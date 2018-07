Rock and Roll Forever Foundation lanserar TeachRock-projektet i Europa

I ett försök att visa uppskattning för lärare och främja integrationen av musik i klassrummen, är Steven Van Zandt (från Little Steven and The Disciples of Soul och Bruce Springsteen and E Street Band) ute på ett pedagogiskt uppdrag. Han turnerar Europa på uppdrag av The Rock and Roll Forever Foundations TeachRock Project för att förbättra lärande upplevelsen i klassrummet.