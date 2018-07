La Rock and Roll Forever Foundation lancia il progetto di TeachRock in Europa

"Steven e The Disciples of Soul” ospiteranno concerti e workshop per l’apprezzamento degli insegnanti dal 4 lugio al 27 luglio

Steven Van Zandt of "Little Steven and The Disciples of Soul Band" playing at a Teacher Appreciation concert

Il progetto TeachRock prevede seminari di sviluppo professionale gratuiti dove gli insegnanti vengono formati per integrare la musica in una varietà di studi in aula, tra cui matematica, scienze, lettura e storia.

Van Zandt, che è noto per il suo talento fenomenale come musicista, produttore, scrittore e attore nella famosa serie TV “The Soprano” e “Lilyhammer”, ha iniziato a prestare attenzione al sistema educativo circa 10 anni fa. “La ricerca indica che gli studenti che ricevono un’educazione musicale rendono meglio in matematica e scienze e gli studenti che amano almeno una classe o un insegnante sono meno soggetti ad abbandonare gli studi... La musica ha dimostrato di essere il punto d’incontro più coerente e affidabile tra insegnanti e studenti,” ha detto Van Zandt. Il progetto TeachRock di The Rock and Roll Forever Foundation prevede seminari di sviluppo professionale in cui formiamo gli insegnanti ad utilizzare piani di lezioni interdisciplinari che integrano arte e storia della musica.

Il personale di educatori e etnomusicologi della Fondazione ha creato più di 100 piani di lezioni che possono essere inclusi in studi sociali e in programi di studio letterari, sia come piani singoli sia insegnati in unità. “I nostri laboratori di sviluppo professionale, come anche il nostro programma di studi per sé, è gratuito. È il nostro modo di mostrare la nostra gratitudine agli insegnanti,” ha detto Van Zandt.

L’esperienza del tour di apprezzamento degli insegnanti include un workshop della durata di un'ora nella sala concerti; un'ora di networking che comprende cibo, e due ore di concerto live di Little Steven e The Disciples of Soul.