Corona Radar: частная компания запускает новое анонимное приложение по предупреждению заражения коронавирусом

Приложение Corona Radar от немецко-швейцарского предпринимателя Берта Некерманна — это новое приложение, которое поможет людям защитить себя от заражения Covid-19. Приложение показывает в режиме реального времени людей поблизости и их статус риска на экране, дизайн которого напоминает радар. Corona Radar работает на базе GPS и имеет радиус от 3 до 200 метров. Приложение — на 100% анонимно, доступно по всему миру и бесплатно (оплата, чтобы поддержать приложение осуществляется только на добровольной основе).

Приложение Corona Radar было разработано в апреле 2020 года Бертом Некерманном, гражданином Германии, проживающим в Швейцарии, и было выпущено компанией Necdigit One GmbH/Switzerland. Приложение предназначено, чтобы помочь избежать рискованных контактов и, таким образом, замедлить распространение Covid-19.

Пользователи вводят свой субъективный, индивидуально воспринимаемый статус риска как низкий, средний или высокий. Цветные точки показывают расстояние и перемещение относительно других пользователей приложения. Таким образом, источники риска могут быть выявлены на ранней стадии, и их можно избежать.

Использование приложения полностью анонимно. Здесь нет регистрации, нет логина, нет адреса электронной почты или номера телефона. Приложение не собирает никаких личных данных; каждое пользовательское устройство подключается к серверу только посредством случайно сгенерированного кода, который не позволяет делать какие-либо выводы относительно личности пользователя. Когда человек с повышенным риском приближается, пользователь получает оптический и акустический сигнал. Опциональная функция «личного отслеживания» с push-уведомлениями находится в разработке. Это тоже будет полностью анонимным.

Первоначально запуск был запланирован на начало июня 2020 года. Из-за нежелания магазинов приложений размещать его, Corona был разработан как прогрессивное веб-приложение (PWA), которое теперь доступно для мобильных устройств по адресу https://my-corona-radar.app/. PWA работает на любом мобильном браузере. Приложение и веб-сайт доступны в виде бета-версии на английском, французском, итальянском, немецком, испанском, русском и турецком языках. Разработка PWA будет продолжена на основании опыта пользователей и обратной связи.

Берт Некерманн, основатель NECDIGIT ONE:

«Covid-19 — это общая проблема всех людей, и мы можем бороться с ней только сообща. Наше приложение может помочь людям взять свободу в свои руки и защищаться от вируса активно, индивидуально и на 100% анонимно. Если многие люди будут использовать Corona Radar, это приложение cможет стать очень эффективным средством для улучшения социального дистанцирования и уменьшения тревожности в обществе. При этом, пользователям не придется бояться обременительных обязательств или слежки за ними».

Веб-сайт: https://www.mycoronaradar.app/en/

Ссылка на приложение: https://my-corona-radar.app/