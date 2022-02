YOTEL CONTINUA A CRESCER COM ADIÇÃO DO YOTEL LONDON SHOREDITCH

YOTEL, uma marca global de hospitalidade atraente para quem procura uma experiência única através de pessoas incríveis, um design inteligente e um uso criativo da tecnologia, anunciou hoje a adição do YOTEL London Shoreditch. O antigo East London Hotel será renomeado como YOTEL, com inauguração prevista para abril de 2022. Esta propriedade marca o quinto hotel do grupo no centro da capital do Reino Unido, a quarta propriedade da franquia, a segunda conversão hoteleira do Reino Unido e o décimo nono hotel da marca em operação globalmente.

Isto marca a segunda franquia e conversão hoteleira do grupo no Reino Unido em menos de três meses...

O hotel de 161 quartos, convenientemente localizado no coração do vibrante leste de Londres, na Cambridge Heath Road, já incorpora alguns dos recursos e instalações de design minimalista do YOTEL. Como parte da conversão, a propriedade receberá uma leve reforma para incorporar o design exclusivo do YOTEL e os recursos tecnológicos. Os hóspedes poderão fazer o check-in em menos de um minuto em estações de autoatendimento no Mission Control e poderão utilizar seus dispositivos móveis como SmartKeys.

O hotel é ideal para viajantes a negócios e lazer, com vários tipos de quartos, desde duplos e twins, até quartos familiares e com múltiplos ambientes. Acessível através da rua principal e do lobby do hotel, o hotel também possui seu próprio bar, restaurante e espaço de co-working. O YOTEL London Shoreditch é propriedade da Crestline Investors Inc. (“Crestline”) e da Avelios Investors (“Avelios”) e será administrado pela Michels & Taylor.

“Ser capaz de garantir dois acordos de franquia em menos de três meses é uma prova da força crescente da marca YOTEL e sua crescente relevância em oferecer experiências de hospitalidade de alta tecnologia e baixo custo”, disse Hubert Viriot, CEO da YOTEL. “Estamos muito satisfeitos por trabalhar com os parceiros institucionais Crestline e Avelios, o que mais uma vez mostra a sofisticação contínua do YOTEL ao trabalhar com proprietários e investidores de hotéis estabelecidos.”

“Estamos entusiasmados por trabalhar com o YOTEL como franqueador do nosso hotel e esperamos uma parceria de sucesso e de longo prazo”, disse Andrey Panna, sócio da Crestline Europe LLP. “O YOTEL traz a mistura certa de design inovador e moderno, juntamente com uma experiência única para o hotel”, disse Guido Lang, CIO da Avelios.

O hotel será administrado sob franquia pela Michels & Taylor, uma das principais empresas de gerenciamento e consultoria hoteleira da Europa. Peter Hales, diretor administrativo da Michels & Taylor Hotel Management, comenta: “Estamos muito satisfeitos por administrar nosso primeiro hotel sob a marca YOTEL. A inovação e a qualidade da marca agregarão um valor significativo à operação do hotel, e esperamos trabalhar em estreita colaboração com toda a equipe do YOTEL nos próximos anos”.

A menos de três minutos a pé da estação de metrô Bethnal Green, o hotel está situado em uma parte vibrante do leste de Londres, lar de muitas startups criativas, agências de mídia e empreendedores. A área está convenientemente ligada ao centro da cidade, aos famosos monumentos de Londres e às atracções de lazer através de várias ligações de transportes. Está bem abastecido com bares de coquetéis, vinícolas urbanas e restaurantes de nível internacional. Os hóspedes do hotel estarão a uma curta caminhada de London Fields, Broadway Market e Columbia Road.

“Assim como o YOTEL Manchester, o YOTEL London Shoreditch contribuiu para as mais de 1.200 chaves em nosso portfólio no Reino Unido e isto é uma prova da continuação de nossa estratégia de conversão de hotéis, bem como de nossos planos de expansão no Reino Unido e na Europa, seja por meio de franquias ou acordos de gestão hoteleira. Estamos ansiosos para emular esta estratégia em outras cidades do mundo”, continuou Viriot.

Atualmente, o grupo tem 19 hotéis em operação em todo o mundo, de São Francisco a Nova York, de Amsterdã a Istambul, e até em Cingapura. O próximo YOTEL a ser inaugurado será o YOTEL e o YOTELPAD Miami na primavera de 2022, seguidos pelo YOTEL Geneva no final do ano.

Inspirado pelo luxo das viagens de primeira classe e projetado de forma atrativa para os hóspedes, o YOTEL leva os elementos essenciais dos hotéis de luxo para espaços menores e inteligentes e oferece um valor extraordinário, com um senso de comunidade com áreas para co-working, encontros sociais e exercícios em áreas muito procuradas. As cabines Premium incluem a assinatura SmartBed™ ajustável do YOTEL com chuveiros de efeito chuva rejuvenescedores, Smart TVs, múltiplos pontos de carregamento por USB e conectividade fácil.

A YOTEL opera atualmente seis hotéis de aeroporto: Londres Gatwick, Amsterdam Schiphol, Paris, Charles de Gaulle, Aeroporto de Istambul (2), Singapore Changi; além de treze hotéis no centro das cidades de Nova York, Boston, San Francisco, Washington DC, Cingapura, Edimburgo, Londres (2), Amsterdã, Porto, Glasgow, Manchester, e o primeiro YOTELPAD, em Park City. A marca YOTEL está a se expandir rapidamente com novos projetos em desenvolvimento globalmente, incluindo em Dubai, Genebra, Long Island City, Miami, Mammoth, Atlanta e Melbourne.

Os principais acionistas do YOTEL incluem: uma afiliada controlada do Starwood Capital Group, o Grupo Talal Jassim Al-Bahar, a United Investment Portugal e a Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

Visite www.yotel.com para mais informações.

A Crestline Investors, Inc., fundada em 1997 e sediada em Fort Worth, no Texas, é uma empresa de gestão de investimentos alternativos institucionais com aproximadamente US$ 13,8 bilhões em ativos sob sua gestão. Com sede em Fort Worth, no Texas, a empresa mantém escritórios afiliados em Nova York, Londres, Toronto e Tóquio. Para mais informações, por favor visite www.crestlineinvestors.com

A Michels & Taylor é uma das principais empresas de gestão hoteleira, consultoria e gestão de ativos da Europa. Gerida por Sir David Michels e Hugh Taylor OBE, a empresa apoia financeiramente proprietários de hotéis, investidores e credores na valorização dos seus ativos. A empresa está atualmente envolvida em cerca de 100 hotéis em toda a Europa, o que inclui mais de 20 hotéis que opera para os seus clientes sob contratos de gestão total.