KUGOO Electric Scooter Prépare Sa 6ème Fête d’Anniversaire Ce Septembre avec des Nouvelles Offres, Activités, et Autres

Prenant place du 15 au 30 Septembre 2020, KUGOO prévoit une fête

anniversaire comprenant des jeux et des activités pour les invités, comme des Tirages au Sort,

des Coupons pour les Nouveaux Utilisateurs, des Récompenses d’Inscription, et des Récompenses Préférées, ainsi que

leurs dernières offres en matière d’e-trottinettes pour des acheteurs potentiels.

« Nous allons introduire certaines de nos nouvelles e-trottinettes qui seront plus

puissantes et dynamiques que les modèles précédents, » dit le porte-parole de l’entreprise Maggie Lee.

« A une époque où de plus en plus de gens préfèrent voyager seul sur une trottinette que

dans des bus, des métros ou des trains remplis, nous répondons à l'appel

avec une solution écologique. »

La dernière série d’e-trottinettes de KUGOO inclut : la série G, comportant

un guidon costaud, une résistance à l’usure, et des caractéristiques de sécurité intelligente; la série Kirin,

conçue pour les navettes régulières avec des vitesse ajustables et un

moteur de 500W de luxe; la série Smart pour des voyages plus intelligents; la série S

pour ceux qui débutent tout juste leur expérience d'e-trottinette; et la série B pour

du cyclisme aisé.

« La demande croissante en trottinettes électriques fait grandir une industrie qui

croît plus vite que n'importe quelle autre en ce moment, » dit Lee. « A vrai dire,

il est prévu que le marché de la trottinette électrique croisse à un taux annuel de

7,7% de 2020 à 2030, atteignant un montant de 40,2 milliards de dollars américains dans les

10 prochaines années. Nous sommes fiers de faire partie de ce changement. »

Afin de ralentir la propagation du virus Corona autour du monde, les gouvernements

prônent une diminution des contacts humains. Une façon de respecter

ces instructions est de voyager seul, sur une e-trottinette.

https://kugoo.eu/