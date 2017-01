Changement de propriétaire chez ECDL Switzerland SA

ECDL Switzerland SA a été reprise au 01.01.2017 par PSI Services LLC (PSI), compagnie internationale de services de tests. L’union des deux entreprises permet à ECDL Switzerland d’étendre son offre de produits et la portée de ses prestations.

ECDL Switzerland SA qui, en Suisse et au Liechtenstein, met en œuvre l’ECDL (European Computer Driving Licence), certificat pour utilisateurs de PC reconnu sur le plan international, appartient depuis peu à la société PSI, prestataire de services de tests, leader sur le marché et présent dans le monde entier. Les deux sociétés sont tout à fait complémentaires en termes d’orientation du marché, expertise et implantation géographique. « Faire à présent partie d’une société internationale, c’est formidable pour nous puisque nous proposons déjà un certificat international pour les utilisateurs d’ordinateurs », déclare Julia van Wijnkoop, directrice d’ECDL Switzerland. « Nous avons collaboré pendant des années avec les équipes PSI de Suède et de Grande-Bretagne et nous sommes ravis que ces liens professionnels se resserrent au sein de la famille PSI. »

En qualité de prestataire de premier plan de didacticiels, tests de diagnostic et de certification pour l’ECDL reconnu à l’international, PSI offre des millions de tests par an en 22 langues et dans 26 pays, avec une présence exclusive dans certains des principaux marchés du programme ECDL. Steve Tapp, président et CEO de PSI indique à propos de l’acquisition d’ECDL Switzerland: « Etant donné notre intense collaboration internationale avec les établissements sous licence ECDL, cette acquisition renforce la position de PSI dans le domaine crucial de la maîtrise du numérique et soutient les efforts constants d’expansion de notre présence dans le monde. »

A l’occasion de ce changement de propriétaire, Julia van Wijnkoop, jusqu’à présent co-directrice, devient la seule directrice d’ECDL Switzerland SA. Max Lüthi quitte ses fonctions de co-directeur et se retire de l’activité opérationnelle tout en conservant son poste au sein du conseil d’administration.

ECDL Switzerland SA, société fondée en 2000 et sise à Bâle, a pour objectif de promouvoir le développement des compétences en informatique. Sous licence de la Société Suisse d’informatique (SI), elle est responsable de la mise en œuvre et de la coordination du programme ECDL en Suisse et au Liechtenstein et se compose d’une équipe de 20 collaboratrices et collaborateurs. ECDL Switzerland SA propose les certificats ECDL qui s’obtiennent en passant les tests ECDL en ligne. Ecoles, entreprises et organisations peuvent obtenir d’ECDL Switzerland SA une accréditation en tant que Centre de test ECDL, ce qui leur permet ainsi de proposer les tests ECDL à leurs élèves, stagiaires ou collaborateurs. www.ecdl.ch

L’ECDL (European Computer Driving Licence) est un certificat internationalement reconnu qui valide les compétences pratiques relatives aux programmes informatiques les plus courants. Il existe à ce jour 14 modules ECDL qui couvrent les exigences actuelles en matière de connaissances informatiques. Les examens pour PC et Mac sont proposés dans plus de 300 centres de test – y compris des écoles secondaires et professionnelles, des institutions privées de formation et de perfectionnement et des entreprises. Environ 16 000 personnes en Suisse et au Liechtenstein réussissent tous les ans les examens modulaires ECDL. Presque 15 millions de personnes dans 148 pays à travers le monde sont actuellement inscrites au programme ECDL.

PSI Services LLC (PSI), sise en Californie, Etats-Unis, bénéficie de plus de soixante-dix ans d’expérience comme prestataire international de tests auprès d’entreprises, d’agences gouvernementales régionales et nationales, d’associations professionnelles, d’organismes certificateurs et de grandes universités. PSI propose une approche globale de solutions, depuis la conception de tests jusqu’à leur administration en passant par le traitement des résultats, sans oublier la présélection d’employés, les tests d’évaluation des cadres, les tests de licence et de certification, les tests à distance, les services de gestion de licence et les services professionnels.

www.psionline.com/international