Grand succès de l’artiste Cesare Catania à l’occasion de la Biennale d’art de Saint-Paul-de-Vence. Le public « s’entiche » de sa nouvelle sculpture faite de poudre de marbre blanc et de restes de météorite

Après avoir obtenu un succès retentissant sur la Côte d’Azur, l’artiste italien Cesare Catania continue d’étonner la critique internationale.

Samedi 21 juillet 2018, le public est demeuré enchanté en admirant pour la première fois l’original de la sculpture en poudre de marbre et en fragments de météorite réalisée et exposée à l’occasion de la Biennale d’art de Saint-Paul-de-Vence par le peintre et sculpteur Cesare Catania. La sculpture, intitulée «Le Cœur de la Terre – Version B», a été placée juste à l’entrée de cette capitale française de l’art et représente dans un seul objet toute l’élégance et toute l’harmonie de simples polygones tridimensionnels entremêlés: la pyramide et la sphère au centre de tout.



Il s’agit d’une sculpture d’art contemporain qui se relie à une œuvre d’art antérieure en bois et acrylique réalisée par le même artiste entre 2012 et 2015, et intitulée justement «Le Cœur de la Terre – Version A». La sculpture «Le Cœur de la Terre – Version B» tire en effet son inspiration du même concept de force et d’énergie qui libère la Terre et elle a été réalisée en poudre de marbre de Carrare et en ciment blanc.

Pour mettre l’accent encore davantage sur la notion d’énergie, l’artiste a souhaité ajouter également au mélange les restes d’une météorite. L’origine de cette dernière, ainsi que la datation de cet objet ayant parcouru des milliers d’années-lumière, sont sujettes à controverse: l’unique fait établi est qu’il s’agit de fragments de la météorite désignée par les organismes officiels et la NASA sous le nom de «Météorite de Gibeon», tombée à l’époque préhistorique dans le sud de la Namibie (Afrique) et dont certains morceaux sont exposés dans les musées de géologie les plus célèbres au monde.

Dans cette œuvre d’art, Cesare Catania a voulu concentrer toute la force des éléments réputés pour avoir le plus fort impact en termes d’énergie: la pyramide inversée et la sphère, la poudre de marbre venue de la Terre et les fragments de météorite venus de l’Univers.

La sculpture a été mise en place le jeudi 19 juillet 2018 et elle a été officiellement présentée au public deux jours plus tard, en grande pompe et avec coupe du ruban rouge, la cérémonie étant supervisée et organisée par la galerie d’art contemporain ODD Gallery d’Anne Turtaut. Assistaient également à l’événement des VIP comme Anastasiya Vrublevskaya.

