Link Group élargit ses opérations européennes avec l’acquisition de Capita Asset Services

Link Group (ASX : LNK) a finalisé l’achat de Capita Asset Services (CAS), dont le siège est basé à Londres, à Capita plc.

L’acquisition de Capita Asset Services est un ajustement stratégique fort et s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Link Group d’accroître sa pénétration des marchés attractifs et d’élargir ses possibilités en termes de produits ainsi qu’en termes de capacités géographiques en étendant notamment sa plateforme d’opérations européenne.

Link Group est un des leaders mondial en termes de solutions basées sur la technologie des marchés financiers et des marchés des entreprises. La société fait partie de l’Australian Securities Exchange, avec une capitalisation boursière s’élevant à environ 4 milliards de dollars australiens et se place également dans le S&P/ASX100.

Suite à l’acquisition de CAS, Link Group opère désormais dans 17 juridictions à travers le monde, réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 750 millions de livres sterling* et emploie plus de 7 000 spécialistes de l’industrie. Il contrôle des actifs représentant plus de 600 milliards de livres sterling à travers le monde, s’occupe de 35 millions d’actionnaires individuels et gère 45 millions d’états financiers.

Le directeur général de Link Group, John McMurtrie, a déclaré : « Avec CAS, nous avons acquis une activité qui a des positions de leader sur plusieurs marchés grâce à ses clients qui peuvent être des fonds, des entreprises ou des particuliers ainsi qu’à ses services relatifs aux actionnaires, à la banque et à la dette. L’activité possède des relations de longue date avec ses clients et opère sur des marchés en croissance. L’activité, rebaptisée Link Asset Services, est un complément parfait pour Link Group et représente une plateforme attractive pour un futur élargissement au Royaume-Uni et sur les marchés européens. »

Anthony O’Keeffe, PDG du nouveau département de Link Group, Link Asset Services, a pour sa part commenté : « Nous sommes enchantés de faire partie de Link Group, une entreprise visionnaire qui s’engage à fournir une haute valeur ajoutée à ses clients à travers un investissement continu dans la technologie, l’humain ainsi que dans les procédures. À cela s’ajoutent de nouvelles possibilités additionnelles et complémentaires ainsi qu’une portée internationale, qui nous mettent dans une excellente position pour continuer à développer nos solides partenariats avec nos clients. »

M. McMurtrie a ajouté : « Avec cette acquisition, Link Group est désormais une véritable entreprise internationale avec davantage de possibilités de croissance future. Nous sommes vraiment excités par les opportunités qui s’offrent à un Link Group élargi, à nos clients et à nos nouveaux collègues. »

* Chiffres d’affaires de Link Group et de CAS cumulés sur 12 mois au 30 juin 2017

Link Asset Services travaille en partenariat avec près de 7 000 clients à l’international, parmi lesquels des gestionnaires et investisseurs d’actifs, des directeurs commerciaux, des propriétaires d’actifs, des administrateurs, des émetteurs et des emprunteurs. Nous fournissons les infrastructures à travers lesquelles les actifs sont sécurisés ou investis sur des marchés, qu’ils soient réglementés ou pas. Les plus de 3 000 employés de Link Asset Services offrent plus de 70 services étroitement harmonisés et permettent aux capitaux de circuler à travers les marchés financiers en traitant des paiements atteignant 45 milliards de livres sterling par an, ainsi qu’en protégeant et en sauvegardant plus de 600 milliards de livres sterling détenues dans des fonds, des entités et autres instruments.

Link Asset Services administre et sécurise des actifs à travers dix juridictions européennes hautement réglementées. Nous travaillons avec une large palette de segments de marché, d’industries et de classes d’actifs, comme les fonds propres, les obligations et les dettes, et les actifs réels. Nous collaborons étroitement avec des autorités de réglementation, des organisations de secteur et des intermédiaires de marché. Nos clients sollicitent souvent plusieurs services de notre part et notre approche ainsi que notre succès opérationnel nous permettent de bâtir des positions de leader sur les marchés de tous nos champs d’activité :

• Link Market Services (enregistrement des actions, relations investisseur, services et trésorerie relatifs aux investissements des actions)

• Link Fund Solutions (AIFM, administration de fonds, agence de transferts, gestion relative aux ISA)

• Services aux entreprises (finance et comptabilité, secrétariat d’entreprise, gestion d’entité, services de sous-traitance)

• Clients privés (services fiduciaires et entrepreneuriaux, incluant les transferts intergénérationnels)

• Gestion liée à la banque et au crédit, qui, à travers la marque Asset Services, fournit des services de prêt ou de montage de prêt, de renégociation de dette, et de surveillance relative à la conformité et à la réglementation.

Link Administration Holdings (Link Group) administre des données de propriété financières et pilote l’engagement de l’utilisateur à travers la technologie. Forte de son investissement dans la technologie, l’humain et les procédures, elle fournit des données complètes ainsi que des solutions d’information pour les entreprises, les grands propriétaires d’actifs et les administrateurs à travers le monde.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.linkgroup.com