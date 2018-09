Fabletics, cofondé par Kate Hudson, célèbre son cinquième anniversaire et établit sa prochaine phase de croissance

TechStyle Fashion Group , leader dans l’industrie de l’habillement et de la chaussure et connu pour ses marques internationales de mode, célèbre le cinquième anniversaire de Fabletics, marque innovante de vêtements de sport cofondée par Kate Hudson. Cinq ans après ses débuts, Fabletics, qui ne montre aucun signe de ralentissement de son développement, annonce sa prochaine phase d’expansion internationale, de nouvelles arrivées au sein de sa direction et une stratégie de croissance ambitieuse.

TechStyle Fashion Group annonce des initiatives stratégiques de croissance qui développeront la marque Fabletics, dont l'expansion mondiale, de nouveaux points de vente physiques, des collections améliorées et de nouvelles arrivées au sein de l’équipe dirigeante.

Créée en 2013, Fabletics, connue pour être toujours à la pointe de l’innovation, est très rapidement devenue la marque de vêtements de sport à la croissance la plus rapide de l’histoire du e-commerce. Elle a été la première à introduire la mode, les couleurs et les imprimés dans ses collections et à proposer une expérience personnalisée de shopping en ligne accessible à toutes les femmes, redéfinissant ainsi les règles de l’industrie du textile sport. La véritable clé du succès de Fabletics est son modèle d’abonnement en ligne, qui a depuis inspiré d’autres marques du monde digital.

Ce modèle d’abonnement permet à Fabletics d’offrir des collections tendance, de haute qualité et axées sur la performance à des prix inégalés. Prouvant la force du concept, la marque compte aujourd’hui une communauté engagée de 1,4 million de membres VIP, dont 25% se sont inscrit suite à la recommandation d’une amie. Dirigée par Kate Hudson et les cofondateurs Adam Goldenberg et Don Ressler, Fabletics a dépassé les 300 millions de dollars de chiffres d’affaires en cinq ans, continuant ainsi de réécrire les règles du shopping en ligne et traditionnel.

« Je suis incroyablement fière de la réussite de notre marque », commente Kate Hudson, cofondatrice de Fabletics. « Nous avions entrepris de créer une communauté inclusive, au sein de laquelle nous aiderions les femmes à mener une vie saine et active. Cinq ans plus tard, nous l’avons fait et bien plus encore. Le succès que nous avons rencontré est dû à l’équipe de Fabletics et aux membres formidables qui nous inspirent quotidiennement. Je suis ravie de prendre part au développement de Fabletics et d’atteindre l’objectif de doubler notre chiffre d’affaires grâce à des nouvelles initiatives passionnantes. »

Au cours des dernières années, Fabletics a modifié le circuit de vente direct aux consommateurs en introduisant son innovante vision en ligne dans le commerce traditionnel et reçu des distinctions d’associations de l’industrie textile pour l’établissement d’une nouvelle norme dans l’expérience d’achat. Fabletics a été la première marque à introduire un modèle d’adhésion dans ses points de vente physiques, créant ainsi une expérience omni-canal unique et puissante. Les boutiques Fabletics sont alimentés par la technologie OmniSuite POS, propre à la marque, qui permet aux membres d’acheter aussi bien en ligne qu’en points de vente physiques, ce qui a renforcé les performances commerciales et la fidélité à la marque. Cette technologie permet également aux membres de profiter des avantages de leur abonnement dans les boutiques et aux non-membres de s’inscrire pour devenir membre ou d’opter pour une expérience d’achat standard. Avec un succès avéré dans ses 24 points de vente aux Etats-Unis, avec 20% de croissance chaque année, Fabletics annonce aujourd’hui intensifier sa présence physique avec l’ouverture de 75 nouveaux points de vente, portant le nombre total à 100. Pour continuer de réinventer l’expérience d’achat dans ses boutiques, Fabletics annonce le développement d’un nouveau concept de boutique dès Septembre 2018 à Bellevue, Washington.

Désormais vendue dans dix pays du monde, dont un marché européen en croissance de plus de 25% chaque année, Fabletics se concentre sur une stratégie d’expansion agressive. Cet automne marquera le premier partenariat international de la marque aux Philippines, pour la création de points de vente indépendants, des concepts de shop-in-shop et de shopping en ligne. Ce premier partenariat donne le coup d’envoi d’une série de nombreux autres ainsi que du plan d’expansion internationale de l’entreprise, qui se traduiront par l’ouverture à de nouveaux territoires d’ici à 2019.

