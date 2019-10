Il rebrand di JF Hillebrand e il 175° anniversario gettano solide fondamenta per un ambizioso piano di crescita

JF Hillebrand, leader mondiale della logistica per il settore delle bevande, lancia oggi un importante cambio di marchio mentre ottimizza le società affiliate per migliorare l’esperienza dei clienti nel suo 175° anniversario.

JF Hillebrand celebra il suo 175° anniversario e si lancia in un ambizioso piano di crescita basato sulla sua offerta e il miglioramento dell’esperienza dei clienti

Con il cambio di marchio arriva l’impegno a continuare la costruzione delle operazioni mondiali e i piani per una crescita organica con un chiaro percorso attraverso acquisizioni, confermando l’azienda come il fornitore di servizi leader a livello globale nel trasporto, spedizione e logistica di birre, vini e liquori (BWS, l’acronimo inglese) e altri prodotti che richiedono una cura speciale nel trasporto.

L’azienda, precedentemente JF Hillebrand, si rilancia adesso come Hillebrand, unificando le aziende precedentemente acquistate, Trans Ocean Bulk Logistics e Satellite Logistics Group (SLG), in un marchio principale per un’identità più forte, Hillebrand. L’unificazione consente a Hillebrand di presentare le proprie soluzioni logistiche sotto un unico nome.

Le tre aziende servono l’industria delle bevande con una reputazione senza rivali, con JF Hillebrand in testa per quanto riguarda le bevande alcoliche inscatolate o sfuse, Trans Ocean per le soluzioni per lo sfuso e l’ingegneria dei flexitank e SLG per la gestione dei fusti nel settore della birra. Una ricerca della BBDO mostra che tutte e tre le aziende sono classificate come quelle con la maggiore conoscenza nei loro campi dai propri clienti, quando comparati ai loro rivali.

Hillebrand continuerà a focalizzarsi nella creazione di soluzioni efficaci per risolvere le esigenze sempre in evoluzione dei propri clienti, attrasverso la tecnologia, promuovendo soluzioni complete e ampliando l’uso della digitalizzazione. I cui punti salienti possono essere visti nel nuovo sito www.hillebrand.com.

Intanto, il nuovo slogan dell’azienda ‘Forwarding Passion’ riflette gli scopi per cui è stata fondata e la posizione di lunga data nel settore delle spedizioni e l’impegno verso i propri clienti per tutelare la qualità e il valore dei loro prodotti. Riflette anche la passione del personale e la strategia usata per la ricerca della crescita.

Il CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hillebrand, Cees van Gent, ha detto, “Unificare i nostri marchi combina la passione e la conoscenza all’interno di Hillebrand. Non abbiamo rivali per quanto concerne l’esperienza e adesso ampliamo le nostre competenze verso altri prodotti che richiedono una cura speciale.”

“La nostra missione è quella di consegnare liquidi e, insieme a questi, altri prodotti delicati in maniera affidabile, con estrema cura, nel tempo più breve possibile e sempre con un servizio ben fatto e cordiale. Questo è il motivo per cui i nostri clienti ci apprezzano. Portare i nostri marchi insieme ci rende un squadra più forte e getta le basi per un futuro ancora più forte.”

Hillebrand ha acquisito Trans Ocean Bulk Logistics nel 2008, creando il JF Hillebrand Group, mentre SLG è stata acquistata nel 2013. SLG è un’azienda specializzate nella supply chain con una grande rete, sia domestica che globale, di distributori e centri di consolidamento che agevolano la raccolta e il rientro dei fusti in maniera efficiente. E’ proprietaria di Kegspediter, la soluzione di gestione dei fusti leader nel settore, che manterrà il proprio nome. È un esperto nella gestione della catena di approvvigionamento per i produttori di birra di qualsiasi dimensione.

Trans Ocean Bulk Logistics fornisce trasporto di liquidi sfusi non pericolosi dal 1984. E’ leader di mercato per quanto riguarda la progettazione, produzione e utilizzo dei Flexitanks per fornire soluzioni affidabili, sostenibili e convenienti e andare incontro ai requisiti dei clienti. I tre marchi insieme portano una competenza senza rivali ai clienti internazionali di Hillebrand per quanto concerne il trasporto di liquidi sfusi, imbottigliati o in flexitank.

Hillebrand è stata fondata nel 1844 a Mainz, Germania. L’azienda è il leader globale per la fornitura di servizi di spedizione, trasporto e logistica per vini, liquori, birre e, insieme a questi, altri prodotti che richiedono una cura speciale. Attraverso la propria rete globale di vettori, Hillebrand gestisce la logistica e il trasporto per qualsiasi quantità da una singola bottiglia allo sfuso, da ogni origine verso ogni destinazione, per tutti i modi di spedizione. Il Gruppo è conosciuto per le soluzioni su misura che migliorano l’efficienza nella supply chain dei propri clienti. Hillebrand genera ricavi per 1.3 miliardi con una squadra di 2,200 professionisti in 90 paesi.