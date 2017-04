LE COBIA OPEN BLUE ® REMPORTE LE PRIX DE L’EXCELLENCE ET MEILLEUR NOUVEAUTÉ DE L’ANNÉE AU SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA 2017

Open Blue , la plus grande plateforme de mariculture en eaux profondes et le plus large fournisseur de COBIA au monde, s’est vu décerné le Prix de la Meilleur Nouveauté ainsi que le Prix de l’Excellence au Seafood Expo North America (SENA), qui a eu lieu à Boston.

Open Blue a reçu les plus hautes distinctions pour son COBIA élevé en eaux profondes à 12km des côtes du Panama. Le COBIA Open Blue avait préalablement été sélectionné pour faire partie des 12 finalistes de la compétition. Un panel d’acheteurs de produits de la mer et d’experts a délibéré à la suite d’une présentation et de la dégustation de chaque produit finaliste. Le COBIA Open Blue fut désigné vainqueur de la compétition par le jury après une évaluation basée sur les facteurs suivants : qualités organoleptiques, potentiel de marché du produit, valeur nutritionnelle, valeur pratique du format présenté et originalité.

“Nous sommes fier de voir notre COBIA reconnu après plus d’une décade de développement,” a déclaré Brian O’Hanlon, Fondateur d’Open Blue. “Nous avons choisi d’élever nos COBIA dans les conditions immaculées de la mer Caraïbe au large du Panama car cela se traduit auprès du consommateur par des qualités organoleptiques et nutritionnelles exceptionnelles.” Le COBIA Open Blue est produit en qualité sashimi, permettant de nombreuses applications culinaires, aussi bien crues que cuites et pour tous types de cuisines du monde. “Nos clients perçoivent le COBIA Open Blue comme une solution idéale dans un menu grâce à sa polyvalence et à ses bénéfices pour la santé du consommateur.” a commenté Bernard Leger, Directeur Commercial d’Open Blue.

Les visiteurs du stand d’Open Blue à Boston eurent l’opportunité de goûter de délicieuses bouchées de COBIA préparées par Master Sushi, Andy Matsuda du Sushi Chef Institute, lequel avait recréé pour l’occasion ces meilleures créations publiées dans « Cuisinez le Cobia Open Blue: Un guide du Sushi et du Sashimi ». “Grace à la polyvalence exceptionnelle du COBIA, les Chefs sont en mesure de créer et inventer de nouvelles recettes créatives,” a déclaré Andy. “Il se mari parfaitement avec une variété incroyable de saveurs, ce qui en fait un produit sensationnel, facile à utiliser et à adopter.”

Open Blue a récemment obtenu 4 nouvelles certifications - British Retail Consortium (BRC), 3 étoiles Best Aquaculture Practices, Friend of the Sea, Global GAP et se projette vers l’obtention de l’Aquaculture Stewardship Council (ASC) pour l’automne 2017.

À propos d’Open Blue:

Le COBIA Open Blue est la culmination d’une décade de recherche et développement en collaboration avec les laboratoires et universités leaders mondiaux en mariculture en eaux profondes. Les COBIAs Open Blue sont élevés en densité très faible dans de larges stations submersibles positionnées à la rencontre de courants modérés constants afin de recréer les conditions sauvages naturelles de ces poissons des mers chaudes. Ils sont élevés sans hormones ni antibiotiques et toute leur alimentation est garantie sans OGM Le résultat est un poisson sain naturellement riche en protéines obtenant 2 à 3 fois le niveau d’Omega 3 présent dans le Saumon. Basé à Panama City et avec des bureaux aux États-Unis, Canada et en Europe, Open Blue se consacre à nourrir les générations présentes et futures en harmonie avec l’océan. La société prévoit de doubler sa production entre aujourd’hui et 2022.

Retrouvez-nous dans Paris:

Certaines des plus belles tables qui servent du Cobia Open Blue au menu :

· Chef David Faria au Restaurant Bon, 25 rue de la Pompe dans le 16ème,

· Chef Rafael Gomes au Grand-Cœur 41 rue du Temple dans le 4ème,

· Chef Koji Hashimoto au Benkay, Hotel Novotel, 61 Quai de Grenelle dans le 15ème,

· Chef Vincent Ressel au Kong, 1 rue du Pont Neuf dans le 1er

Retrouvez le COBIA Open Blue sur les étals de la Maison Vanhamme, Poissonnerie du Meilleur Ouvrier de France Arnaud Vanhamme, 103 rue de la Tour dans le 16ème.

Pour les professionnels, merci de nous contacter directement ou passer commande auprès de vos fournisseurs préférés : la Maison Reynaud, Metro Cash & Carry ou Marina Seafood (sur pré-commande pour garantir la disponibilité).