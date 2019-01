FABLETICS KOOPERIERT MIT KELLY ROWLAND UND BRINGT ERSTE GEMEINSAME ACTIVEWEAR-KOLLEKTION AUF DEN MARKT

Fabletics, die von Kate Hudson im Jahr 2013 mitbegründete, globale Marke für Activewear, beginnt das neue Jahr mit einer Zusammenarbeit mit Kelly Rowland und debütiert die Kelly Rowland für Fabletics Winter 2018 Kollektion. „Wir möchten Frauen feiern, die uns inspirieren“, sagt Hudson. „Durch diese Zusammenarbeit können wir tollen Frauen eine weitere Plattform bieten, durch die sie sich ausdrücken können, und schaffen somit eine Erfahrung, an der auch andere teilhaben. Wir sind begeistert, in dieser Saison mit der unglaublich talentierten und wunderbaren Kelly Rowland zusammenzuarbeiten - sie ist der Inbegriff für kraftvolle Weiblichkeit. “

Kelly Rowland für Fabletics ist Kellys erste Kollektion mit der schnell wachsenden Marke für Activewear aus L.A., die im vergangenen Oktober ihr fünfjähriges Jubiläum feierte. Inspiriert von ihrem dynamischen Leben, ihrer Karriere und ihrer Leidenschaft für das Tanzen, spiegelt Kellys Kollektion ihren aktiven Lebensstil als berufstätige Mutter mit Fokus auf Gesundheit, Wellness und einer ausgeglichenen Lebensweise wider. Über ihre neue Capsule Collection sagt Kelly: „Die Arbeit mit Fabletics hat so viel Spaß gemacht! Ich finde es toll, dass es bei dieser Kollektion nicht nur ums Trainieren geht - es geht um Vielseitigkeit, Bewegung, Wohlfühlen und Selbstbewusstsein. Jede Frau und jede schöne Kurve wird gefeiert! In meiner Kollektion fühlt man sich bereit, alles anzunehmen, was auf einen zukommt, und dabei gut auszusehen und sich großartig zu fühlen.“ Die Kollektion wurde entworfen, um Frauen zu ermutigen und sich im Alltag stark zu fühlen. Ob beim Spinning, Pilates oder auch beim Abholen der Kinder - Kellys Botschaft ist einfach: „Es ist nicht immer das, was Du tust, sondern wie gut Du Dich dabei fühlst.“

Kellys Kollektion vereint schnittige, athletische Styles mit sexy Details. Farben, die an die 90er Jahre erinnern, sind eine Hommage an ihre frühen Tage mit Destiny´s Child - weiche Malve-Töne, leichtes Bronze, schwarze Kirsche und Weinrot. Durch nahtlose Styles und einen Bodysuit mit hohem Beinausschnitt wird Ihre Liebe zum Tanz ausgedrückt. Vielseitige Silhouetten und aufwendige Details verleihen dieser Kollektion einen sportlichen Look. Eine wendbare Bomberjacke mit Textur kreiert zwei unterschiedliche Looks in einem; ein nahtloses Outfit in der Farbe schwarze Kirsche bietet sexy Cut-Outs am Sport-Bustier und Schnür-Details am Taillenbund der Leggings. Kellys Capsule Collection besteht aus 7 exklusiven Outfits und umfasst ein Sortiment von Sport-BHs, Oberteilen, Leggings, einem Bodysuit, einem Hoodie und einer Bomberjacke, die jeweils ab 24,95 Euro erhältlich sind.

Das Ziel von Fabletics ist es, allen Frauen einen ausgeglichenen, aktiven Lebensstil zu ermöglichen. Die neue Kelly Rowland für Fabletics Kollektion bekräftigt dieses gemeinsame Engagement und setzt sich für die Stärkung von Frauen und eine positive Körperwahrnehmung ein.

Die Kelly Rowland x Fabletics Capsule Collection wird in 10 Ländern verkauft und ist ab dem 1. Januar 2019 auf Fabletics.de/kelly-rowland erhältlich.

Fabletics ist eine globale, trendorientierte Activewear-Marke für Frauen, die 2013 von Schauspielerin Kate Hudson mitbegründet wurde. Ob für das Fitnessstudio, den Yoga-Kurs, für Outdoor-Aktivitäten oder einfach für einen sportlichen Lifestyle - Fabletics bietet Sportmode in Premium-Qualität zu erschwinglichen Preisen. Mit monatlich wechselnden Kollektionen entdecken die mehr als 1,4 Millionen Mitglieder aus zehn Ländern immer wieder neue, aktive Trends, die in den Größen XXS bis 3XL erhältlich sind. Die gesamte Auswahl an Sportbekleidung, Accessoires und Schuhen ist im Fabletics Onlineshop auf Fabletics.de, sowie in 25 Geschäften (derzeit nur in den USA) erhältlich.

