Surgisphere distribuisce lo ‘Strumento rapido per il triage del COVID-19’ a livello internazionale

Surgisphere ha sviluppato uno strumento per il triage del COVID-19 che aiuta a gestire le priorità nelle cure per i pazienti in urgente stato di necessità ( https://surgisphere.com/covid-19-triage-tool/ ).

Mentre gli ospedali si preparano a un aumento dei casi confermati di COVID-19, viene posta maggiormente l’attenzione sull’utilizzo appropriato delle risorse sanitarie. Senza pianificazione e organizzazione, questo aumento può portare a ritardi nelle cure e allo spreco di risorse, che peseranno sui pazienti. Assieme agli esperti della sanità, Surgisphere ha sviluppato uno strumento per il triage del COVID-19 che aiuta a gestire le priorità nelle cure per i pazienti in urgente stato di necessità (https://surgisphere.com/covid-19-triage-tool/).

Surgisphere ha sfruttato il proprio network di ricerca globale in tempo reale per sviluppare questo strumento per il triage. Usando le proprie premiate capacità di apprendimento automatico, Surgisphere identifica i segnali e i sintomi clinici maggiormente indicativi di uno sviluppo negativo. Usando dati del paziente come età, condizioni mediche croniche come malattie cardiovascolari e diabete, segni vitali e manovre di esami fisici di routine, i sanitari professionisti in prima linea possono effettuare il triage del paziente con COVID-19 in meno di un minuto.

“Questa app per smartphone aiuterà migliaia di pazienti vulnerabili. Abbiamo già visto sistemi sanitari nel mondo che lottano per gestire il numero crescente di pazienti malati. Eseguire un triage al meglio per fornire assistenza sanitaria essenziale a coloro che lo necessitano è la nostra maggiore priorità. Il nostro approccio basato sui dati, unito all’avanzato apprendimento automatico, ha creato una soluzione che può avere un impatto positivo sulle cure sanitarie.” afferma Sapan Desai, medico, PhD, MBA, FACS. Il Dottor Desai è un chirurgo vascolare nonché Presidente e Amministratore Delegato della Surgisphere Corporation.

Questo strumento per il triage è stato validato prospetticamente e possiede una precisione del 95,5%. Il 100% dei pazienti che richiedono attenzione immediata vedono eseguito il triage correttamente. Si accede a questa app per smartphone su https://www.Surgisphere.com. Surgisphere ha creato inoltre uno strumento di calcolo del rischio di mortalità e di supporto diagnostico del COVID-19, del tutto gratuito e immediatamente disponibile per i sanitari professionisti in tutto il mondo.

Surgisphere al momento sta sfruttando i suoi sforzi coordinati con le agenzie sanitarie mondiali e con il proprio network globale di oltre 1.200 organizzazioni sanitarie, per facilitare una rapida distribuzione a livello mondiale di questo strumento salva-vita. La metodologia e i risultati associati a questo strumento per il triage sono stati sottoposti alla revisione e pubblicazione su un giornale scientifico.

Surgisphere è un’azienda a guida medica dedicata a rendere il mondo un posto migliore, una missione che ne ha motivato la crescita e lo sviluppo fin dalla sua concezione nel 2008. Un’azienda di Chicago certificata ISO 27001:2013, Surgisphere ha sviluppato soluzioni leader nella sanità per i pazienti con malattie renali, cardiovascolari, linfedema e altre malattie maggiori.