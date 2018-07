Rock and Roll Forever Foundation arrangerer TeachRock prosjekt i Europa

I et forsøk på å vise verdsettelse for lærere og forfremme integrering av musikk i klasserom, er Steven Van Zandt (fra Little Steven and The Disciples of Soul og Bruce Springsteen and E Street Band) på en utdannelse-misjon. Han er på turné i Europa på vegne av Rock and Roll Forever Foundation med TeachRock prosjekt for å bidra til å forbedre læreropplevelsen i klasserommet.