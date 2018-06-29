Инновационная технология сварки значительно повысила эффективность революционного проекта по производству ядерной энергии

Фундаментально новая технология электронно-лучевой сварки с использованием местного вакуума, разработанная в Соединенном Королевстве компанией Cambridge Vacuum Engineering (CVE), способствует революции в энергетическом секторе. В совместном проекте под названием EB ManPower участвуют компании CVE, U-Battery, Cammell Laird и TWI.

Для запуска крупных ядерных реакторов требуются масштабные капитальные инвестиции, кроме того, они в значительной степени зависят от инфраструктуры ядерных объектов. Поэтому задача состоит в разработке реакторов меньших масштабов, особенно для развивающихся стран и территорий, отдаленных от магистральных энергосетей. Современные разработки микромодульных реакторов предоставляют множество возможностей для развития экономики, промышленности, а также защиты окружающей среды, способствуя разрешению так называемой «энергетической трилеммы» (низкий уровень выделения углекислого газа, безопасность и доступность энергии) и создавая условия для развития экологически чистой экономики.

В глобальном масштабе 79% электроэнергии создается посредством термопроцессов, в которых традиционные электростанции обеспечивают более 62% мировых поставок электроэнергии, а остальные 17% приходятся на процессы атомного деления, и ожидается, что этот показатель будет расти в будущем (МАЭ, 2015). В данное время «толстостенные» стальные конструкции пользуются большим спросом в сфере производства энергии, который продолжает расти. Возможности по производству таких толстостенных конструкций с оптимальными затратами ограничиваются, среди прочего, временем, необходимым для сварки, и сопутствующими расходами; например, на производство обычного монофундаментного столба длиной в 40 метров (толщиной 60 мм) может потребоваться более шести тысяч часов сварочных работ методом электродуговой сварки.

Таким образом, для уменьшения расходов следует значительно сократить время производства. Компания CVE разработала систему «EBFlow», которая основана на высокопроизводительной Электронно-лучевой сварке и может сократить время сварочных работ до менее чем 200 часов, что равносильно уменьшению издержек более, чем на 85%. Согласно планам, проект EBManPower, стоимость которого составит £1,5 миллионов, будет завершен в 2021 году, в нем система EBFlow будет впервые использована в рамках крупного производственного объекта (в г. Беркенхед, Соединенное Королевство), что станет практическим подтверждением ее эффективности в целях обеспечения возможностей для создания масштабной инфраструктуры по производству электроэнергии с оптимальными затратами.

Проект, по своей сути, сосредоточен на снижении стоимости толстостенных стальных сооружений, используемых, как в ядерной, так и в оффшорной ветряной энергетике. В EBManPower будет использована революционная система EBFlow компании CVE, проект будет внедрять технические новшества, продемонстрирует и обеспечит приближенный к рынку результат; его конечной целью является практическая проверка в условиях реальной среды.



Своими комментариями по поводу проекта поделился Боб Николсон, Генеральный директор компании Cambridge Vacuum Engineering: «Наша революционная технология EBFlow, полностью разработанная и впервые внедренная в Британии, изменит эффективность производственных процессов во всем мире тяжелого машиностроения. Во многих случаях скорость сварки может в 30 раз превышать скорость при использовании традиционных методов».

О компании Cambridge Vacuum Engineering

Компания Cambridge Vacuum Engineering (CVE) разрабатывает и создает технологические решения и имеет более 60 лет опыта в производстве электронно-лучевых (ЭЛ) систем и вакуумных камер (ВК) на своей базе в Кембридже, Соединенное Королевство. Ассортимент оборудования CVE включает системы от 50 до 200 кВ с мощностью луча до 100 кВт.

Для дополнительной информации о технологии EBFlow посетите www.ebflow.com

Для дополнительной информации о производителе EBFlow посетите http://www.camvaceng.com/

Партнеры по сотрудничеству

Для дополнительной информации о Партнере по производству Cammell Laird посетите https:// www.clbh.co.uk/

U battery - https://www.u-battery.com/

TWI - https://www.twi-global.com/

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