Les douze meilleures sociétés cinématographiques thaïlandaises seront présentées au Marché du Film 2019 à Cannes

Le Department of International Trade Promotion (DITP) accueillera un pavillon thaïlandais sur le Marché du Film au Festival de Cannes 2019. Douze sociétés représentant le secteur du cinéma et de l'animation de Thaïlande seront présentes du 14 au 23 mai 2019, sous le thème 'Creative Thai'.

La vision 'Creative Thai' a été à l'origine des succès considérables de la Thaïlande dans le secteur des films de divertissement. Les films thaïlandais ont élargi leurs marchés et trouvé de nouveaux publics partout dans le monde. Les équipements et les sociétés de services thaïlandais se sont développés pour répondre aux besoins des productions internationales.

Avec le soutien d'un programme de Business Matching, on s'attend à ce que les entreprises participent à plus de 400 rendez-vous pendant la période de Marché.

Mlle Banjongjitt Angsusingh, Directrice Générale du Department of International Trade Promotion (DITP), a annoncé le Pavillon de la Thaïlande dans le cadre du programme actuellement en vigueur pour soutenir le secteur du divertissement thaïlandais.

"Le Marché du Film a lieu au Festival de Cannes, qui en est à sa 72e édition. C'est l'un des plus grands marchés pour le contenu et la production de films dans le monde, et qui attire des visiteurs de l’Europe, des États-Unis et du reste du monde.

Depuis quatorze ans, le Department of International Trade Promotion (DITP) soutient les entreprises thaïlandaises dans leur participation au Marché du Film. Cette année, douze entreprises, présenteront plus de 120 titres à Cannes du 14 au 23 mai 2019. Ce qui représente le plus grand nombre d'entreprises thaïlandaises n’ayant jamais assisté au Festival de Cannes avec le soutien de la DITP".

La représentation thaïlandaise est composée de deux catégories d'entreprises : celles qui représentent le contenu thaïlandais et celles qui représentent le secteur de la prestation de services à la production.

GDH 559 lancera son dernier titre 'Friend Zone', qui a dominé le box-office en Thaïlande et en Asie.

P.L.H. Holding dévoilera le dernier épisode de sa série d'horreur 'Friends : The Next Chapter'

Film Frame Productions présentera leur titre d'horreur psychologique 'The Spirit of Ramayana'.

Five Star Production produira 'Pee Nak', tout juste sorti en Thaïlande où il a rapporté plus de 3 millions de dollars US.

Mono Film présente 'The Pool', avec des effets visuels à la pointe de la technologie.

Sahamongkolfilm International présente 'Sisters', une nouvelle interprétation de l'histoire classique des fantômes thaïlandais, en coordination avec BNK48.

M Thirty Nine apportera 'Bikeman', la comédie qui a dépassé les 3 millions de dollars US au box-office thaïlandais.

M Pictures présentera 'Krasue : Inhuman Kiss' aux acheteurs européens, après avoir octroyé des licences sur onze territoires en Asie.

Hollywood (Thaïlande) lancera sa nouvelle série 'Hotel Stars'.

En plus des producteurs de contenu thaïlandais, les sociétés de services de production sont également une composante importante du secteur cinématographique thaïlandais et génèrent des revenus importants.

Le nombre de productions de films et d'émissions de télévision entrantes a été stimulé par l'introduction de mesures incitatives, qui offrent désormais un rabais de 15 à 20 % des dépenses locales.

La Thaïlande offre non seulement des services de production rentables, avec des équipes qualifiées, mais aussi une gamme complète d'installations de production et de post-production aux normes internationales.

De Warrenne Pictures a fourni des services de production à de nombreuses productions hollywoodiennes, dont 'Mechanic : Resurrection' et 'Ninja : Shadow of a Tear'. De Warrenne présente également sa dernière production, 'The Cave' à Cannes - l'histoire du sauvetage dans une grotte thaïlandaise.

Benetone Films a plus de 16 ans d'expérience au service de productions internationales, dont Thugs of Hindostan et de nombreuses publicités internationales.

Le Studio Park (Thaïlande) offre un complexe de sonorisation à la pointe de la technologie, construit selon les normes internationales, avec des services complets dans le domaine de la production.

Le Department of International Trade Promotion du Ministère du Commerce est confiant que la participation de ces entreprises thaïlandaises clés au Marché du Film favorisera la réputation et le succès commercial grandissants du cinéma thaï sur le marché mondial du spectacle.

La participation au Marché du Film est un exemple du soutien gouvernemental en faveur du secteur du contenu numérique en Thaïlande.

Le développement et les réalisations des entreprises thaïlandaises de contenu numérique sont mis en valeur et appuyés lors d'un certain nombre d'événements en Thaïlande et à l'étranger, notamment des séminaires, des expositions et des programmes de Business Matching. Ces événements comprennent le Bangkok International Digital Content Festival et le Thai Character Licensing show.

Des représentants issus des secteurs thaïlandais du divertissement, des jeux et des logiciels se rendent sur les marchés internationaux pour mieux faire connaître le secteur thaïlandais du contenu numérique sur le marché mondial.

Ce secteur est de plus en plus important, générant aujourd'hui plus de 900 millions de dollars US chaque année (au taux de change de 1 USD = 31,9 THB).

