USONICIG Réinvente la Conception du Système de Remplissage POD lors du Lancement du kit ZIP

Le nouveau kit de dosettes USONICIG ZIP est le premier système de dosettes qui adopte le concept pionnier du remplissage à rotation par le haut (TRFTM). Il facilite le remplissage du liquide électronique en une seule étape en ouvrant l'embout buccal.





CY Kong, chef de produit chez USONICIG, a déclaré : " Les consommateurs aiment les systèmes pods car ils sont portables, compacts et faciles à utiliser. Mais c'est assez gênant de remplir le liquide électronique par le bas. Pourquoi ne pas choisir un moyen simple ? C'est la raison pour laquelle nous innovons dans la conception de la TRF. Il suffit de tourner l'embout buccal et vous pouvez remplir les trous de remplissage par le haut, fini le processus de remplissage fastidieux, sans aucune fuite de liquide électronique.

Le collaborateur d'USONICIG, Vapouround, a personnalisé tout l'extérieur de son autobus de sevrage tabagique avec ZIP et son slogan " Get it Quick ". Le bus Vapouround fera le tour du Royaume-Uni en bus pour inviter les amateurs de vaping et essayer le système ZIP pod à bord. Les personnes intéressées par la visite guidée en autocar peuvent visiter son site Web pour consulter l'horaire.

USONICIG a été créée en 2014 par China Tobacco Hunan Industrial Co. et se consacre à la recherche et au développement de produits vaping sains. USONICIG a obtenu un total de 255 brevets, dont 38 en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), 63 brevets d'invention nationaux et étrangers, 146 brevets d'utilité et 8 brevets de modèles nationaux et étrangers. Grâce aux progrès de la R&D, de la conception de produits et de la fabrication, USONICIG est devenu un leader dans l'industrie du vaping.

La gamme de produits USONICIG ZIP est conforme à la réglementation sur les produits du tabac 2014/40/EU (TPD), et a obtenu une autorisation de vente au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, et est disponible à la vente en ligne et dans les magasins locaux de vapeur.

http://www.usonicig.com/ZIP/index.aspx