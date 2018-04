TELENET VA PROPOSER LES FILMS DE VIVIDTV EN BELGIQUE

Le département télévision de Vivid qui est en fort développement, et fait partie de Vivid Entertainment basée à Los Angeles, a annoncé qu’une sélection de ses films pour adulte commencera à être diffusée en Belgique via Telenet Group, le plus important fournisseur de services câblés du pays. Les films Vivid sont accessibles pour les clients Telenet grâce à l’offre à la demande pour adulte.

Telenet est spécialisé dans l’offre de services internet à haut débit, de services de téléphonie fixe et mobile et de télévision par câble pour toute la région flamande et bruxelloise grâce à un puissant réseau HFC (hybride fibre coaxial). Telenet propose également des services de communication professionnels à des entreprises en Belgique et au Luxembourg.

Vivid est la société de film pour adulte ayant reçu le plus de récompenses, elle a fait les titres des journaux à travers le monde pour ses vidéos pornographiques montrant les frasques de célébrités renommées telles que Kim Kardashian, dont la carrière exceptionnellement brillante est attribuée en partie au succès commercial de sa vidéo Kim Kardashian Superstar. Parmi les autres célébrités de la collection VividCeleb, on retrouve Farrah Abraham, vedette de l'émission 17 ans et Maman sur MTV, Kendra Wilkinson ainsi que Pamela Anderson et Tommy Lee.

Déjà distribuée dans plus de 50 pays, la marque Vivid est désormais accessible aux abonnés belges via Telenet. La société est en expansion permanente à travers l’Europe et propose les canaux linéaires Vivid TV Europe, Vivid Touch et Vivid Red HD. Vivid possède également les droits de diffusions exclusifs des films Kink en Europe. Vivid est en train de devenir la société numéro un des chaînes de divertissement pour adulte en Europe.

Vivid a été fondée en 1984 par Steven Hirsch, son actuel co-président, qui a selon Adult Video News « popularisé à lui tout seul le divertissement pour adulte » .

La société possède la plus grande archive de films de n’importe quel studio dans l’histoire de l’industrie pour adulte.

La marque Vivid est basée sur des films de haute qualité et sur un marketing innovant et est présente dans l’industrie depuis plus de 30 ans. Parmi les départements de Vivid, on compte une rapide croissance de la diffusion grâce aux chaînes Vivid et aux plateformes de diffusion VOD à travers le monde ainsi que sur internet grâce à son site web récemment revisité, Vivid.com, qui contient désormais de nombreux autres sites ainsi que la bibliothèque complète des vidéos pornographiques de célébrités. Le programme d’octroi de licences va des préservatifs aux clubs pour gentlemen. Pour en savoir davantage sur Vivid, rendez-vous sur twitter.com/VividCorp ou sur Facebook.com/Vivid.