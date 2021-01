FinChatBot, empresa fintech de Inteligência Artificial, faz um investimento de 1,3 milhões de euros para expandir suas operações na Europa e na África Ocidental

Fundada em 2016 pelos empreendedores franceses Antoine Paillusseau e Romain Diaz, as soluções FinChatBot se tornaram canais de conversação e atendimento ao cliente para a maioria dos provedores de serviços financeiros na África do Sul. A empresa atualmente atende a mais de 20 provedores de serviços financeiros de primeira linha, tais como bancos e seguradoras, sempre a potenciar o atendimento e as vendas dos produtos financeiros - sem qualquer intervenção humana.

Antoine Paillusseau, cofundador e CEO da FinChatBot, diz com entusiasmo e satisfação: “Agradecemos o apoio de nossos investidores que acreditam em nossa visão de nos tornarmos líderes na venda e manutenção de produtos financeiros com o uso de soluções de Inteligência Artificial de conversação. Ao implementar nossas soluções, os provedores de serviços financeiros podem dobrar suas taxas de conversão, reduzir os custos operacionais em mais de 60%, reter melhor os clientes e coletar mais dados sobre os clientes - que podem ser usados para inovação de produtos e retenção de clientes ”.

FinChatBot usará o investimento principalmente para aumentar sua equipa para mais de 50 integrantes e para se expandir para a Europa e África Ocidental, com a abertura de três escritórios na França, Reino Unido e Portugal. A empresa busca no mercado por competências em engenharia, vendas, sucesso do cliente, gerenciamento de projetos, analistas de negócios e profissionais com experiência em Inteligência e Artificial.

Álvaro Amorim, Diretor de Desenvolvimento da FinChatBot em Portugal, explica: “Portugal, como todas as grandes economias do mundo, vive intensamente o desafio de tornar todos os pilares da sociedade mais digitais. Esta é uma prioridade alta especialmente para provedores de serviços financeiros, que estão a procura de tecnologias que irão aprimorar a experiência do cliente, aumentar as vendas, a aquisição e retenção de clientes. A FinChatBot chega a Portugal, portanto, com sua comprovada expertise, com o objetivo de contribuir e ser o parceiro chave para o setor financeiro neste momento de reformulação do mercado. Com uma equipa experiente e 100% focada no desenvolvimento e gerenciamento de soluções centradas no cliente, a FinChatBot garante que as marcas entreguem as melhores interações com o cliente por meio de canais digitais. ”

Benoit Delestre, fundador e sócio-gerente da Saviu Ventures, comentou: “FinChatBot atendeu aos nossos critérios de investimento como uma empresa B2B Africana com liderança empreendedora talentosa que busca se expandir regionalmente ou globalmente, o que mantém um bom equilíbrio entre crescimento e cash burn.”

Clive Butkow, CEO da Kalon, disse: “Identificamos a FinChatBot como uma líder nesta nova indústria, há dois anos. Continuamos impressionados com o foco da FinChatBot na indústria de serviços financeiros e seu crescimento consistente, que tem fortemente ajudado a interromper uma experiência tradicionalmente frustrante do cliente. ”

Bastien Maucet, Sócio da Compass Capital, destaca que foram atraídos pela força da equipa de liderança da FinChatBot. “Nossa crença na equipa FinChatBot provou estar correta, uma vez que continua a ajudar os provedores de serviços financeiros a adquirir e reter clientes enquanto reduz os custos operacionais - uma proposta muito forte para o cliente.”

