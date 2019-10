JF Hillebrand réinvente sa marque et se tourne vers un avenir ambitieux

C’est sur 175 ans de solides fondations que JF Hillebrand lance un plan de développement avec pour objectif une expérience client hors pair

Cette nouvelle image est accompagnée de la volonté d’étendre son action mondiale et de se développer organiquement au travers d’acquisitions. Ainsi, la société s’affirme comme expert mondial dans le transport et la logistique des bières, vins et spiritueux (BWS) et tout autre produit demandant un soin particulier pendant le transport.

La société et ses affiliées sont connues sous les noms JF Hillebrand, Trans Ocean Bulk Logistics et Satellite Logistics Group (SLG).

Toutes trois se sont forgées une solide réputation dans le secteur des boissons: JF Hillebrand, leader du transport des boissons alcoolisées en caisse et en vrac; TransOcean spécialiste du transport de liquide en vrac et de la conception de flexitanks; et SLG spécialiste de la gestion de la supply chain des fûts de bière.

L’agence BBDO révéle dans une étude que ces trois sociétés sont classées les plus expertes par leurs clients dans leurs secteurs respectifs.

Elles se présentent désormais sous une seule et unique identité: Hillebrand.

Ainsi, les services logistiques proposés couvrent l’ensemble de la supply chain et répondent aux besoins multiples de ses clients. Offrir une expérience unique de bout en bout, au travers de la technologique et la digitalisation est l’objectif d’Hillebrand.

Pour un apercu, consultez leur nouveau site web www.hillebrand.com

Hillebrand se dote également d’un nouveau slogan « Forwarding Passion ». Reflet de son activité historique et de son personnel passionné; il est aussi un engagement envers ses clients à préserver ce qu’ils ont confectionné avec soin et passion.

“Regrouper nos marques c’est également réunir la passion et les connaissances ancrées au sein même d’Hillebrand. Nos 175 ans d’expérience sont inégalés et nous souhaitons maintenant étendre cette expertise à d’autres produits qui ont besoin d’un soin particulier pendant le transport” Cees van Gent, CEO et Président du Conseil Exécutif d’Hillebrand.

“Notre mission est de transporter les boissons et produits affiliés avec le plus grand soin, de manière fiable et avec des temps de transport les plus courts possible. Nous sommes attentifs et à l’écoute de chaque demande, c’est pour cela que nos clients nous estiment. Rassembler nos marques fait de nous une équipe plus forte et étaye nos fondations pour un avenir encore plus fort”.

Hillebrand acquiert Trans Ocean Bulk Logistics en 2008 puis SLG en 2013, créant JF Hillebrand Group. SLG est l’expert en gestion de la supply chain pour les brasseurs de toutes tailles, avec un large réseau de distribution et de plateformes de consolidation facilitant la collecte et la restitution des fûts. SLG possède Kegspediter, service de gestion des fûts qui conserve son nom.

Depuis 1984, Trans Ocean Bulk Logistics assure le transport de liquide en vrac non dangereux. Il est le leader sur le marché de la conception, de la fabrication et de l’utilisation de Flexitanks. Ainsi il fournit des solutions fiables, durables et économiques, répondants aux besoins de chaque client.

Les trois marques réunies apportent aux clients internationaux de Hillebrand, une expertise inégalée en matière de transport de bouteille, de vrac et de flexitank.

Hillebrand a été fondée en 1844 à Mayence, en Allemagne. La société est le principal fournisseur de services de transport et logistique des vins, bières, spiritueux et produits liés, ainsi que tous produits nécessitants un soin particulier. Au travers de son réseau de transporteurs, Hillebrand gère la logistique et le transport pour toutes les quantités, de la bouteille au vrac, de toutes les origines vers toutes les destinations, selon tous les modes de transport. Le groupe est connu pour ses solutions sur mesure, l’amélioration constante de son efficacité dans la gestion de la supply chain de ses clients. Hillebrand génère un chiffre d’affaires de 1.3 milliard d’euros avec une équipe de 2200 professionnels répartis dans 90 pays.