Dua Lipa und Jaguar veröffentlichen gemeinsamen Musik-Track – jeder Fan kann seinen eigenen Remix kreieren

Dua Lipa und Jaguar kreieren auf völlig neue Weise Musik. Mit maßgeschneiderter Jaguar Software mischte die Künstlerin einen exklusiven Remix des jüngsten Titels „Want To“ ab. Damit nicht genug! Dua Lipa und Jaguar ermöglichen den Fans auf der ganzen Welt, ihren persönlichen Remix zu erstellen; über eine App können durch die Spotify-Playlist entsprechend dem eigenen Musikstil oder durch rhythmisches Klopfen auf das Smartphone neue Versionen erstellt werden. Gäste in Amsterdam können zudem eine Song-Version kreieren, die durch die aufgezeichneten Daten während einer Fahrt im Jaguar I-PACE entsteht.

Britischer Superstar und Singer/Songwriterin Dua Lipa startet Projekt mit Jaguar, um mit Hilfe neuer Technologien Musik auf völlig neue Weise zu kreieren

Fans können ihre eigene Version des jüngsten Dua Lipa Hits „Want To“ erstellen

Innovative Jaguar Software erzeugt personalisierte Remix-Versionen auf drei Wegen: über im elektrischen I-PACE* aufgezeichnete Daten, über Spotify oder durch rhythmisches Klopfen auf das Smartphone

„Want To“ avanciert nach dem geheimen Auftritt von Dua Lipa in Amsterdam bereits jetzt zum am häufigsten neu abgemischten Track der Musikgeschichte; der Remix-Song wird auf dem neuen Album am 7. September veröffentlicht

Großes Live-Event in Amsterdam mit Gästen wie Supermodel Doutzen Kroes, Sänger Johannes Strate, die Schauspieler Kostja Ullmann, Stephan Luca und Alix Bénézech und Formel 1-Rennfahrer Romain Grosjean

Link zum Video unter hier

For image requests, please contact jonathan.forsyth@wenn.com

Sie spiegelt so den eigenen Fahrstil wider. Theoretisch sind über eine Million Remixe möglich. „Want To“ ist bereits kurze Zeit nach dem exklusiven Konzert von Dua Lipa im Sugar City in Amsterdam zum am häufigsten neu abgemischten Track der Musikgeschichte avanciert. Unter den Fans und Stars aus ganz Europa waren unter anderen das niederländische Supermodel Doutzen Kroes, der deutsche Sänger und Frontmann der Band Revolverheld, Johannes Strate, die Schauspieler Kostja Ullmann und Stephan Luca, die französische Schauspielerin Alix Bénézech und Formel 1-Fahrer Romain Grosjean dabei. Sie alle fuhren den neuen Jaguar I-PACE durch Amsterdam, um ihre eigene Version des Songs zu erstellen. Der Remix-Song „Want To“ wird auf dem neuen Album „Dua Lipa – The complete collection“ am 7. September veröffentlicht.



Selbstverständlich legte auch Dua Lipa für ihren eigenen Remix eine Strecke im Jaguar

I-PACE zurück. Während der Fahrt wurde ihr Fahrstil von intelligenten, rund ums Auto verteilten Sensoren aufgezeichnet. Der Datenfundus auf Basis des elektrischen Energieverbrauchs sowie der Stärke und Häufigkeit ihrer Beschleunigungs- und Bremsvorgänge wurde genutzt, um das Tempo, das Arrangement und den Gesamteindruck des Titels zu individualisieren. Die so erstellte „Dua Lipa meets Jaguar“-Version von „Want To“ erscheint auch auf dem Album „Dua Lipa The Complete Collection“, das am Freitag, den 7. September, veröffentlicht wird.



Dua Lipa sagte im Rahmen des Konzerts in Amsterdam: „Es ist sehr aufregend, mit Jaguar zusammenzuarbeiten und die Grenzen der Musik und der Technologie zu verschieben. Unglaublich, dass alle Fans ihre eigene Version meiner Single ‚Want To’ kreieren können und dass die Daten meiner Fahrt im elektrischen I-PACE die Energie meiner Musik verändern und so einen komplett neuen und außergewöhnlichen Sound erzeugen.“

Doch nicht nur die Gäste in Amsterdam können per I-PACE Fahrt den Track neu mixen, auch Musikfans auf der ganzen Welt werden ihre eigene Version des Dua Lipa-Stücks mit Hilfe der cleveren Remix-Software unter http://remix.jointhepace.com komponieren können. Die innovative App erlaubt es Usern, den Dua Lipa-Song auch mit Hilfe ihrer Spotify Streaming-Historie neu zu schreiben. Dazu werden Daten aus ihren Lieblingsstücken genutzt und Elemente des Titels so umgestellt, dass eine personalisierte Version entsteht, die das durchschnittliche Tempo einer Playlist ebenso wie die Stimmung und Energie der am häufigsten gestreamten Musikstücke berücksichtigt. Wer keinen Spotify Account besitzt, kann einen Remix auch allein durch rhythmisches Klopfen oder Pochen auf das Smartphone erzeugen – und so den „Pace“ für die neue Version des Songs vorgeben.

