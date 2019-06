Soins dentaires en Hongrie - Economisez jusqu'à 70% sur les soins dentaires à Budapest

Les patients en tourisme dentaire peuvent économiser jusqu'à 70% sur les coûts de traitement dentaire en Hongrie par rapport aux pays d'Europe occidentale. Ils visitent une belle ville alors que leur sourire est rétabli à une fraction des tarifs dentaires locaux.

Le tourisme dentaire est si populaire en Hongrie que plus de 10,000 patients qui cherchent un traitement se rendent à Budapest chaque année.

Vaut-il la peine de se faire soigner à Budapest?

Si un citoyen britannique est prêt à travailler aux Pays-Bas dans l’espoir d’obtenir de meilleurs salaires ou à passer l’été au Portugal dans une maison qui peut être entretenue à un coût bien inférieur à celui de sa propre maison au Royaume-Uni, il est fort probable qu' il va transformer les soins dentaires anglais très coûteux en une solution nettement moins chère en Hongrie, où ce service est assuré avec des normes très élevées. Une autre raison en faveur du traitement à Budapest est que la ville est disponible dans un vol de 2 heures et demie au départ de la France ou du Royaume-Uni, étant donné que Budapest est disponible depuis presque toutes les capitales d'Europe occidentale en quelques heures seulement avec des vols à bas coût. Budapest est la destination principale du tourisme dentaire.

Remboursements d'impôts et remboursements de sécurité sociale en plus de tarifs dentaires moins élevés.

Eh bien, les bas tarifs dentaires sont une raison très attrayante pour eux d'aller à Budapest pour retrouver leur sourire, mais il y en a aussi d'autres.

Il suffit de regarder quelques prix à titre d'exemple. En Hongrie, le remplacement d'une dent, qui comprend un implant, un pilier et une couronne, peut coûter entre 1,000 et 1,200 EUR, contre 2,500 EUR en Irlande.

Un bridge à 4 unités avec des implants aux extrémités et équipé de quatre couronnes en céramo-métallique coûte de 2,300 à 2,600 euros à Budapest et peut atteindre 6,500 euros en Irlande.

Les prix pratiqués en France sont similaires, bien que les tarifs dentaires français soient légèrement inférieurs aux prix irlandais, mais ils sont suffisamment élevés pour que la Hongrie soit un choix raisonnable pour les soins dentaires pour les patients francais. Les prix hongrois sont si compétitifs, y compris les frais de voyage et de vol, que des patients américains et canadiens arrivent à Budapest pour se faire soigner.

Les patients, y compris les frais de déplacement et d'hébergement, peuvent même économiser jusqu'à 70% sur les coûts de traitement dentaire à Budapest. Plus complex le traitement dont ils ont besoin, plus ils peuvent économiser.

Prix bas, traitement de haute qualité

Les cliniques dentaires de Budapest fournissent des services de qualité mais abordables aux personnes incapables de payer les frais médicaux de leur pays d'origine ou reconnaissent le fait que leur argent a plus de valeur en Hongrie en matière de soins dentaires. Ils sont soignés ici par des professionnels bien formés dans des cliniques de première classe.

En Hongrie, trois universités proposent une formation de dentiste. La qualité de la formation est telle que près de la moitié des étudiants viennent de l’étranger et étudient en anglais. La formation dentaire dure cinq ans, après quoi les étudiants recevront un doctorat en dentisterie. Cette période est suivie d'une période de formation de spécialiste (résidence), nécessaire pour réussir le diplôme de dentiste (licence de dentiste). Le niveau de formation est tellement élevé que les diplômes de dentiste hongrois sont acceptés dans presque tous les pays d’Europe. Après avoir obtenu leur diplôme pour conserver leur certification, les dentistes doivent participer à un système de formation continue.

Actuellement, 5,500 dentistes travaillent dans le pays. Si l'on ajoute le nombre d'assistants et d'hygiénistes dentaires, ce nombre s'élève à 10,000, mais seuls 20% d'entre eux participent au traitement des touristes dentaires.

Les cliniques spécialisées dans le traitement des patients étrangers sont équipées des dernières technologies dentaires afin de fournir tous les types de traitement dentaire et des garanties à long terme.

Comment fonctionne le tourisme dentaire dans la pratique?

Les patients contactent d’abord la clinique ou l’agence de tourisme dentaire par l' Internet.

