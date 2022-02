YOTEL SETZT SEIN WACHSTUM MIT DEM NEUEN YOTEL LONDON SHOREDITCH FORT

YOTEL, eine globale Hotelmarke, die sich an alle wendet, die ein einzigartiges Erlebnis durch großartige Menschen, intelligentes Design und den kreativen Einsatz von Technologie suchen, gab heute die Eröffnung des YOTEL London Shoreditch bekannt. Das ehemalige East London Hotel wird in ein YOTEL umbenannt und im April 2022 eröffnet. Es ist das fünfte Stadthotel der Gruppe in Großbritannien, das vierte Franchise-Hotel, der zweite Umbau eines Hotels in Großbritannien und das neunzehnte Hotel, das weltweit in Betrieb ist.

Dies ist der zweite Franchise- und Umwandlungsvertrag der Gruppe in Großbritannien in weniger als drei Monaten...

Das 161-Zimmer-Hotel liegt im Herzen des pulsierenden East London an der Cambridge Heath Road und verfügt bereits über einige der minimalistischen Designmerkmale und Einrichtungen von YOTEL. Im Rahmen des Umbaus wird die Immobilie leicht renoviert und mit dem für YOTEL typischen Design und der Technologie ausgestattet. Die Gäste können in weniger als einer Minute an Selbstbedienungsstationen bei Mission Control einchecken und ihre mobilen Geräte als SmartKeys verwenden.

Das Hotel ist ideal für Geschäfts- und Urlaubsreisende und verfügt über verschiedene Zimmertypen, von Doppel- und Zweibettzimmern bis hin zu Familienzimmern und Zimmern mit Verbindungstür. Das Hotel ist über die Hauptstraße und die Hotellobby erreichbar und verfügt über eine eigene, schön gestaltete Bar, ein Restaurant und einen Co-Working-Bereich. YOTEL London Shoreditch ist im Besitz von Crestline Investors Inc. („Crestline") und Avelios Investors („Avelios") und wird von Michels & Taylor verwaltet.

„Die Tatsache, dass wir in weniger als drei Monaten zwei Franchise-Verträge abschließen konnten, ist ein Beweis für die wachsende Stärke der Marke YOTEL und ihre zunehmende Bedeutung bei der Bereitstellung von Low-Touch-High-Tech-Hospitality-Erlebnissen", sagte Hubert Viriot, CEO von YOTEL. „Wir freuen uns, mit den institutionellen Partnern Crestline und Avelios zusammenzuarbeiten, was einmal mehr zeigt, wie gut YOTEL mit etablierten Hoteleigentümern und Investoren zusammenarbeitet."

„Wir sind begeistert, mit YOTEL als Franchisegeber für unser Hotel zusammenzuarbeiten und freuen uns auf eine erfolgreiche und langfristige Partnerschaft", sagte Andrey Panna, Partner bei Crestline Europe LLP. „YOTEL bringt die richtige Mischung aus frischem und innovativem Design gepaart mit einem einzigartigen Gästeerlebnis in das Hotel", so Guido Lang, CIO Avelios.

Das Hotel wird von Michels & Taylor, einem der führenden Hotelmanagement- und -beratungsunternehmen in Europa, als Franchiseunternehmen betrieben. Peter Hales, Geschäftsführer von Michels & Taylor Hotel Management, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, unser erstes Hotel unter der Marke YOTEL zu betreiben. Die Innovation und die Qualität der Marke werden den Betrieb des Hotels erheblich aufwerten, und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem gesamten YOTEL-Team in den kommenden Jahren".

Das Hotel liegt weniger als drei Gehminuten von der U-Bahn-Station Bethnal Green entfernt und befindet sich in einem pulsierenden Teil Ostlondons, in dem viele kreative Start-ups, Medienagenturen und Unternehmer ansässig sind. Die Gegend ist durch verschiedene Verkehrsanbindungen günstig an das Stadtzentrum, berühmte Londoner Sehenswürdigkeiten und Freizeitattraktionen angebunden. Es gibt zahlreiche Cocktailbars, urbane Weinkellereien und erstklassige Restaurants. Gäste, die im Hotel übernachten, sind nur einen kurzen Spaziergang von London Fields, Broadway Market und der Columbia Road entfernt.

"Wie auch das YOTEL Manchester trägt das YOTEL London Shoreditch zu den mehr als 1.200 Schlüsseln in unserem britischen Portfolio bei und ist ein Beweis für die Fortsetzung unserer Strategie der Hotelkonversion sowie unserer Expansionspläne in Großbritannien und Europa, sei es durch Franchise- oder Hotelmanagementverträge. Wir freuen uns darauf, diese Strategie in anderen Städten auf der ganzen Welt zu kopieren", so Viriot weiter.

Die Gruppe betreibt derzeit 19 Hotels weltweit, von San Francisco bis New York, von Amsterdam bis Istanbul und bis nach Singapur. Das nächste YOTEL, das eröffnet wird, ist das YOTEL und YOTELPAD Miami im Frühjahr 2022, gefolgt vom YOTEL Genf später im Jahr.

Inspiriert vom Luxus erstklassiger Reisen und kompromisslos auf den Gast ausgerichtet, überträgt YOTEL die wesentlichen Elemente von Luxushotels auf kleinere, intelligente Räume und bietet einen außergewöhnlichen Wert und ein Gemeinschaftsgefühl mit Bereichen für Co-Working, geselliges Beisammensein und Bewegung in begehrten Lagen. Premium-Kabinen verfügen über das für YOTEL charakteristische verstellbare SmartBed™ mit verjüngender Regendusche, SMART-TVs, mehreren Strom- und USB-Anschlüssen und einfacher Konnektivität.

YOTEL betreibt derzeit sechs Flughafenhotels in London Gatwick, Amsterdam Schiphol, Paris Charles de Gaulle, Istanbul Airport (2) und Singapur Changi sowie dreizehn Stadthotels in New York, Boston, San Francisco, Washington D.C., Singapur, Edinburgh, London (2), Amsterdam, Porto, Glasgow, Manchester und das allererste YOTELPAD in Park City. YOTEL expandiert schnell mit neuen Projekten auf der ganzen Welt, darunter Dubai, Genf, Long Island City, Miami, Mammoth, Atlanta und Melbourne.

Zu den Hauptaktionären von YOTEL gehören eine kontrollierte Tochtergesellschaft der Starwood Capital Group, die Talal Jassim Al-Bahar Group, United Investment Portugal und Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

Besuchen Sie www.yotel.com für weitere Informationen.

Die 1997 gegründete Crestline Investors, Inc. mit Sitz in Fort Worth, Texas, ist eine institutionelle Verwaltungsgesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 13,8 Mrd. USD. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Fort Worth, Texas, und unterhält Zweigstellen in New York City, London, Toronto und Tokio. Weitere Informationen finden Sie auf www.crestlineinvestors.com

Michels & Taylor ist eines der führenden Hotelmanagement-, Beratungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen in Europa. Das von Sir David Michels und Hugh Taylor OBE geleitete Unternehmen unterstützt Hoteleigentümer, Investoren und Kreditgeber bei der Wertsteigerung ihrer Anlagen und ist derzeit an rund 100 Hotels in ganz Europa beteiligt, darunter mehr als 20 Hotels, die es für seine Kunden im Rahmen von Vollmanagementverträgen betreibt.