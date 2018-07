The Rock and Roll Forever Foundation Start het TeachRock Project in Europa

“Little Steven and The Disciples of Soul” zullen de Teacher Appreciation

Workshops en Concerten vanaf 6 juli – 27 juli presenteren

Steven Van Zandt of "Little Steven and The Disciples of Soul Band" playing at a Teacher Appreciation concert

Het TeachRock Project biedt gratis workshops voor professionele ontwikkeling waarin leerkrachten worden opgeleid muziek te integreren in verschillende klasstudies met inbegrip van wiskunde, wetenschap, lezen en geschiedenis.

Van Zandt, die bekend is om zijn fenomenale talenten als muzikant, producent, schrijver en acteur van de populaire tv-shows “The Sopranos” en “Lilyhammer,” begon ongeveer 10 jaar geleden met zijn educatieve focus. “Onderzoekt toont aan dat studenten die muzieklessen krijgen, beter presteren in wiskunde en natuurwetenschappen en studenten die van minstens één onderwerp houden of de leraar zullen minder snel afhaken…. Muziek heeft bewezen de meest consistente en betrouwbare gemeenschappelijke basis te zijn tussen leerkrachten studenten,” volgens Van Zandt. “Het project The Rock and Roll Forever Foundation’s TeachRock biedt professionele workshops voor de ontwikkeling waar we leerkrachten trainen om interdisciplinaire lesplannen te gebruiken die kunst en muziekgeschiedenis integreren in het leerplan.”

Het personeel van opvoeders en ethnomusicologen van de Foundation hebben meer dan 100 lesplannen gecreëerd die kunnen worden opgenomen in sociale studies en lesplannen voor taalkunsten als afzonderlijke plannen of als eenheidsplannenkunnen worden onderwezen. “Onze professionele workshops voor de ontwikkeling, zoals ons lesplan, is geheel gratis. Het is onze manier om onze dankbaarheid aan leerkrachten te tonen,” zegt Van Zandt.

De Teacher Appreciation Tour ervaring is met inbegrip van een workshop met duur van één uur in de concertzaal; een uur netwerken inclusief eten, en een live concert met en duur van twee uur door Little Steven and The Disciples of Soul.