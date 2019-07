Zuper: la start-up financière allemande remporte le titre de meilleure start-up de l'année 2019

«Notre objectif a toujours été de développer une plateforme financière efficace à l’échelle internationale. Le fait d’avoir remporté le prix de meilleure start-up Européenne pour l’année 2019 est une véritable reconnaissance du travail acharné fourni par notre équipe ainsi que des progrès accomplis jusque là. Cela vient également confirmer la demande croissante d’un meilleur accès aux services et produits financiers axés sur le consommateur» affirme Alexey Rubstov, le directeur général de Zuper.

Startup Grind compte plus de 2 millions de membres à travers le monde, ce qui en fait la communauté de start-ups la plus importante au monde. Le 6 juin dernier, à Londres, l’agence a organisé une Conférence Européenne à laquelle 3000 entreprises, actionnaires et innovateurs venant des quatre coins du monde ont participé. Divers sujets tel que les nouvelles technologies financières, l’intelligence artificielle, l’établissement de capital-risque et plus généralement l’avenir des start-ups y ont été abordé.

«Start-up Grind est une communauté qui se veut ouverte vers l’international, et nous sommes extrêmement reconnaissants d’avoir été sélectionnés et reconnus par l’une des agences de start-ups les plus importantes au monde. L’année 2019 s’annonce prometteuse pour Zuper, nous sommes d’ailleurs sur le point d’annoncer de très gros projets dans les mois à venir, et ce prix ne fait que confirmer que nous sommes sur la bonne voie» déclare Rubstov.

Zuper est en train de développer un système d’assistance financière utilisant l’intelligence artificielle. Ce système d’un tout nouveau genre a pour but d’aider les gens à faire davantage avec leur argent. Disponibles sur iOS et Android, les applications Zuper permettent aux utilisateurs de mieux gérer leurs comptes bancaires tout en leur proposant de nouveaux moyens d’épargner.

La start-up financière allemande est née en 2017 et compte parmi ses soutiens plusieurs leaders de l’industrie tels que VISA, Deloitte et Google. Zuper opère actuellement en Allemagne et en Autriche et projette de rendre ses services disponibles en France ainsi que dans d’autres pays européens au cours des prochains mois.

Basée à Munich, Zuper GmbH est un organisateur financier qui utilise l’intelligence artificielle afin d’aider ses utilisateurs à gérer leur argent et à assurer la bonne santé financière de ces derniers. Zuper utilise pour cela une base de données ouverte et s'inspire des sciences comportementales, le tout de manière ludique. Zuper, l’une des «50 jeunes start-ups les plus prometteuses» selon pioneers.io et nommée start-up de l’année par start-up Grind a sorti son application de coaching financier pour les appareils Android et iOS en janvier 2017. Le nombre d’utilisateurs n’a cessé d’augmenter depuis son lancement.

getzuper.com