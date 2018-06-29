创新的焊接技术改变了革命性核电发电项目的生产力

英国的 Cambridge Vacuum Engineering (CVE) 公司开发的新型局部真空电子束焊接技术正在推动发电领域发生革命性的变化。EB ManPower 项目是 CVE、U-Battery、Cammell Laird 和 TWI 的合作项目。

大型核反应堆需要高额的资本投资，并且严重依赖核电厂的基础设施。因此，我们面临的挑战是开发小型反应堆，特别是针对发展中国家和没 377;主要电网的偏远地区。当前的微型模块化反应堆发展带来了许多经济、工业和环境的发展机会，有助于解决所谓的“能源三难问题”（低碳、&# 23433;全和可负担得起的能源）并实现低碳经济。

全球79％的电力来自热过程，其中传统发电厂提供了全球 62％以上的电力供应；其余17％通过核裂变过程取得，这一比例预计将进一步增加（ 2015 年国际能源署）。“厚壁”钢结构在发电领域的需求已经很强大并且在持续增长。制造这些厚截面结构的成本效益的能力受焊接时间和相关成ੑ 2;的限制；例如，生产一个典型的40米长单层（60 毫米厚）的电弧焊接时间可超过六千小时。

为了降低成本，制造时间因此需要大幅降低。CVE 开发了基于高效电子束焊接的“EBFlow”系统，可将焊接时间缩短至200 小时以内，相当于成本降低了85％以上。EBManPower 项目将于2021 年完成，价值高达150万英镑，将在大型制造厂（在英国伯肯黑德市）内实施和验证第一个 EBFlow 系统，以实现大规模发电基础设施的成本效益型制造。

该项目的核心在于降低适用于核能和海上风能结构的“厚壁”钢结构的成本。 EBManPower 将利用 CVE 的革命性 EBFlow 系统，并将进行创新，演示并提供近乎投入市场的结果；最终目标是在真实环境中验证。