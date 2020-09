Co2bitcoins utilisés pour sauvegarder 100 million d’arbres

Le changement climatique sera bien pire, durera des décennies, et sera beaucoup plus difficile à affronter que le COVID-19. Bill Gates a écrit dans son blog récemment que d’ici 2060, le changement climatique pourrait faire autant de victimes que COVID-19, et que d’ici 2100 il pourrait faire cinq fois plus de victimes. Comme le COVID-19, le changement climatique sera une crise sanitaire et sociale qui aura un impact disproportionné sur les populations à bas revenus et les nations au PIB moins élevés.

Plus de 65% des émissions carbones générées dans les cinquante dernières années ont été générées par 10% de la population mondiale. Les nations occidentales ont bénéficié de l’utilisation des énergies fossiles pendant la révolution industrielle jusqu’à maintenant. Pourtant ce sont les pays en voie de développement qui sont maintenant confrontés à la difficile décision d’adopter des énergies renouvelables et d’investir dans des infrastructures à basse émissions ainsi que des infrastructures de séquestration carbone. Nous avons dix ans pour réduire de manière drastique nos émissions. Ainsi, les options qui permettraient une transition rapide et juste impliquent nécessairement que les pays au PIB élevés mettent en place des solutions pour aider les pays en voie de développement. Cette aide doit se focaliser à rendre les projets d’infrastructure faisables en améliorant l’accès aux investissements et en réduisant les risques, et profitables en couvrant les dépenses liées à la certification de crédits carbone.

L’objectif de diminuer drastiquement nos émissions dans les dix prochaines années ne sera pas atteint sans innovation pour améliorer la profitabilité et l’accès au financement pour les projets d’infrastructure à basse émissions et de séquestration. La lueur d’espoir est que les crises entraînent l’innovation, et si on regarde la crise de 2008, Bitcoin et la blockchain étaient nés comme une solution pour réduire la dépendance de notre système financier à des institutions centralisées et opaques. Le prix du bitcoin a augmenté de 20% depuis le début du COVID-19, ainsi affirmant son potentiel comme un actif attractif pendant les moments d’incertitude économique. Le prix de co2bitcoins observé sur le marché « Over-the-counter » a augmenté de $4 au premier trimestre 2020 jusqu’à $25 au troisième trimestre.

Co2bitcoins est une crypto monnaie qui a déjà été utilisée pour protéger 100 millions d’arbres au Brésil, et ainsi empêchant la perte d’une capture de carbone d’environ 2 Gigatons d’équivalent dioxyde de carbone par an. Alors que la (re)-forestation a été identifiée comme une des leviers les plus importants contre le changement climatique, les pays en voie de développement voient un taux de déforestation qui est beaucoup plus important que l’Europe et les Etats-Unis par exemple. Un autre exemple d’injustices liées à la crise climatique.

Co2bitcoins est désigné pour inciter les acteurs du secteur privé et publique à former des partenariats et prendre les décisions optimales pour l’environnement et une juste transition. Une part conséquente de co2bitcoins sont détenues par des ministères de l’environnement de pays Africains. Ils vendront les Co2bitcoins pour financer des dépenses liées à des projets de réduction carbone et de séquestration ainsi qu’à inciter le secteur privé à investir dans ces projets d’infrastructure qui sont devenus plus urgents que jamais.