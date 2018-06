O IV Congress of the European Academy of Neurology, (Congresso da Academia Europeia de Neurologia) ocorrerá em Lisboa, Portugal, de 16 a 19 de junho de 2018

O IV Congress of the European Academy of Neurology (EAN) terá lugar no Centro de Congressos de Lisboa, em Lisboa, de 16 a 19 de junho. Este importante evento científico atrairá milhares de participantes de países europeus e não europeus.

Durante as 80 sessões científicas, especialistas internacionais apresentarão e discutirão as importantes tendências da atual pesquisa neurológica e respetivas terapias bem como de novas descobertas científicas. O Congresso da EAN abordará todos os tópicos de neurologia como o acidente vascular cerebral, a epilepsia, a dor de cabeça / dor, os distúrbios do movimento, a esclerose múltipla, a demência, os distúrbios neuromusculares assim como muitas outras questões especializadas e doenças neurológicas raras.

Alguns dos tópicos em destaque:

A Neuro genética - o tema abrangente

valor do tratamento de distúrbios cerebrais

A Migração e distúrbios neurológicos

Estado de coma - novidades em diagnóstico e terapia

Novos desenvolvimentos na terapia de MS

Tendências na pesquisa sobre acidentes vasculares cerebrais

Prevenção de demência

Estimulação cerebral profunda na doença de Parkinson

Perturbações do sono como sintoma-chave em distúrbios neurológicos

A vontade do paciente nos cuidados paliativos

ônus das doenças neurológicas nos cuidadores

A Assessoria de Imprensa da EAN fornecerá comunicados sobre estes tópicos, bem como sobre outros novos resultados de pesquisa apresentados no Congresso. Os principais representantes da EAN estarão disponíveis para entrevistas nos média; as consultas podem ser agendadas com a assessoria de imprensa da EAN.

Registo de representantes dos média

O congresso oferece uma oportunidade para os média especializados e de interesse geral publicarem os últimos desenvolvimentos em registados em neurologia.



Os representantes dos meios de comunicação que desejem participar do Congresso podem registar-se gratuitamente mediante apresentação de credenciais (cartão de imprensa válido ou carta de atribuição).

Por favor, use o seguinte link para o registro no pré-evento: https://www.ean.org/lisbon2018/Congress-Registration.3232.0.html