شركة أكسي (Axi) تطلق أدوات تداول على أسهم عقود الفروقات بعمولة 0 دولار

وقد وسعت شركة Axi العالمية الحائزة على العديد من الجوائز في مجال تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات نطاق منتجاتها التجارية لتشمل أسهم عقود الفروقات.

وبوسع عملاء Axi الآن أن يستفيدوا من المزايا المترتبة على الاستحواذ على تداول أسهم عقود الفروقات في سوق الأوراق المالية القطرية من أجل تتبع ثروات أكبر 50 سهمًا من أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأسواق الأوروبية. ويسمح ذلك بالتداول بناءً على تحركات أسعار الأسهم لبعض أكبر الشركات وأكثرها نفوذاً في العالم، بما في ذلك Apple وAmazon وNetflix

تتوفر منتجات أسهم عقود الفروقات الجديدة للتداول باستخدام نفس منصة التداول MT4 التي استخدمها عملاء شركة Axi بالفعل لتداول العملات الأجنبية والذهب والنفط والمؤشرات وأكثر من 100 منتج آخر.

عند إضافة منتجات التداول الجديدة، قال لويس كوبر، الرئيس التجاري لشركة Axi "نحن نركز بشدة على مساعدة المتداولين في العثور على فرص في الأسواق، وستوفر أسهم عقود الفروقات الكثير من الفرص العالية الجودة لعملائنا.

وإن غالبية هذه المنتجات التجارية مستمدة من شركات ذات أسماء معروفة – مثل Facebook و. Tesla وسيتم إطلاق عرض أسهم عقود الفروقات بدون رسوم عمولة لتمكين عملائنا من تداول العلامات التجارية الشهيرة بثقة".

إن طبيعة تداول أسهم عقود الفروقات تعني أن أي شخص يستثمر لن يصبح مساهمًا. بدلاً من ذلك، تتيح تداولات عقود الفروقات للمتداولين ببساطة الاستفادة من تحركات أسعار الأسهم الأساسية في أي من اتجاهي السوق. تعتقد Axi أن هذا المجال يوفر ميزة كبيرة لتجار التجزئة ويقلل من حواجز الدخول.

يقول السيد راجيش يوهانان، الرئيس التنفيذي: "إن أهم ما يميز تداول أسهم عقود الفروقات هو القدرة على تضخيم حجم تداولاتك، باستخدام جزء صغير نسبيًا من رأس المال للاستفادة من العرض الكامل للتداول."

ويضيف السيد راجيش يوهانان: "توفر أسهم عقود الفروقات فرصًا تجارية رائعة قائمة بذاتها، ولكن بمجرد ضمها في خدمة العمولة الصفرية والعروض الترويجية، فإنها تصبح حزمة مقنعة للغاية. ونتوقع الكثير من الاهتمام من كل من العملاء الحاليين والمتداولين الجدد الذين يتطلعون إلى إيجاد فرصة مع وسيط موثوق به ".

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Axi هي شركة عالمية لتداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات عبر الإنترنت، يثق بها الآلاف من العملاء الطموحين في أكثر من 100 دولة حول العالم. نساعد المتداولين الجدد والمتداولين المحترفين والشركات التجارية والبنوك والمؤسسات المالية على ايجاد الفرصة التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم المالية من خلال المعاملات المستنيرة التي تجرى في الأسواق المالية العالمية. وتقدم Axi مجموعة واسعة من الأصول بما في ذلك عقود الفروقات للعديد من فئات الأصول بما في ذلك الأسهم والفوركس والذهب والفضة والقهوة والمؤشرات والنفط وغيرها من السلع الأساسية.

ونحن في Axi فخورون بسمعتنا كوسيط نزيه وعادل وموثوق به. وتثبت جوائزنا العديدة ومراجعات Trustpilot الممتازة أننا اكتسبنا ثقة العملاء الذين يقدرون خدمتنا المتميزة والتنفيذ السريع والمدفوعات الآمنة والصناديق المعزولة والسحب السهل. وعلاوة على ذلك، فإننا نعمل أيضًا بشكل استباقي مع الهيئات الحاكمة التنظيمية الرائدة على مستوى العالم لضمان تحقيق أعلى المعايير في هذا المجال.