Pour assurer la prochaine phase de croissance de Fabletics, Kate Hudson a formé une équipe de direction experte, issue des entreprises de mode et de sport les plus prestigieuses et admirées. Ensemble, elle renforcera la mission de la marque d’aider les femmes à avoir une vie saine et active. Aujourd’hui, la société annonce donc de nouvelles arrivées au sein de l’équipe de direction, notamment Karen Pornillos, nommée Vice-présidente du design et Directrice du département mode, qui a précédemment travaillé en tant que Vice-présidente de la mode pour femme de Lululemon Athletica et pour Movement, la ligne de vêtements de sport de Free People. Karen Pornillos rejoint ainsi son ancien collègue Felix Del Toro, nommé Senior vice-président, Responsable merchandising et design en 2017, après ses ascensions fulgurantes au sein de Gap, Inc., Ann Inc. et Lululemon Athletica, où il a opéré en tant que Senior vice-président, Directeur général du département homme. Karen Pornillos et Felix Del Toro ont été récemment rejoints par Shefali Shah, nouvelle Vice-présidente du merchandising après avoir travaillé 10 ans pour Victoria’s Secret.

Également annoncé aujourd’hui, l’arrivée de Nancy Arnold en tant que vice-présidente de la marque et directrice artistique. Après avoir construit sa carrière au sein de marques innovantes et mondialement reconnues, comme Chloe + Isabel, Victoria’s Secret et Ann Taylor, Nancy Arnold aidera au développement de la marque Fabletics, reportant directement à Kristen Dykstra, Directrice Générale du Marketing. Kristen Dykstra, arrivée chez Fabletics à la fin de l’année 2016 après avoir évolué dans le département hautement stratégique de marketing de, entre autres, BCBG Max Azria Group, Kenneth Cole, Ann Taylor and Halston, a joué un rôle clé dans la croissance de la communauté de la marque et de ses ventes.

S'appuyant sur le talent et l'expertise de son équipe, Fabletics débutera bientôt une nouvelle évolution dans sa marque, qui se traduira par une augmentation de la fréquence des collections, par de nouvelles collection capsules hebdomadaires et par l’amélioration des produits. Avec Karen Pornillos et Felix del Toro, une nouvelle énergie sera infusée dans les collections grâce à l'utilisation des technologies de performance les plus avancées et la création de designs avant-gardistes développant encore plus les couleurs vives et les motifs amusants qui font la renommée de Fabletics. Les nouvelles collections, disponibles à partir de juillet de cette année, sont non seulement tendance mais aussi faites pour performer.

« Poussée par l'innovation, inspirée par la communauté et fondée sur l'authenticité, Fabletics incarne ce que les consommateurs d'aujourd'hui apprécient le plus dans les marques », a déclaré Adam Goldenberg, co-PDG et cofondateur de TechStyle Fashion Group. « Fabletics, grâce à Kate et aux nouveaux membres de son équipe, a réussi son pari bien au-delà de nos attentes, et je suis confiant que Fabletics continuera sur sa trajectoire de croissance incroyable. »

En investissant dans la technologie de pointe et le talent innovateur pour faire croître la marque de manière significative grâce à l'excellence omnicanale, TechStyle Fashion Group continue à positionner Fabletics en tant que leader dans les vêtements de sport tendance et performants. Grâce à des initiatives pour sa communauté de membres, des collections audacieuses et de nouveaux partenariats visant à amplifier le message d'inclusion et d'autonomisation de la marque, Fabletics est prête pour une croissance significative tout au long de cette année et au-delà.

Fabletics est une marque innovante de vêtements de sport de qualité à des prix incroyables, pensée pour toutes les femmes et cofondée par Kate Hudson en 2013. Sa mission est de proposer aux femmes du monde entier un style de vie sain et actif, quel que soit leur âge, taille ou capacités sportives. La marque offre des collections mensuelles, de la taille 32 au 54, à sa communauté fidèle, composée de plus de 1,4 million de membres VIP répartis dans dix pays. La collection complète est à retrouver (et à acheter) sur Fabletics.fr et dans ses 24 points de vente américains.

Pour plus d’informations sur Fabletics, veuillez visiter le site internet de TechStyle.

Découvrez le blog de Fabletics pour connaitre la ligne éditoriale de la marque.

TechStyle Fashion Group est une entreprise mondiale de mode fondée en 2010 dans le but d’offrir un accès, une qualité et un style sans précédent. TechStyle Fashion Group fusionne de manière unique la technologie de pointe avec les dernières tendances de la mode pour offrir une nouvelle expérience d'achat à des millions de clients dans le monde, dont 5 millions de membres VIP, à travers un portefeuille de marques de vêtements et de chaussures. TechStyle Fashion Group réimagine l’industrie de la mode à travers l’analyse des données, la personnalisation et l'intégration verticale au profit de l'acheteur moderne. TechStyle Fashion Group est composé de JustFab, Fabletics, ShoeDazzle et Fabkids, disponibles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas. Savage x Fenty, la plus récente marque de TechStyle, est disponible dans le monde entier sur SavageX.com.