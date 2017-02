PDC BIG LANCE SES BRACELETS ID KIDS SÉCURISÉS ET RÉUTILISABLES QUI RÉDUISENT LES RISQUES LIÉS A LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ET OFFRENT SÉRÉNITÉ AUX FAMILLES DANS LES LIEUX DE VACANCES, DE LOISIRS ET DE DIVERTISSEMENT

PDC BIG, le leader mondial de l'identification de personnes, a enrichi sa gamme de solutions d'identification pour enfants avec les bracelets ID Kids personnalisés, réutilisables et sécurisés. Avec ce produit innovant, PDC BIG renforce sa position dans les secteurs de l'événementiel, des loisirs et du divertissement, des collectivités locales, de l'éducation et de l'aide familiale.

Synopsis : PDC BIG lance ses bracelets ID Kids, des bracelets personnalisables, réutilisables et à fermeture sécurisée conçus pour réduire les risques liés à la sécurité des enfants et offrir sérénité aux exploitants d'attractions, responsables d'enfants et familles pendant leurs sorties dans les lieux publics - centres commerciaux, lieux de vacances, de loisirs et de divertissement.

Légende A: Les bracelets ID Kids sont totalement adaptés aux enfants, confortables et sûrs : non seulement imperméables, ils sont colorés, amusants et conçus pour leurs petits poignets Légende B: Les bracelets étanches ID Kids sont sécurisés et efficaces par tous les temps. Ils sont réutilisables et sécurisés par une pression que les jeunes enfants ne peuvent pas ouvrir

Les bracelets PDC BIG ID Kids sont une excellente solution pour les familles et les responsables d'enfants lors de sorties dans des lieux publics, et réduisent les risques de sécurité qu'encourent les enfants. Il peut arriver à tous de perdre un enfant de vue, ce qui est traumatisant aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant. On estime que, dans le monde, 90% des familles ont déjà été affectées par la perte accidentelle d’un enfant dans un lieu public. De fait, à un moment ou à un autre, la plupart des parents ou responsables d'enfants perdront brièvement de vue leur enfant dans un lieu public, un centre commercial, de sports, de loisirs, une foire et un festival, un camping, un parc d'attractions, une plage, une gare ou un aéroport. C'est pourquoi ces bracelets sont une solution qui s'impose. Les parents ayant utilisé les bracelets ID Kids dans de telles circonstances confirment que le port par leurs enfants de ces bracelets sécurisés et réutilisables leur a donné une tranquillité d'esprit inestimable.

Les bracelets ID Kids sont totalement sûrs et adaptés aux enfants : ils sont colorés, amusants, confortables et conçus pour leurs petits poignets. Ils sont étanches, sécurisés et efficaces par tous les temps. De surcroît, ils sont réutilisables tout en étant sécurisés au moyen de pressions que les jeunes enfants ne parviennent pas à ouvrir. Les enfants peuvent ainsi se déplacer en toute liberté et participer pleinement à de nombreuses activités.

Familles et responsables d'enfants peuvent acheter ces bracelets lorsqu'ils se rendent sur des lieux publics et inscrire à la main leur numéro de téléphone. Colorés, amusants et immanquablement visibles, ces bracelets offrent aux familles assurance et sécurité tangibles dans les lieux publics. Ils peuvent aussi être utilisés comme objets promotionnels pour renforcer la notoriété de votre entreprise lorsque vous les personnalisez avec des éléments de marque.

Gabrielle Monteiro, représentante commerciale chez PDG BIG France, déclare : « Avec les bracelets ID Kids, nous savons que nous avons une solution à la fois pratique et gagnante. Perdre un enfant, c'est la hantise de chaque organisateur, responsable d’enfants et parent ; les bracelets ID Kids contribuent à réduire ce risque. Le port de ces bracelets personnalisés fait toute la différence. Les réactions initiales de nos premiers clients, des parents et des responsables d'espaces événements, confirment d'ores et déjà leur popularité. »

Elle poursuit : « C'est une solution ingénieuse, et qui présente un rapport coût/avantages incontestable. De plus, elle est fabriquée dans le respect des normes internationales de qualité les plus élevées. Même avec l'ajout d'un objet de marque, il y a suffisamment d'espace sur les bracelets pour inscrire à la main un numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence. Comme l'a ajouté un parent, c'est la solution idéale pour la sécurité des enfants lors de voyages scolaires, de sorties, de rencontres sportives et d'autres activités. »

PDC BIG est synonyme de solutions innovantes qui s'articulent autour de la sécurité, de la qualité, de l'identité de la marque ainsi que de la facilité d'utilisation. Sa gamme complète de solutions d'identification comprend badges, bracelets, cordons et accessoires pour badges. Tous sont utilisés à l'échelle mondiale dans les secteurs des loisirs, du divertissement, de la vente au détail, de la santé, de l'hospitalité et de l'événementiel. Filiale de la Brady Corporation, la société produit plus de deux millions de badges nominatifs, un milliard de bracelets, un demi-million de cordons et 13 millions de cartes de visite pour des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs depuis ses sites de fabrication implantés dans le monde.

PDC BIG est le leader mondial dans le domaine de l'identification de personnes. Nous connectons les gens, les produits et les technologies au moyen de solutions innovantes qui offrent au client à l'échelle planétaire une expérience de première qualité. Nous sommes axés sur la qualité et sur un service client irréprochable. Nous fournissons à nos clients internationaux la gamme la plus large et la plus innovante de produits d'identification notamment, bracelets, badges, cordons et accessoires pour Badges depuis notre siège commercial de Paris et nos sites de fabrication au Royaume-Uni, en Belgique, aux États-Unis, au Mexique et en Chine.

PDC BIG se voue aux objectifs de qualité et de durabilité. Nous sommes fiers d'être membres du Sedex (http://www.sedexglobal.com/ ), une organisation à but non lucratif ayant pour mission d’encourager l’amélioration des pratiques commerciales responsables et éthiques dans le cadre de chaînes d'approvisionnement. Nous suivons un système strict de gestion de la qualité, qui comprend une politique d'assurance qualité conforme aux exigences de la norme ISO 9001:2008.

Pour accéder à notre liste de prestations et produits, rendez-vous sur www.pdc-big.fr