Vous pouvez également trouver une agence dentaire tout en recherchant une clinique à Budapest. N'hésitez pas à leur demander un devis, car ils vous aideront et vous fourniront toutes les informations de la même manière ou parfois mieux que les cliniques. Le coût du traitement sera le même comme vous auriez contacté directement la clinique.

Afin d'obtenir un plan de traitement assez précis, il est nécessaire d'envoyer une radiographie panoramique par courrier électronique à propos de vos dents. Sur la base de ces informations, les patients reçoivent un plan de traitement contenant toutes les informations pertinentes sur le traitement prévu, les coûts et les visites.

Certaines des plus grandes cliniques offrent un soi-disant paquet de consultation gratuit qui vous permet de visiter la clinique avant le traitement. Lors de cette visite, il est possible de parler au dentiste, de préparer un ou plusieurs plans de traitement en fonction des besoins du patient. Habituellement, ce forfait comprend également une nuit gratuite d'hébergement et les transferts aéroport.

En dépit de tous ces prix attractifs et de ces conditions de remboursement, vous devez bien entendu être parfaitement préparé à un traitement dentaire à l'étranger. Avant de prendre une décision sur de telles questions, il convient de tout étudier attentivement.

Lorsque nous estimons avoir trouvé la bonne clinique, il convient de porter une attention particulière aux points suivants:

Quelle est la durée de la garantie pour chaque traitement?

Le traitement de garantie est-il à Budapest? Si oui, qui prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement?

Quels sont les matériaux utilisés par la clinique?

La clinique et le laboratoire dentaire sont-ils certifiés ISO9001?

Existe-t-il un moyen pour le dentiste de prendre des photos avec une petite caméra buccale pendant le traitement et de les transmettre au patient sur un disque afin que le dentiste local du patient puisse vérifier la qualité des soins dentaires à Budapest?

Existe-t-il un moyen d'obtenir des informations de première main de patients qui ont déjà reçu un traitement comme le nôtre?

Si vous ne pouviez pas vous rendre à une consultation personnelle à Budapest avant le traitement, mais c'est vivement recommandée dans le cas de traitements de grande taille, par exemple: toutes les procédures All-on-4 et All-on-6 sur 4 ou 6, ou des restaurations complètes de la bouche, et vous avez reçu un plan de traitement basé sur une radiographie panoramique. Faites attention au fait que le plan de traitement inclut toutes les informations pertinentes, telles que le prix, le nombre et la durée des visites, les conditions de garantie et les matériaux utilisés. Vous pouvez demander à la clinique de passer un appel téléphonique au médecin qui a préparé votre devis sur la base de la radiographie panoramique.

Le facteur clé du tourisme dentaire: la rapidité du traitement

En plus de l’apparition de compagnies aériennes à bas coûts, le tourisme dentaire a réellement rendu viable la possibilité de traitements complexes pouvant être effectués en quelques jours. Les traitements dentaires durent souvent des semaines et même des mois dans le pays d'origine des touristes dentaires, tandis qu'à Budapest, ils se font en quelques jours ouvrables. Toutefois, cela est vrai en cas de pose d'implants ou d'autres traitements complexes, au moins deux, voire trois lvisites sont nécessaires. Et ce service est disponible en excellente qualité et à des prix compétitifs.

Enfin, Budapest est une belle ville avec de nombreux sites, y compris des attractions culturelles et naturelles, de sorte que la plupart des patients ajoutent des vacanses á leurs soins dentaires. Les théâtres, lopéras et spas sont particulièrement populaires.

Habituellement, vous devez rester un ou deux ou parfois trois ou trois à sept jours ouvrables à Budapest pour vous faire soigner. La durée moyenne du traitement est d'environ 10 heures, il reste donc beaucoup de temps pour les visites et autres activités. Pendant votre temps libre, il est possible de visiter les sites touristiques de la ville ou de participer à des événements de renommée mondiale, tels que le Forma 1 GP ou le Sziget Festival, pour n'en citer que quelques-uns. De plus, Vienne, la capitale de l’Autriche, est si proche qu’elle peut être atteinte en train en deux heures et demie.

Si vous êtes sérieux au sujet des soins dentaires à l’étranger, vous devez examiner attentivement tout pour vous assurer qu’il n’y aura pas de surprises et qu’il est probable que vous serez satisfait du résultat de vos soins dentaires à Budapest.

Si vous envisagez un traitement dentaire à l'étranger ou si vous souhaitez plus d'informations sur le traitement dentaire à Budapest, cliquez ici: https://cliniquedentaire.eu