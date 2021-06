Habitat for Humanity utilise l'imprimante 3D de construction de COBOD pour imprimer des logements abordables en Arizona

L'entreprise danoise COBOD International A/S, spécialiste dans les imprimantes 3D de construction, a fabriqué les imprimantes 3D de construction qui sont à l'origine des premiers bâtiments d'un, deux et trois étages en Europe. COBOD a récemment fait son entrée sur le marché américain par le biais d'un partenariat avec Printed Farms en Floride, et étend désormais sa présence aux États-Unis en raison du manque de logements abordables.

- Le nouveau projet de maison imprimée en 3D est une maison familiale de trois chambres et deux salles de bain.

- Habitat et la ville de Tempe, en Arizona, y voient une solution possible au manque de logements abordables.

- Il ne s'agit pas d'une maison de démonstration : une famille sélectionnée par Habitat sera logée.

- Le projet est mené par de nombreux partenaires locaux et PERI, qui utilisent l'imprimante 3D de construction BOD2, fourni par COBOD

- Les imprimantes 3D de construction fournies par COBOD ont maintenant imprimé des bâtiments dans deux États américains différents.

Face à une grave pénurie de logements abordables, Habitat cherche des solutions innovantes et abordables á l'accès au logement. La pénurie de logements abordables dans la région métropolitaine de Phoenix n'a jamais été aussi grave et Habitat continue d'explorer des moyens novateurs pour résoudre ce problème crucial.

"C'est vraiment une opportunité magnifique pour Habitat for Humanity Central Arizona", a déclaré Jason Barlow, président et PDG d'Habitat Central Arizona. "Lorsque nous considérons les problèmes de logement auxquels l'Arizona est confronté, le besoin de logements abordables devient évident. Si nous pouvons fournir des maisons correctes, abordables, plus efficaces sur le plan énergétique à un coût plus bas, en moins de temps et avec moins de déchets, nous pensons que cela pourrait changer la situation. Pensez simplement aux implications."

La maison familiale a une surface de 160 mètres carrés. La maison devrait être occupée en août/septembre et sera imprimée avec l'imprimante modulaire de construction 3D, BOD2 de COBOD, dont les dimensions sont de 40*50*25 pieds (l*l*h) (12,192 *15,24*7,62 mètres). Le bâtiment se trouve à Tempe, en Arizona, et a été conçu par Candelaria Design Associates, LLC.

Pour imprimer le projet, Habitat for Humanity a choisi de coopérer, entre autres, avec PERI, dû à leur expérience acquise lorsqu’ils ont imprimé des bâtiments de deux et trois étages en Europe, également avec des imprimantes 3D fourni par COBOD.

" Notre équipe d'impression 3D de construction PERI est incroyablement fière d'imprimer cette maison à Tempe pour Habitat for Humanity ", a déclaré Thomas Imbacher, directeur général d'innovation et marketing du groupe PERI. "En 2020, PERI a réalisé la toute première maison imprimée en 3D en Allemagne avec une imprimante BOD2 fourni par COBOD, suivie peu après par le plus grand immeuble d'habitation imprimé en 3D en Europe. Le projet d'impression 3D à Tempe poursuit maintenant l'histoire de succès aux États-Unis."

L'utilisation de l'imprimante BOD2 fourni par COBOD en Arizona, fait suite au projet pilote de l´imprimante 3D en Floride réalisé par Printed Farms, en janvier de cette année. Henrik Lund-Nielsen, fondateur et directeur général de COBOD, a déclaré : "Notre technologie de construction 3D et nos imprimantes ont connu un immense succès en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Évidemment, grâce à notre coopération à long terme avec GE, nous avons également du succès auprès des clients américains. Néanmoins, nous sommes très heureux que nos imprimantes commencent à recevoir plus d'attention dans le marché de la construction américain. De plus en plus d'entreprises américaines se rendent compte que notre technologie est supérieure aux fournisseurs locaux. Nos imprimantes ont déjà réalisé des bâtiments dans deux États américains et plusieurs d'autres bâtiments suivront dans les mois à venir”

La première maison imprimée en 3D par Habitat for Humanity aux États-Unis.

Vue d'ensemble du chantier de Tempe, en Arizona, où se trouve la première maison imprimée en 3D d'Habitat pour l'humanité. L'imprimante COBOD BOD2 a une taille de 40*50*25 pieds (12,192 *15,24*7,62 mètres).

La première maison imprimée en 3D d'Habitat pour l'humanité est construite par l'imprimante 3D nommé BOD2, fourni par COBOD, qui connaît un succès mondial.