Kanabo und Simply Green wollen gemeinsam reine Hanf-CBD-Rezepturen zusammen mit dem ersten Dosierverdampfer auf den deutschen Markt bringen

Die Vereinbarung basiert auf der VapePod-Plattform von Kanabo, einem auf medizinischen und Extrakt-basierten Verdampfer, sowie auf den Hanf-basierten Formeln Focus, Revive und Serenity, bei denen es sich um reine Hanf-Extrakte mit natürlich vorkommenden Terpenen mit breitem Wirkungsspektrum handelt. Die VapePod-Plattform umfasst eine unvergleichliche Vape-Rezeptur, die in Deutschland mit über 75 % Cannabinoiden und einer Dosierfunktion, die bei jeder Inhalation 1,2 mg der CBD-Rezeptur garantiert, vermarktet werden soll.

Die Zusammenarbeit wird es Simply Green ermöglichen, Kanabo in ganz Deutschland (und anderen EU-Ländern, in denen die CBD legal ist) kommerziell zu vertreten. Für die Dauer der Vereinbarung schätzen die beiden Unternehmen, dass der Deal ca. 1 Million Euro an Einnahmen generieren wird. Weltweit wird der CBD-Markt 2020 voraussichtlich 8 Milliarden Euro erreichen, und mit wachsender Verbrauchernachfrage wird Deutschland in den kommenden Jahren voraussichtlich ein wichtiger Markt sein.

Avihu Tamir, Kanabo CEO: “Wir freuen uns über die strategische Partnerschaft mit Simply Green, einem führenden Großhandelsmarktplatz im europäischen CBD-Markt. Darüber hinaus freuen wir uns, unseren deutschen Kunden eine Lösung für ein bisher ungedecktes Bedürfnis anbieten zu können: eine medizinische Technologie, die mit hochwertigen CBD-Rezepturen zur Inhalation gepaart ist.”

Gabriel Turner, Gründer von Simply Green: “Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Kanabo und darauf, VapePod auf den deutschen Markt zu bringen. Unsere Kunden sind auf der Suche nach hochwertiger Qualität auf dem CBD-Markt, und wir rechnen mit einer großen Nachfrage. Seit unserer Markteinführung 2016 legen wir großen Wert darauf, an der Spitze des CBD-M Die VapePod-Plattform unterstützt die Erschließung des Potenzials von CBD, und wir sind stolz darauf, dessen Eigenschaften mit unserem Kunden zu teilen.”

Simply Green ist einer der größten CBD-Vertriebshändler auf dem europäischen B2B-Markt. Mit einem Online-Großhandelsgeschäft, das Tausende von CBD-Premiumprodukten und Zubehör anbietet, entwickeln sie ihr Angebot ständig weiter, um den Händlern die neuesten und außergewöhnlichsten Optionen anbieten zu können. Mit dieser kontinuierlichen Weiterentwicklung sind die Verbraucher immer einen Schritt voraus und können jederzeit vertrauensvoll Produkte beziehen.

Kanabo konzentriert sich auf den Vertrieb von aus Cannabis gewonnenen Produkten für medizinischen Patienten sowie von Nicht-THC-Produkten für CBD-Konsumenten. Das Unternehmen hat umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt, um qualitativ hochwertige Cannabisöl-Formeln, innovative Verdampfer in medizinischer Qualität und verschiedene Lösungen für den Nichtraucher-Konsum zu entwickeln, die allen Behandlungsbedürftigen eine einfache und zugängliche Anwendung ermöglichen. Die klinischen und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Sicherheits- und Wirksamkeitstests, werden in Israel durchgeführt, einem etablierten Marktführer in der Cannabis-Industrie. Die OTC-Produktsortimente von Kanabo werden in ganz Europa über Apotheken und Wellness-Vertriebe verkauft.

Kanabo Website: https://www.kanabogroup.com/

Simply Green Website: https://simplygreentrade.com/