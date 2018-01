Link Asset Services effectue deux embauches clés pour stimuler sa croissance au Luxembourg

Link Asset Services (LAS) a annoncé deux nominations au niveau du Conseil d’Administration dans le but d'encourager sa croissance sur le marché luxembourgeois, en renforçant son expertise liée à l’industrie des fonds d’investissement et aux services corporates dans la région.

Jean-Luc Neyens rejoint Link Asset Services en tant que Head of Fund Solutions, et Cornelius Bechtel a été nommé Managing Director Corporate Services.

Jean-Luc Neyens était auparavant Président du Conseil d’Administration de Degroof Petercam Asset Management (HK) Ltd et fut précédemment Managing Director au sein de la Société de Gestion du groupe Degroof au Luxembourg, tandis que Cornelius Bechtel était auparavant Partner Financial Engineering au sein de la société d’audit et de consulting BDO Luxembourg.

Ces nominations font suite à l'acquisition récente par la société australienne Link Group de l’entité Link Asset Services, des mains de la société britannique Capita Plc, et visent à souligner l'engagement du groupe à faire croître son activité en Europe.

Link Asset Services offre des solutions à la pointe pour les fonds d’investissement et les sociétés à une clientèle internationale, tant du côté des industries réglementées que non-réglementées. Le bureau du Luxembourg est un composant clé du réseau Link Group, lequel offre à sa clientèle de par le monde 70 services étroitement liés.

En commentant les nominations, le CEO de Link Asset Services, Anthony O’Keeffe a déclaré: « Ces deux nominations soulignent clairement notre engagement continu à faire croître notre activité au Luxembourg, et nous sommes très optimistes en ce qui concerne les opportunités offertes par ce marché. Nous désirons non seulement poursuivre le développement déjà bien entamé de nos activités de services aux sociétés, mais également mettre sur pied notre Société de Gestion OPCVM et GFIA afin de servir des initiateurs de fonds de par le monde. Avec notre nouvel actionnaire, il s’agit d'une phase passionnante du développement de Link Asset Services. Jean-Luc et Cornelius constitueront des ajouts précieux à notre équipe du Luxembourg, et ils joueront des rôles clés en nous aidant à atteindre nos ambitions de croissance sur le long terme. »

-fin-

Demandes médias

Teamspirit PR

Dan Pike / David Sells

020 7360 7878 /

LinkAssetServices@teamspirit.uk.com



Notes aux éditeurs

Link Asset Services travaille sur le plan international en partenariat avec près de 7000 clients, comprenant des gestionnaires d’actifs et des investisseurs, des dirigeants et propriétaires d’entreprises, des fiduciaires, des émetteurs et des emprunteurs. Nous fournissons l’infrastructure à travers laquelle les actifs sont garantis ou investis, à la fois dans les marchés réglementés et non-réglementés. Le personnel de plus de 3000 personnes de Link Asset Services fournit plus de 70 services étroitement liés, et permet aux capitaux d’être dirigés vers les marchés financiers ; en traitant chaque année des transactions représentant GPB 45 milliards; tout en protégeant et en préservant plus de GBP 600 milliards détenus dans des fonds ou autres structures et instruments.

Link Asset Services administre des actifs à travers dix juridictions européennes hautement réglementées. Nous prestons nos services pour un large éventail de segments de marché, d’industries et de classes t d'actifs (actions, obligations, dette, actifs réels). Nous travaillons en étroite collaboration avec les régulateurs, les associations sectorielles et les intermédiaires de marché. Nos clients requièrent de notre part une multitude de services et l’efficacité de notre approche et de notre capacité d’exécution nous a permis de consolider notre position de leader dans nos différents domaines d’activité :

Link Market Services (enregistrement d'actions, relations investisseurs, services d’investissement des actions et trésorerie)

Link Fund Solutions (Société de Gestion OPCVM, GFIA, administration de fonds, agent de transfert, gestion de plan de retraite)

Corporate Services (finance et comptabilité, secrétariat général, gestion des entités, services de sous-traitance)

Private Clients (fiducie et services aux sociétés, y compris les transferts intergénérationnels)

Banking and Credit Management (au travers de la marque Asset Services, montage et service de prêts, ainsi que la négociation, la mise en conformité et la surveillance réglementaire des dettes)

A propos de Link Group (ASX : LNK)

Link Administration Holdings (Link Group) administre les données de détention financière et, grâce à sa technologie, suscite l’adoption de ses services par les utilisateurs. Soutenue par ses investissements dans la technologie, les personnes et les processus, l’entreprise offre des solutions complètes de données et d’informations aux entreprises, aux grands détenteurs d’actifs et aux fiducies à travers le globe.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.linkgroup.com