Jede über die Web App erzeugte neue Version wird begleitet von einem eigens erstellten und künstlerisch anspruchsvollen „Dua Lipa meets Jaguar“ Cover. Alle Remixes können über die sozialen Netzwerke des Users geteilt werden.

JAGUAR CHANNELS:

www.jointhepace.de

facebook.com/Jaguar.Deutschland instagram.com/jaguardeutschland

https://www.youtube.com/user/JaguarDeutschland https://twitter.com/jaguardeu

#thepace

#jaguar

Seit mehr als acht Jahrzehnten steht der Name Jaguar in der Automobilwelt für elegantes Design ebenso wie für atemberaubende Leistung. Das heutige Modellangebot mit dem Jaguar Signet verkörpert „The Art of Performance“ in herausragender Weise. Es umfasst die Limousinen-Baureihen XE, XF und XJ, den Sportwagen F-TYPE sowie die SUVs F-PACE und E-PACE. Am 1. März 2018 wurde die Modellfamilie um den SUV I-PACE*, dem ersten vollelektrisch betriebenen Jaguar, erweitert.

Dua Lipa wurde als Tochter einer aus Pristina (Kosovo) stammenden Familie in London geboren, wo sie auch die renommierte Sylvia Young Theatre School besuchte. Weil ihre Eltern aus beruflichen Gründen in den Kosovo zurückreisten, ging sie im Alter von elf Jahren vorübergehend zurück in ihre Heimat, nur um schon mit 15 nach England zurückzukehren, und von dort eine kometenhafte Musik-Karriere zu starten. Sie stellte Songs und Cover auf Social Media ein und wurde vom Management der Sängerin Lana del Rey entdeckt – das sofort ihr Talent erkannte und ihr einen Plattenvertrag bei Universal Music verschaffte.

Ab da reihte sich ein Erfolg nach dem anderen. Im Sommer 2015 erschien ihre erste Single New Love, gefolgt von Be the One, das in einem Dutzend europäischer Länder in die Top 10 schoss. Die nächsten Auskoppelungen aus ihrem Debüt-Album, Hotter than Hell und Blow Your Mind, erreichten die Top 20 in Großbritannien und die Billboard 25 in den USA. 2017 schaffte Dua Lipa das Kunststück, mit gleich drei Titeln in den UK Top 15 vertreten zu sein: Be the One, Scared to be Lonely mit Martin Garrix und No Lie mit Sean Paul. Mit New Rules gelang ihr dann ihr erster UK Nummer 1-Hit, der es auch in anderen europäischen Ländern bis ganz nach oben schaffte. In den USA blieb der Titel 42 Wochen lang in den Billboard Pop Song Charts, darunter fünf Wochen an Nummer Eins der Top 40 Charts.

Bei den Brit Awards 2018 wurde Dua Lipa in fünf Kategorien nominiert und als beste weibliche Künstlerin sowie Breakthrough Act des Jahres ausgezeichnet. Auf Spotify ist sie die am häufigsten gestreamte weibliche Sängerin und behauptete in diesem Sommer mit One Kiss acht Wochen lang Platz eins in den britischen Charts – so lange wie noch keine weibliche Künstlerin in diesem Jahrhundert zuvor. Das Video zu New Rules wurde inzwischen auf YouTube 1,3 Milliarden Mal angeklickt, beim Finale zur UEFA Champions League erreichte Dua Lipa ein weltweit 85 Millionen großes Publikum und weltweit hat sie bis heute über 2,8 Millionen Alben sowie 32 Millionen Singles verkauft.

*Stromverbrauch des Jaguar I-PACE EV400 mit 294 kW (400 PS), kombiniert: 24,2-21,2 kWh/100km**; CO2-Emissionen im Fahrbetrieb, kombiniert: 0 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 692 / 2007).

**Die Spannbreite der angegebenen Werte ergibt sich aus den vier Phasen des WLTP-Zyklus. Der bessere Wert stellt die Fahrsituation mit der für den Verbrauch günstigsten Ausstattungsvariante dar. Der schlechtere Wert stellt die Fahrsituation mit der für den Verbrauch ungünstigsten Ausstattungsvariante dar.

Verbrauchs- und Emissionswerte Jaguar XE, XF, XJ, F-TYPE, E-PACE, F-PACE, I-PACE, inkl. R- und SVR-Modelle: Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus (NEFZ):

Jaguar F-TYPE SVR 5.0 Liter V8: 11,3 l/100km - Jaguar XE E-Performance: 4,8 l/100km

Stromverbrauch im kombinierten Testzyklus (WLTP): I-PACE EV400: 24,2 kWh/100km

CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus:

Jaguar F-TYPE SVR 5.0 Liter V8: 257 g/km- Jaguar I-PACE EV400: 0 g/km (im Fahrbetrieb)

Verbrauchs- und Emissionswerte Jaguar F-PACE, F-TYPE, XE, XF, XJ, inklusive R-Modelle:

Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus (NEFZ):

Jaguar F-TYPE R AWD 5.0 Liter V8: 11,3 l/100km - Jaguar XE E-Performance: 3,8 l/100km

CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus:

Jaguar F-TYPE R AWD 5.0 Liter V8: 269 g/km - Jaguar XE E-Performance: 99 g/km

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar und Land Rover Vertragspartnern und bei der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfügbar.