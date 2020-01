Il Team Novo Nordisk passa ai freni a disco Shimano per la stagione 2020

Il Team Novo Nordisk corse per la prima volta su bici Colnago durante la sua prima stagione da professionista nel 2013 e dal 2016 corre ininterrottamente con il marchio iconico italiano. Per la stagione 2020, il team professionistico maschile del Team Novo Nordisk correrà su bici Colnago C64, Concept, V2r e V3r su strada e su Colnago K-Zero durante le prove a cronometro. Questa sarà la prima volta del team su V2r e V3r.

Questi telai fanno parte dei telai da strada alta gamma di Colnago e sono progettati su misura con la precisione propria della rinomata azienda italiana.

Il C64 è caratterizzato da tubi e congiunzioni realizzati con la migliore fibra di carbonio, per produrre un telaio unico al mondo, realizzato interamente a mano a Cambiago, in Italia.

I telai Concept, V2r e V3r oltrepassano i confini dell'aerodinamica. Il Concept è stato progettato in una galleria del vento ed è adatto per gareggiare su terreni pianeggianti, veloci e sprint. Il V2r è un compromesso tra leggerezza e aerodinamica che lo rende ideale per l'arrampicata grazie alla sua versatilità. Il V3r è l'edizione più recente e presenta una maggiore leggerezza e aerodinamicità offrendo una guida più rigida e confortevole.

Per la prima volta nei suoi otto anni di storia, il Team Novo Nordisk correrà con i freni a disco. I freni a disco Shimano, produttore leader nel settore dei componenti per biciclette, dominano il mercato globale grazie alla loro superiore modulazione, gestione del calore e potenza di frenata in tutte le condizioni atmosferiche. Inoltre, il team di professionisti del Team Novo Nordisk gareggerà con il sistema di cambio Shimano Di2 e utilizzerà i misuratori di potenza Shimano. L'integrazione della precisione digitale nel sistema di cambio Shimano Di2 con i dati dei misuratori di potenza fornirà agli atleti un cambio istantaneo ed accurato, e dati precisi nel momento più intenso della gara.

"Shimano è orgogliosa di continuare la sua lunga collaborazione con il Team Novo Nordisk. La missione del team di creare consapevolezza del diabete a livello globale si allinea perfettamente con l'obiettivo di Shimano di promuovere salute e felicità", ha dichiarato Nick Legan, Road Brand Manager di Shimano. "Non potremmo essere più entusiasti per la stagione che ci attende e per la prima volta del Team Novo Nordisk a montare i freni a disco Shimano, e auguriamo a tutti i corridori e allo staff buona fortuna."

Il cambio significativo per la stagione 2020 alla maglia blu scuro del Team Novo Nordisk progettata dal GSG è l'aggiunta della scritta "99 years" in varie parti del kit. Quest´aggiunta evidenzia il fatto che l'insulina, il farmaco salvavita per le persone con diabete, è stata scoperta 99 anni fa. La maglia continua a riportare le parole "Changing Diabetes" sul petto e il testo bianco con la missione del team "ispirare, educare e responsabilizzare" che si ripete attorno al torso. Il cerchio azzurro è invece il simbolo globale per la consapevolezza del diabete.

I cambiamenti del 2020 sono pensati al fine di per sensibilizzare riguardo la missione del Team Novo Nordisk di ispirare, educare e sostenere tutti coloro che sono affetti da diabete.

Il Team Novo Nordisk darà il via alla sua stagione agonistica a febbraio al Tour Colombia, dopo un training camp di 10 giorni ad Altea, in Spagna.

La squadra professionistica maschile del Team Novo Nordisk correrà la stagione 2020 con:

Telaio Colnago

Componenti Shimano, tra cui gruppi, ruote, misuratori di potenza, pedali e scarpe

GSG Cycling Wear

Abbigliamento lululemon

Pneumatici Veloflex

Caschi Polisport

Power trainers, computer e cardiofrequenzimetro Wahoo,

Selle Selle Italia sell

Calze Bee1

Manubrio, Attacco manubrio e reggisella FSA/Vision

Borse per biciclette B&W

Informazioni sul Team Novo Nordisk

Il Team Novo Nordisk è una squadra sportiva internazionale composta da atleti di diverse discipline tutti affetti da diabete, capeggiati dalla prima squadra ciclistica UCI Pro-Team al mondo interamente composta da corridori con diabete. Nel 2012, Phil Southerland, co-fondatore e CEO della squadra, e l'azienda sanitaria globale Novo Nordisk, si sono riuniti per creare il Team Novo Nordisk, basato sulla visione condivisa di ispirare, educare e responsabilizzare le persone in tutto il mondo affette da diabete.

