See, entwickelt wurde. HYGGE erstreckt sich über mehr als 2.000 Quadratmeter und bietet rund um die Uhr ein dänisch inspiriertes Restaurant, eine Bar und ein Café im Innen- und Außenbereich, hochmoderne Tagungseinrichtungen und reichlich Platz zum Arbeiten. HYGGE wird dabei ein Ziel im Ziel sein. Der Raum mit seiner zeitgenössischen nordischen Architektur ist so konzipiert, dass er sich ständig weiterentwickelt und Platz für alles bietet, von intimen Abendessen bis hin zu großen Unterhaltungsevents, einschließlich Sportveranstaltungen, Hochzeiten und Produkteinführungen. Es ist ideal für Geschäfts- und Freizeitreisende, Pendler aus der Region und Anwohner aus der Umgebung und wird der ideale Ort zum Essen, Treffen, Arbeiten und Spielen sein.

„HYGGE wird die erste Gastronomie-Destination der Schweiz sein, die vom dänischen Konzept der Hygge inspiriert ist und köstliche kulinarische Erlebnisse in einer gemütlichen Atmosphäre und zu einem erschwinglichen Preis bietet - ideal für Hotelgäste und Einheimische gleichermaßen. HYGGE wird auch ausgedehnte Meeting- und Co-Working-Räume bieten, die mit der neuesten Computertechnologie und Telekommunikation ausgestattet sind - perfekt für die Unterstützung globaler Geschäftstreffen, die Organisation anspruchsvoller Veranstaltungen und ein ideales Umfeld für Freiberufler, Unternehmer und kleine Unternehmen, um zu arbeiten und Kontakte zu knüpfen", sagte Peter G. Rebeiz, Chairman & CEO, Caviar House Airport Premium - Schweiz.

Das YOTEL Geneva Lake liegt verkehrsgünstig zum Flughafen Genf, dem Tor zur Schweiz und zu Europa, und nur 30 Minuten von Lausanne entfernt. Das Gebiet beherbergt einige der weltweit führenden Non-Profit-Organisationen, multinationale Unternehmen und Spitzenuniversitäten, darunter die International School of Geneva, die Hotel School of Geneva, den neuen Hauptsitz von Lombard Odier, die Welthandelsorganisation, das Internationale Komitee des Roten Kreuzes und multinationale Unternehmen wie UEFA, FIBA, GSK und Hublot. Darüber hinaus sind die Gäste nur wenige Minuten von der französischen Grenze und dem beliebten Casino Divonne entfernt. Die Region hat über 1,2 Millionen Einwohner und bietet attraktive Ski- und Einkaufsmöglichkeiten.

Das Hotel ist Eigentum der Conamo SA und wird von der Stoneweg SA geführt. Die Architekten für die Projekte sind ris + partenaires, und Creneau International wurde als Innenarchitekt für die öffentlichen Räume des Hotels beauftragt.

Das YOTEL-Konzept überträgt die wesentlichen Elemente von Luxushotels auf kleinere, intelligente Räume und bietet Eigentümern und Gästen an begehrten Standorten rund um den Globus einen außergewöhnlichen Mehrwert.

Inspiriert vom Luxus erstklassiger Reisen und kompromisslos auf den Gast ausgerichtet, überträgt YOTEL die wesentlichen Elemente von Luxushotels auf kleinere, intelligente Räume und bietet einen außergewöhnlichen Wert und ein Gemeinschaftsgefühl mit Bereichen für Co-Working, geselliges Beisammensein und Bewegung in begehrten Lagen. Premium-Kabinen verfügen über das für YOTEL charakteristische verstellbare SmartBed™ mit verjüngender Regendusche und SMART-TVs, mehreren Strom- und USB-Anschlüssen und einfacher Konnektivität.

YOTEL betreibt derzeit sechs Flughafenhotels in London Gatwick, Amsterdam Schiphol, Paris, Charles de Gaulle, Istanbul Airport (2) und Singapur Changi sowie dreizehn Stadthotels in New York, Boston, San Francisco, Washington D.C., Singapur, Edinburgh, London (2), Amsterdam, Porto, Glasgow, Manchester und das erste YOTELPAD in Park City. YOTEL expandiert schnell mit neuen Projekten auf der ganzen Welt, darunter Dubai, Genf, Long Island City, Miami, Mammoth, Atlanta und Melbourne.

