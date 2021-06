Rohealade digiteerimine EL kosmoseandmetega

Ümber Maa tiirlevad paljud Euroopa satelliidid, mis koguvad väga suurel hulgal andmeid ja saadavad meile positsioneerimise signaale, mida väärindades on võimalik meie planeedil elu paremaks muuta. CASSINI otsib järgmist kosmosehuviliste generatsiooni, kes looksid Euroopa Liidu kosmosetehnoloogiate abil uuenduslikke tooteid ja teenuseid.

Sel aastal alustav CASSINI häkatonide ja mentorluse sari on julge algatus, mille eesmärk on meid ühendada kosmosega, kasutades Copernicuse Maa kaugseire andmeid ja teenuseid ning EGNOS-e positsioneerimise signaale ja andmeid. Euroopa Komisjon algatas konkurentsivõimeliste, EL kosmosetehnoloogiat kasutavate iduettevõtete innovatsiooni initsiatiivi (CASSINI) selleks, et muuta Euroopa digitehnoloogia alal eestvedajaks – ja Sina võid sellele kaasa aidata!

Esimene CASSINI häkaton toimub samaaegselt kümnes Euroopa riigis 18.–20. juunil. Häkatoni eesmärk on rohealade digiteerimine (Digitising Green Spaces) ja selle saavutamiseks ootavad osalejaid kolm väljakutset: #1 Avasta oma linna / #2 Püsi vormis ja terve / #3 Maapiirkondade kaitse.

Baltimaades korraldab CASSINI Eesti arendusmaratoni ideest-prototüübini start-up-häkatonide sari Garage48. Garage48 on korraldanud üle 220 häkatoni 28 erinevas riigis, millel on esitletud üle 1500 idee ja arendatud üle 800 prototüübi. CASSINI Eesti puhul keskendutakse rohealadele ligipääsu parandamisele ja Baltimaade metsade kaitsele. Häkatonil osalejad saavad töötada koos tööstuse juhtivate mentoritega. Parimatel ideedel on võimalus võita pileteid seminaridele ja konverentsidele ning pääseda inkubatsiooniprogrammidesse ja kiirenditesse oma idee edasi arendamiseks. Loe lisaks CASSINI häkatonide kohta aadressil hackathons.cassini.eu/estonia!

Oled kogenud häkatonil käija või uustulnuk, kes otsib võimalust kosmosesektoris kaasa löömiseks – Garage48 viib su kokku teiste osalejate ja kogenud mentoritega, et sinu visioon ellu viia.

Kolm üldarvestuse parimat võidavad üle 100. tunni mentorlust ja lisaks kohalikke auhindu! Kaalud osalemist? Registreeri aadressil hackathons.cassini.eu/hackers!