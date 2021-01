La Fintech AI Sud Africaine FinChatBot lève 1.3m€ pour se développer sur le marché Européen et en Afrique de l’Ouest

Fondée en 2016 par deux entrepreneurs français en Afrique du Sud, Antoine Paillusseau and Romain Diaz, au sein du Startup Studio Far Ventures, les solutions de FinChatBot se sont étendus auprès de plus de 20 prestataires de services financiers en Afrique du Sud, notamment dans le secteur assurance et banque, les aidant à automatiser leurs processus d’acquisition clients et de customer service.

Antoine Paillusseau, Co-Fondateur et CEO de FinChatBot: « Nous sommes reconnaissants du soutien de nos investisseurs, qui croient en notre vision de devenir le leader de la vente de produits financiers par l’IA conversationnelle, sans intervention humaine. En integrant nos solutions, nos clients parviennent à doubler leurs taux de conversion, réduire les coûts opératinnels par plus de 60%, et rassembler davantage de data précieuses sur leurs clients afin d’améliorer leurs offres et parcours clients ».

FinChatBot utilisera ce financement de 1.3m€ pour grandir son équipe jusqu’à une cinquantaine de personnes et ouvrir un bureau à Paris, à Lisbonne et en Afrique de l’Ouest. FinChatBot recrute des ingénieurs software, data scientists, sales, customer success et business analysts.

Benoît Delestre, Fondateur et Managing Partner de Saviu Ventures: “FinChatBot rempli nos critères d’investissements en tant que startup B2B, menée par un entrepreneur talentueux et aux ambitions internationals, gardant un bon équilibre entre croissance et cash burn.”

Clive Butkow, CEO de Kalon Venture Partners, ajoute: “Nous avons identifié FinChatBot comme un leader de l’AI pour les services financiers il y a maintenant 2 ans. Nous continuons d’être impressionnés par la croissance constante de FinChatBot et de leur impact pour améliorer l’expérience client traditionnellement frustrante.”

Bastien Maucet, Partner de Compass Venture Capital, souligne: “Nous croyons en l’équpe de leadership de FinChatBot et leur focus sur l’industrie financière se montre chaque jour pertinente”

FinChatBot est le leader Africain de l’AI conversationelle. Fondée afin d’améliorer les processus d’acquisition et de customer service souvent inefficaces et frustrants des acteurs de l’industrie financière, leur vision est d’offrir des solutions digitales pour améliorer l’expérience client dans le secteur financier. Ses solutions sont déployées cross-channels, notamment sur les sites de ses clients, applications mobiles, WhatsApp, Facebook et Twitter.





https://finchatbot.com/