Zu den Hauptaktionären von YOTEL gehören eine kontrollierte Tochtergesellschaft der Starwood Capital Group, die Talal Jassim Al-Bahar Group, United Investment Portugal und Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

YOTEL wurde vom YO!-Gründer Simon Woodroffe OBE ins Leben gerufen, der, inspiriert von Reisen in der ersten Klasse, die Sprache der Luxusfluggesellschaften in eine kleine, aber luxuriöse Kabine übersetzte(www.yo.co.uk).

www.yotel.com

Das Gründerteam von Caviar House & Prunier, dem führenden Hersteller von Luxusgütern wie Prunier-Kaviar und Balik-Lachs, die speziell für den gehobenen Reisemarkt entwickelt wurden, gründete 2015 das neue Unternehmen Caviar House Airport Premium (CHAP), zu dem auch das Schweizer Schwesterunternehmen Caviar House Airport Premium - Switzerland gehört.

Das Hauptziel von CHAP ist es, die deutlich wachsende Nachfrage im Reiseeinzelhandel mit erstklassigem Food & Beverage Service und ikonischen Konzepten zu bedienen, als Alternative zu den traditionellen Anbietern.

Triple-A-Flughäfen sind spezielle Marktplätze für Premium- und Luxusmarken, allerdings allzu oft mit einem schlechten und mittelmäßigen F&B-Angebot, das von riesigen Unternehmen mit wenig oder keiner Premium-Food-Kultur betrieben wird.

CHAP ist die neue Alternative für ausgewählte Reiseeinzelhandelsstandorte und -erweiterungen, die den Reisenden in Zusammenarbeit mit einem Team, das auf über 40 Jahre Erfahrung in der internationalen Reisebranche zurückblicken kann, erstklassige Speisen und Getränke anbieten möchten.

Im Jahr 2017 wurde Caviar House & Prunier mit dem FAB-Award für seine Arbeit ausgezeichnet, mit der es seit seiner Gründung auf Flughäfen im Jahr 1969 für hohe Qualität und Service in der Reisebranche gesorgt hat.

Neben einer internationalen Präsenz an verschiedenen Triple-A-Flughäfen und sehenswerten Zielen ist CHAP in der Schweiz mit zahlreichen Konzepten am Flughafen Genf und am Flughafen Zürich vertreten und hat den Zuschlag erhalten, 2020 exklusiver gastronomischer Partner der Compagnie Générale de Navigation auf dem Léman-See für die gesamte Flotte (19 Schiffe) zu werden.

Stoneweg(www.stoneweg.com) ist ein 2015 gegründeter Immobilien-Investmentberater und Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Das Unternehmen setzt eigene lokale Teams ein, um Immobilieninvestitionen zu finden, zu entwickeln und zu verwalten.

Bis heute hat Stoneweg mehr als 5 Milliarden Euro an Immobilieninvestitionen in verschiedenen Sektoren, einschließlich Projektentwicklungen, durchgeführt und beraten. Stonewegs Fachwissen umfasst sowohl Eigenkapital- als auch Fremdkapitalstrategien und berät seinen Kundenstamm aus Finanzinstitutionen und Family Offices in einer Reihe von Strukturen, einschließlich Club Deals, Joint Ventures, Co-Investitionen und Fonds.

Die Investitionsphilosophie des Unternehmens basiert auf einem Bottom-up-Ansatz bei der Projektauswahl, bei dem Stonewegs eigene Teams vor Ort und ein weitreichendes Netzwerk zum Einsatz kommen, um die besten Chancen zu nutzen.

Stoneweg verfügt über eigene Niederlassungen in der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Spanien, Italien, Andorra und Irland, so dass viele der operativen Aspekte der Investitionen des Unternehmens vor Ort durchgeführt werden können.

Stoneweg hat seit 2015 mehr als 300 Akquisitionen mit erstklassigen Partnern abgeschlossen.