Nouvelle plateforme et nouvelles ressources techniques destinées aux créateurs et aux artistes

Géant mondial de matériaux développés pour la recherche, Goodfellow introduit deux nouveaux outils conçus pour encourager la collaboration entre les chercheurs scientifiques et les industriels, tout en élargissant la portée des ressources proposées pour inclure leur utilisation par les créateurs et les artistes. Forts de plus de 70 d’expérience dans le développement de produits innovants, Goodfellow est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de métaux, alliages, céramiques, verres, polymères, composés, composites et autres matériaux utilisés dans les travaux de recherche.

Outil n°1 : Materialshub.com

Premier des nouveaux outils de la société, « Materialshub.com » est une plateforme numérique complète et attrayante qui permet aux utilisateurs de divers secteurs d’activités d’explorer, d’évaluer et de partager des informations sur les matériaux avec d’autres professionnels, au même endroit. Lancée cet été, la base de données initiale d’environ 100 matériaux inclut des ressources visuelles telles que des photos et des vidéos illustrant les caractéristiques, capacités et applications potentielles de chaque matériau. Cette base de données a récemment été élargie pour couvrir plus de 300 matériaux et fournir des informations encore plus complètes et approfondies. Au fil du temps, des matériaux supplémentaires seront ajoutés au site qui cataloguera les produits de la communauté des concepteurs et fabricants au sens large.

Répondant à la tendance moderne favorisant les interactions immédiates, les ressources visuelles ont pour objectif d’encourager et de susciter le partage sur Instagram et sur Twitter pour développer une communauté prospère d’utilisateurs fidèles. La bibliothèque se veut simple, claire et facile d’emploi, avec une interface moderne incluant des photos texturées, une police sobre et la capacité de télécharger des PDF contenant des informations techniques. Les utilisateurs peuvent également sauvegarder leurs matériaux préférés une fois qu’ils sont inscrits et rejoignent la communauté. Des prototypes aux projets de R&D, la bibliothèque recense des matériaux pour tous les types de travaux. L’accès direct au catalogue Goodfellow depuis Materialshub.com permet également aux utilisateurs de commander des matériaux en un seul clic.

Outil n°2 : Appli Materials Hub de Goodfellow

Le second outil récemment lancé par Goodfellow, l’appli Materials Hub, est une toute nouvelle plateforme numérique qui permet aux scientifiques, étudiants et ingénieurs d’interagir via un forum en ligne, offrant un espace d’échange unique à une communauté d’experts et d’individus aux centres d’intérêt communs pour communiquer et répondre à toutes les questions imaginables dans le domaine des matériaux. Un tableau périodique interactif et toute une gamme d’outils de conversion et calculatrices permettent aux utilisateurs d’avoir toutes les informations essentielles sur les matériaux et les réponses dont ils ont besoin au bout des doigts, via leur écran tactile. Les utilisateurs inscrits pourront également accéder à des codes promotionnels exclusifs, leur permettant de profiter de réductions sur l’immense gamme de produits Goodfellow, composée de plus de 70 000 matériaux de recherche.

De nouvelles opportunités pour les créateurs et les artistes

Joel Aleixo, responsable du marketing pour Goodfellow, explique : « Ces nouveaux outils ouvrent tout un monde de possibilités en matière d’innovation de produit pour les créateurs et artistes de nombreux secteurs et disciplines. La communication, la discussion et l’expertise collective sont au cœur des projets de recherche et développement modernes : nous souhaitons incarner ces principes fondamentaux et fournir à ces professionnels une plateforme appropriée, conçue pour compléter et consolider notre vaste gamme de matériaux de recherche. »

Goodfellow présentera ses deux nouveaux outils, la bibliothèque et l’appli Materials Hub, à la fin du mois de septembre au salon Design Junction London (stand F12), la plus grande exposition britannique consacrée au design intérieur contemporain.

Forts de plus de 70 d’expérience dans le développement de produits innovants, Goodfellow est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de métaux, alliages, céramiques, verres, polymères, composés, composites et autres matériaux conçus pour répondre aux besoins de recherche, développement et production spécialisée des secteurs scientifiques et industriels. La société gère un vaste catalogue de 70 000 produits proposés en plusieurs formats, pour la plupart disponibles sous 48 heures avec livraison gratuite et sans quantité minimum de commande.

Comptant plus de 6 000 clients servis par un réseau mondial de bureaux, représentants et distributeurs, Goodfellow offre également une gamme complète de services de traitement personnalisés, collaborant avec l’équipe de production pour développer des composants fabriqués sur mesure, dans les quantités requises. Notre équipe interne se compose de scientifiques et d’ingénieurs possédant tous des connaissances approfondies sur les matériaux et leur traitement. Grâce à leur expertise technique et à un ensemble d’outils de spécification, la société jouit aujourd’hui d’une réputation sans égale : Goodfellow est le partenaire de choix pour vous aider à trouver les solutions adaptées aux problèmes de recherche les plus complexes. Tous les produits Goodfellow sont conformes à la norme de qualité ISO 9001.

www.materialshub.com

l’Apple store (Goodfellow Materials Hub)