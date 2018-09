DUA LIPA ET JAGUAR CRÉENT UN MORCEAU QUE TOUS LES FANS POURRONT REMIXER ET S’APPROPRIER

L’auteure-compositrice-interprète britannique/kosovare Dua Lipa a collaboré avec Jaguar pour créer de la musique de manière inédite. À l’aide du logiciel spécialement développé par Jaguar, la chanteuse a créé un remix exclusif de son dernier morceau, « Want To », et permet à ses fans du monde entier de créer des versions remixées personnalisées en utilisant leurs propres données : selon leur style de conduite, les chansons qu’ils écoutent, ou bien en tapotant un rythme sur un appareil mobile.

- Le morceau « Want To », présenté pour la première fois par Dua Lipa lors d’un concert secret à Amsterdam, est déjà devenu la chanson la plus remixée au monde.

- Celle-ci, élaborée notamment à partir des données de conduite de Dua Lipa à bord d’une I‑PACE, sera présente sur la nouvelle version de luxe de son album, qui sortira le 7 septembre 2018

- [Vidéo disponible ici ]

For image requests, please contact jonathan.forsyth@wenn.com

Plus d’un million de versions différentes sont possibles, avec notamment plusieurs tempos et arrangements basés sur des genres musicaux allant du hip-hop à la dance, la musique symphonique, la pop et le drum and bass.

Le morceau est déjà devenu la chanson la plus remixée au monde après son lancement lors d’un concert exclusif au Sugar City d’Amsterdam, où les mélomanes et les stars d’Europe, dont la super modèle Doutzen Kroes, l’actrice Alix Benezech et le pilote de F1 Romain Grosjean, ont conduit l’I‑PACE entièrement électrique pour créer leurs propres versions. L’artiste belge, Jean-Lus Moerman était parmi les invités et a également créé son remix à lui.

Pour créer son propre remix de « Want To », Dua Lipa a conduit la Jaguar I-PACE, et son style de conduite a été capturé par les capteurs intelligents du véhicule. Que ce soit la quantité d’énergie électrique consommée, la manière dont Dua Lipa a accéléré et freiné, les données saisies ont été utilisées pour élaborer le morceau, du tempo à l’arrangement et l’ambiance générale.

La version Dua Lipa x Jaguar de « Want To » apparaît sur l’album Dua Lipa The Complete Collection, qui sort ce vendredi 7 septembre.

Lors de la présentation du morceau à Amsterdam, Dua Lipa a déclaré : « Je suis vraiment ravie de collaborer avec Jaguar afin de repousser les frontières musicales et technologiques pour mes fans. C’est incroyable d'imaginer que quiconque peut s’il le souhaite créer sa propre version de mon single « Want To » en fonction du style de conduite d’une Jaguar ou de la musique qu’il écoute.

Dire que les données issues de mon trajet à bord de l’I-PACE électrique peuvent altérer l’énergie de ma musique pour créer un son entièrement nouveau et incroyable... »

Les conducteurs ne sont pas les seuls à pouvoir remixer le morceau : les mélomanes du monde entier pourront également créer leur propre version de la chanson de Dua Lipa en utilisant le logiciel de remixage intelligent de Jaguar disponible sur http://remix.jointhepace.com . Cette application innovante permet aux utilisateurs de remixer le morceau de Dua Lipa en fonction de leur historique de lecture Spotify, en utilisant les données des musiques écoutées pour réarranger les éléments du morceau afin de créer une version personnalisée. Du tempo moyen de vos playlists, à l’ambiance et l’énergie des musiques que vous écoutez le plus, les données sont utilisées pour vous proposer un remix personnalisé. Ceux qui ne possèdent pas de compte Spotify peuvent aussi créer un remix dans l’application en tapotant un rythme sur leur mobile pour créer une nouvelle version de la chanson.

Chaque remix créé via l’application Web s’accompagnera d’une illustration de pochette « Dua Lipa x Jaguar » unique. Toutes les versions remixées peuvent être partagées via les réseaux sociaux des utilisateurs.



The Pace : Season Two débutera ensuite au printemps/été 2019.

Visitez nos chaînes le lundi 3 septembre à partir de 22 heures et faites partie de #thepace

www.jointhepace.be

www.facebook.com/JaguarBelux

www.instagram.com/jaguarbelux/

https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX

#thepace

#jaguar

Images disponibles vie ce lien.

Vidéo YouTube disponible en cliquant ici.

Jaguar s’appuie sur l’élégance de son design et ses performances exceptionnelles pour enchanter le monde entier depuis 80 ans. La famille Jaguar incarne aujourd’hui l’Art de la Performance, avec les remarquables berlines XE, XF et XJ, maintes fois primées, la spectaculaire F-TYPE sport, la F-PACE Crossover haute performance, la Jaguar la plus vendue à ce jour, ainsi que le nouveau SUV haute performance compact E-PACE et l’I-PACE, le SUV électrique haute performance qui propulse Jaguar en tête de l’innovation dans le domaine des véhicules électriques.