« L'Art de l’Informel » : Cesare Catania inaugure son exposition personnelle à Monte-Carlo

Monaco / Monte-Carlo -- Le succès retentissant de l’artiste italien Cesare Catania se confirme et, en septembre, celui-ci choisit la principauté de Monaco pour y tenir sa prochaine exposition d’art.

Le jeudi 27 septembre 2018, l’artiste inaugurera son exposition personnelle dans les élégants espaces d’exposition de l’hôtel Le Méridien Beach Plaza, durant la période du Boat Show de Monte-Carlo, une des manifestations les plus courues de la principauté.

Compte tenu de la présence de journaux, de chaînes de télévision et de VIP, cet événement culturel et artistique revêt assurément une importance mondaine, en raison non seulement du prestige du lieu choisi, mais surtout des 150 invités triés sur le volet. Cristiano Gallo, Ambassadeur d’Italie en Principauté de Monaco sera également présent.

L’exposition, intitulée « L’Art de l’Informel », est une rétrospective transversale à travers une quinzaine de pièces du maître Cesare Catania. Son inspiration et sa technique artistique se rencontrent pour donner vie à des œuvres d’art dans lesquelles peinture et sculpture se confondent.

Parmi les autres pièces exposées figureront des sculptures telles que « L’Homme qui ne voit pas », « La Bouche de l’Etna » et « Le Cœur de la Terre », ainsi que de nombreuses autres peintures et sculptures.

L’exposition sera inaugurée en privé le jeudi 27 septembre 2018 à 17h, à l’hôtel Le Méridien Beach Plaza, puis elle restera ouverte au public jusqu’au 15 janvier 2019.

Cesare Catania ART

travail créatif – peintures – sculptures

Galerie d’art : Via Del Progresso 18 – 20125 – Milan (IT)

Site web : www.cesarecatania.eu

Instagram : @art_cesarecatania