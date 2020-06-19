Corona Radar: Özel şirket yeni anonim bir uyarı uygulaması sunuyor

Alman-İsviçreli girişimci Bert Neckermann, insanların Covid-19 ile enfeksiyondan korunmalarına yardımcı olmak için Corona Radar isimli yeni bir uygulama sunuyor. Uygulama – gerçek zamanlı olarak – bir tür radar ekranında yakındaki kişileri ve risk durumlarını gösterir. Corona Radar GPS tabanlıdır ve 3 ila yaklaşık 200 metrelik bir yarıçapı kapsar. Uygulama %100 anonim olarak çalışır, dünyanın her yerinde ve ücretsiz olarak kullanılabilir; ancak isteğe bağlı destek ödemeleri kabul edilir.

İsviçre'de yerleşik bir Alman vatandaşı olan Bert Neckermann’ın tasarladığı Corona Radar, Nisan 2020'de Necdigit One GmbH / İsviçre tarafından yayınlanıyor. Uygulama riskli temasları önlemek ve böylece Covid-19 yayılmasını yavaşlatmak için tasarlandı.

Kullanıcılar, bireysel olarak algılanan günlük risk durumlarını düşük, orta veya yüksek risk olarak girerler. Renk kodlu noktalar, diğer uygulama kullanıcılarına göre mesafeyi ve hareketi gösterir. Bu şekilde, kullanıcı risk kaynakları erkenden fark edip mesafesini koruyabilir.

Uygulamanın kullanımı tamamen anonimdir. Kayıt, e-posta adresi veya telefon numarası girişine gerek yoktur. Uygulama herhangi bir kişisel veri toplamaz; her kullanıcı cihazı sunucuya yalnızca kullanıcının kimliğiyle herhangi bir şekilde ilişkilendirilemeyen, rastgele oluşturulan bir kodla bağlanır. Riski artmış bir kişi yaklaştığında, kullanıcı optik ve akustik bir sinyal alır. İsteğe bağlı push bildirimli “kişisel izleme” işlevi geliştirilmektedir. Bu da tamamen anonim olacaktır.

Lansman başlangıçta Haziran 2020'nin başlarında planlanmıştı. Uygulama mağazalarının ilgisizliği sonucunda, Corona Radar şimdi mobil cihazlar için internette https://my-corona-radar.app/ adresinde mevcut olan Progresif Web Uygulaması (PWA) olarak geliştirildi. Uygulama ve web sitesi başlangıçta İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Türkçe beta sürümü olarak mevcuttur. Corona Radar, herhangi bir mobil internet sunucusunda çalışır. PWA, kullanıcı deneyimine ve geri bildirimlerine dayanarak geliştirilmeye devam edecektir.

NECDIGIT ONE'ın kurucusu Bert Neckermann:

“Covid-19, tüm insanların ortak bir sorunudur; onunla sadece ortak bir şekilde mücadele edebiliriz. Bizim uygulamamız, insanların özgürlüklerini kendi ellerine almalarını ve proaktif, bireysel ve %100 anonim olarak kendilerini virüsten korumalarına yardımcı olabilir. Birçok kişi Corona Radar’ı kullanıyorsa, uygulama, sosyal mesafeyi korumak ve insanlardaki korkuyu azaltmak için çok etkili bir araç haline gelebilir, hem de kullanıcılar başlarına dert açmak ve takip edilmekten korkmaksızın.”

Web sitesi: https://www.mycoronaradar.app/tr

App linki: https://my-corona-radar.app/