DUA LIPA E JAGUAR CRIAM FAIXA MUSICAL QUE PODE SER PERSONALIZADA

A cantora e compositora britânica-kosovar, Dua Lipa, colaborou com a Jaguar para criar música de uma forma totalmente nova. Através de um software personalizado projetado pela Jaguar, criou uma mistura exclusiva do seu último hit, 'Want to', incentivando os seus fãs de todo o mundo a criarem músicas personalizadas usando sua própria inspiração - desde o seu estilo de condução, às músicas que ouvem e gostam mais ou nos toques dos seus smartphones.

A super estrela e cantautora internacional Dua Lipa colabora com a Jaguar para criar música com uma nova e revolucionária tecnologia.

Os fãs e todos aqueles que queiram podem personalizar a sua própria versão do último êxito de Dua Lipa `Want to´.

O inovador software da Jaguar permite criar misturas personalizadas de três formas distintas: a partir dos dados captados por algum dos veículos da Jaguar da família PACE; através das suas listas preferidas do Spotify; ou mediante toques de telemóvel.

Existem mais de um milhão de remixes, para diferentes estados de ânimo, com ritmos e estilos musicais distintos, como o hip hop, versões orquestradas ou sons de baixos e baterias.

A canção `Want to´ já é a canção com mais remixes da história, depois da apresentação de Dua Lipa na sua tour surpresa em Amsterdão.

A canção `Want to´ surgiu depois das experiências que Dua Lipa teve ao conduzir o I-PACE e a canção tem uma nova versão exclusiva no seu último álbum, que será lançado na próxima sexta feira, dia 7 de setembro de 2018.

As possibilidades excedem um milhão de remixes, com múltiplos ritmos e versões baseadas num vasto número de géneros musicais, desde o hip-hop a versões orquestradas, música pop a ritmos baseados em baixo e bateria.

A música já é a mais remixada da história, desde o seu lançamento numa tour exclusiva em Sugar City, Amsterdão, onde fãs e estrelas de toda a Europa, incluindo a atriz Aliz Benezech e a supermodelo Doutzen Kroes, também criaram suas próprias versões e tiveram a oportunidade de dirigir o elétrico puro Jaguar I-PACE.

Para criar seu próprio remix de 'Want to', Dua Lipa pilotou um Jaguar I-PACE e o seu estilo de condução foi capturado pelos sensores inteligentes do veículo. Da quantidade de energia consumida à maneira como Dua Lipa acelerou e travou, os dados obtidos foram usados para fazer a música, desde o ritmo à disposição da condução e humor em geral.

A versão de 'Want to' de Dua Lipa e da Jaguar estará integrada no novo álbum 'Dua Lipa The Complete Collection' que estará à venda na próxima sexta-feira, 7 de setembro.

No lançamento da música em Amsterdão, Dua Lipa comentou: "Estou muito contente por poder colaborar com a Jaguar e poder ultrapassar os limites da música e da tecnologia para os meus fãs. É incrível que qualquer um possa criar sua própria versão da minha música "Want to", com base na forma como conduzem um Jaguar ou na música que ouvem"

"É uma loucura pensar que com os dados obtidos ao guiar o I-PACE elétrico, se pode alterar energia da minha música e criar um som incrível e completamente novo".

Não só os condutores podem fazer remixes da música. Todos os fãs de música, de todo o mundo, podem fazer suas próprias versões da música Dua Lipa usando um software desenvolvido pela Jaguar em http://remix.jointhepace.com. A aplicação inovadora permite que o usuário misture a música de Dua Lipa usando o seu historial do Spotify, a partir dos dados musicais que ouvem e reorganizando todos os elementos para criar sua própria trilha. Desde o tempo médio das suas listas de reprodução até ao estado vital e à energia da música que se ouve com maior frequência, os dados são utilizados para criar a sua própria versão. Aqueles que não têm conta Spotify também podem criar suas misturas com a aplicação, tocando no ecrã do telemóvel para "recriar o mood" e criar uma nova versão da música.

Além disso, todas os remixes podem ser partilhados usando as diferentes redes sociais de cada usuário.

